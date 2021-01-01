В Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу Омікрон
Сьогодні, 13:15
В Україні виявили штам коронавірусу Omicron.
Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в Facebook.
"Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні", — написав Ляшко.
Наразі встановлюють, з ким контактувала захворіла людина.
"Вакцинуйтесь, щоб бути захищеними, не зволікайте. Дотримуйтеся встановлених протиепідемічних норм та правил. За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму Omicron домінує", — додав міністр.
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Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в Facebook.
"Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні", — написав Ляшко.
Наразі встановлюють, з ким контактувала захворіла людина.
"Вакцинуйтесь, щоб бути захищеними, не зволікайте. Дотримуйтеся встановлених протиепідемічних норм та правил. За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму Omicron домінує", — додав міністр.
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Коментарі 1
головне що вакцинований
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