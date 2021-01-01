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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу Омікрон

В Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу Омікрон
В Україні виявили штам коронавірусу Omicron.

Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в Facebook.

"Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні", — написав Ляшко.

Наразі встановлюють, з ким контактувала захворіла людина.

"Вакцинуйтесь, щоб бути захищеними, не зволікайте. Дотримуйтеся встановлених протиепідемічних норм та правил. За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму Omicron домінує", — додав міністр.

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Теги: коронавірус
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головне що вакцинований
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