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На Волині автівка збила 11-річного хлопця: дитина – в лікарні

На Волині автівка збила 11-річного хлопця: дитина – в лікарні
Внаслідок ДТП у Маневичах травмувався 11-річний хлопець. Його госпіталізували. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що автопригода трапилася учора, 16 грудня, близько 19-ої години. 39-річний житель селища Маневичі, керуючи автомобілем Ford Fiesta, скоїв наїзд 11-річного хлопця. Постраждалий перебігав проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.

Внаслідок автопригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії.

Цього ж дня у Володимирі під колеса автомобіля Volkswagen Passat потрапив 41-річний місцевий житель. Чоловік перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. За кермом транспортного засобу перебував 30-річний житель Володимира. Постраждалого не госпіталізовували.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.




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Теги: аварія, Маневичі
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