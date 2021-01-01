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В Івано-Франківську почали реставрацію автентичних «інстаграмних» луцьких дверей

В Івано-Франківську почали реставрацію автентичних «інстаграмних» луцьких дверей
В одній із Івано-Франківських майстерень почали порятунок автентичних дверей із вулиці Кривий Вал у Луцьку.

Про це у фейсбуці повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Білан.

"Старовинні двері з Кривого Валу, 32 очищаються від старої фарби та оновлюватимуться руками майстрів з Франківська. На столітніх дверях знайшли залишки зеленої фарби, чи це перший шар – дізнаємось згодом", - повідомив Андрій Білан.

Як відомо, лучани та гості міста вподобали автентичні двері та влаштовували там фотосесії, а фото згодом публікували в соціальних мережах.

У приміщенні, по вулиці Кривий Вал, 32, знаходився на початку ХХ століття один із найбільших готелів Луцька. Будинку більше 100 років, а автентичні двері, які збереглися донині, зберегли в собі чіткі контури ручної різьби, ковані цвяхи, певні елементи замків та завісів.

Всі ці елементи умільці відновлять.

"Відомі для лучан «зелені» двері, що на Словацького, зберегли в собі старовинний кований засув. Зі слів реставраторів, таких засувів, збережених до наших днів, практично не лишилось. В Луцьку – є. Також віконні рами, які теж відкривались на провітрювання.
Двері виготовлені з модрини - єдине хвойне дерево, деревина якого відноситься до твердих порід", - сказав обранець громади.

Депутат розповів, що цінні властивості деревини модрини пов’язані з її надзвичайною щільністю і високою питомою вагою, а також тим, що вона просякнута дубильними речовинами.

"Впевнений, що на нас чекає ще багато цікавих фактів з дослідження автентичних дверей Луцька. Роботи виконуються на Фабрика меблів та дверей ХІТА", - резюмував Андрій Білан.

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Теги: Луцьк, Луцька міська рада, Андрій Білан
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