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Продають нові котеджі у селі Лище. РЕНДЕРИ*

Продають нові котеджі у селі Лище. РЕНДЕРИ*
У селі Лище продають нові одноповерхові котеджі. Площа будинку - 163 м2, є окремий навіс для авто та тераса, а також - земельна ділянка до 7 соток. Ціна - 93 000$.

Місце: Котеджі розташовані поруч із Центральною вулицею у с. Лище, за 500 метрів від рівненської траси. Поруч є гарні місця для відпочинку на березі місцевої річки Конопелька. А взимку лищенські пагорби є популярним місцем для катання на санчатах і лижах - у сніжну погоду сюди з’їжджаються з усіх околиць.

А самому селі Лище хороша інфраструктура - є школа, дитсадок, амбулаторія, декілька магазинів та кафе.

Будівельні матеріали: Котедж збудований із керамічної цегли, фасад утеплений пінополістиролом. Дах зроблений із металочерепиці словацького виробництва. Вікна Rehau встановлені за технологією “теплого монтажу”.

Благоустрій: Навколо будинку споруджений паркан, а перед в’їздом у житловий комплекс із 7 котеджів будуть встановлені автоматичні ворота. На території ЖК запланований благоустрій, дорога та всі тротуари поруч із будинками будуть вимощені бруківкою.

Комунікації: На територію уже заведений газ та електромережі, є централізоване водопостачання.

Планування: У котеджі є простора вітальня, об’єднана із кухнею (40,7 м2), що має окремий вихід на терасу (25,32 м2). Загалом в будинку - три спальні (14,7 м2, 15,1 м2 та 15,9 м2). При вході та поруч із спальнями є дві гардеробні кімнати. Також у котеджі два санвузли та декілька окремих приміщень під комору і паливну.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:

+38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

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Теги: Інвестор, реклама, Лище
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