Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор» у січні? ОГЛЯД*
Сьогодні, 09:00
У Будівельній компанії “Інвестор” зараз актуальні декілька акцій. Є знижені ціни на квартири, цінні подарунки від партнерів і навіть можливість взяти участь у розіграші подорожі на двох до Амстердама.
СВЯТКОВІ ЗНИЖКИ НА КВАРТИРИ
У житловому кварталі “Амстердам” (с. Струмівка) - знижена ціна від 18 900 грн/м2 на три квартири площею 60,32 м2. Помешкання має 2 спальні, кухню-вітальню, великий коридор, роздільний санвузол та лоджію. Вікна акційних квартир виходять у внутрішній двір житлового комплексу, який буде закритим для автомобілів, матиме гарний благоустрій і багато зелені. Акція діє до 31 січня 2022 року.
ПОДОРОЖ ДО АМСТЕРДАМУ
Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів. Переможці отримають квитки на літак на двох та оплачений номер у місцевому готелі на три дні.
Час, коли відправитися в подорож, можна буде обрати самому, проте компанія радить зробити це навесні, коли розцвітають легендарні поля тюльпанів.
ШУКАЙТЕ ДРУГА 2.0
Взяти участь в цій акції можна до 15 січня двома способами:
-Якщо ви плануєте покупку нерухомості в “Інвесторі” і маєте серед мешканців ЖК цієї компанії своїх друзів.
-Якщо ви проживаєте в одному із житлових комплексів “Інвестора” і маєте друзів, які вагаються, де купити квартиру чи комерційне приміщення, даєте важливу рекомендацію і приходите разом на підписання угоди.
В обох випадках - отримуєте 10 000 грн на двох: сертифікат “Нової лінії” на 5 000 грн кожному.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 544 71 96
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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СВЯТКОВІ ЗНИЖКИ НА КВАРТИРИ
У житловому кварталі “Амстердам” (с. Струмівка) - знижена ціна від 18 900 грн/м2 на три квартири площею 60,32 м2. Помешкання має 2 спальні, кухню-вітальню, великий коридор, роздільний санвузол та лоджію. Вікна акційних квартир виходять у внутрішній двір житлового комплексу, який буде закритим для автомобілів, матиме гарний благоустрій і багато зелені. Акція діє до 31 січня 2022 року.
ПОДОРОЖ ДО АМСТЕРДАМУ
Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів. Переможці отримають квитки на літак на двох та оплачений номер у місцевому готелі на три дні.
Час, коли відправитися в подорож, можна буде обрати самому, проте компанія радить зробити це навесні, коли розцвітають легендарні поля тюльпанів.
ШУКАЙТЕ ДРУГА 2.0
Взяти участь в цій акції можна до 15 січня двома способами:
-Якщо ви плануєте покупку нерухомості в “Інвесторі” і маєте серед мешканців ЖК цієї компанії своїх друзів.
-Якщо ви проживаєте в одному із житлових комплексів “Інвестора” і маєте друзів, які вагаються, де купити квартиру чи комерційне приміщення, даєте важливу рекомендацію і приходите разом на підписання угоди.
В обох випадках - отримуєте 10 000 грн на двох: сертифікат “Нової лінії” на 5 000 грн кожному.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 544 71 96
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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