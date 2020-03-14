На Волині автівка збила 11-річного хлопця: дитина – в лікарні
Сьогодні, 10:14
Внаслідок ДТП у Маневичах травмувався 11-річний хлопець. Його госпіталізували. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що автопригода трапилася учора, 16 грудня, близько 19-ої години. 39-річний житель селища Маневичі, керуючи автомобілем Ford Fiesta, скоїв наїзд 11-річного хлопця. Постраждалий перебігав проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.
Внаслідок автопригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії.
Цього ж дня у Володимирі під колеса автомобіля Volkswagen Passat потрапив 41-річний місцевий житель. Чоловік перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. За кермом транспортного засобу перебував 30-річний житель Володимира. Постраждалого не госпіталізовували.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що автопригода трапилася учора, 16 грудня, близько 19-ої години. 39-річний житель селища Маневичі, керуючи автомобілем Ford Fiesta, скоїв наїзд 11-річного хлопця. Постраждалий перебігав проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.
Внаслідок автопригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії.
Цього ж дня у Володимирі під колеса автомобіля Volkswagen Passat потрапив 41-річний місцевий житель. Чоловік перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. За кермом транспортного засобу перебував 30-річний житель Володимира. Постраждалого не госпіталізовували.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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