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Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор» у січні? ОГЛЯД*

Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор» у січні? ОГЛЯД*
У Будівельній компанії “Інвестор” зараз актуальні декілька акцій. Є знижені ціни на квартири, цінні подарунки від партнерів і навіть можливість взяти участь у розіграші подорожі на двох до Амстердама.

СВЯТКОВІ ЗНИЖКИ НА КВАРТИРИ

У житловому кварталі “Амстердам” (с. Струмівка) - знижена ціна від 18 900 грн/м2 на три квартири площею 60,32 м2. Помешкання має 2 спальні, кухню-вітальню, великий коридор, роздільний санвузол та лоджію. Вікна акційних квартир виходять у внутрішній двір житлового комплексу, який буде закритим для автомобілів, матиме гарний благоустрій і багато зелені. Акція діє до 31 січня 2022 року.
Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор» у січні? ОГЛЯД*

ПОДОРОЖ ДО АМСТЕРДАМУ

Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів. Переможці отримають квитки на літак на двох та оплачений номер у місцевому готелі на три дні.

Час, коли відправитися в подорож, можна буде обрати самому, проте компанія радить зробити це навесні, коли розцвітають легендарні поля тюльпанів.

ШУКАЙТЕ ДРУГА 2.0

Взяти участь в цій акції можна до 15 січня двома способами:

-Якщо ви плануєте покупку нерухомості в “Інвесторі” і маєте серед мешканців ЖК цієї компанії своїх друзів.

-Якщо ви проживаєте в одному із житлових комплексів “Інвестора” і маєте друзів, які вагаються, де купити квартиру чи комерційне приміщення, даєте важливу рекомендацію і приходите разом на підписання угоди.

В обох випадках - отримуєте 10 000 грн на двох: сертифікат “Нової лінії” на 5 000 грн кожному.
Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор» у січні? ОГЛЯД*

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:

+38 067 544 71 96

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, квартира, Луцьк, будівництво, ціни, акції
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