На Волині комунальники не змогли вивезти сміття через «сумлінного» водія. ФОТО

У місті Володимир місцеві комунальники не змогли здійснити вивіз сміття через неправильно припаркований автомобіль.Про це йдеться на сторінці комунального підприємства "Полігон".28 грудня сміттєвоз КП "Полігон" знову не мав доступу до контейнерів зі сміттям, які встановлені в районі вулиці Віктора Хмелецького."Сумлінний" водій, який, як бачимо, нехтує Правилами дорожнього руху, не дав змоги вчасно вивезти сміття з цього контейнерного майданчика. Вкотре звертаємося до водіїв: не паркуйте свої автівки біля контейнерних майданчиків для складування сміття. Поважайте працю інших, покажіть усім, що водійські права ви не "виграли в лотерею", а отримали заслужено", - йдеться у дописі.