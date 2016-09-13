Лікарям підвищили мінімальну зарплату до 20 тисяч гривень
Сьогодні, 17:10
Кабінет міністрів постановив підвищити мінімальні заробітні плати лікарям та медперсоналу.
Про це відомо з документів до засідання уряду 12 січня, пише Економічна правда.
А саме, мінімальну заробітну плату лікарям, що працюють у державних та комунальних медзакладах повний робочий день встановили на рівні 20 тисяч гривень.
Для середнього медперсоналу (фахівців з початковим/першим рівнем вищої медичної освіти) за таких умов "мінімалка" становитиме 13 500 грн.
Зазначається, що лікарі, які залучені лише до надання первинної медичної допомоги (або фахівців з команди такого лікаря) зможуть отримати підвищені зарплати лише якщо його обрали понад 70% пацієнтів оптимального обсягу.
Якщо ж лікар чи фахівець працюють неповний робочий день, оплата праці за новими вимогами здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу.
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Про це відомо з документів до засідання уряду 12 січня, пише Економічна правда.
А саме, мінімальну заробітну плату лікарям, що працюють у державних та комунальних медзакладах повний робочий день встановили на рівні 20 тисяч гривень.
Для середнього медперсоналу (фахівців з початковим/першим рівнем вищої медичної освіти) за таких умов "мінімалка" становитиме 13 500 грн.
Зазначається, що лікарі, які залучені лише до надання первинної медичної допомоги (або фахівців з команди такого лікаря) зможуть отримати підвищені зарплати лише якщо його обрали понад 70% пацієнтів оптимального обсягу.
Якщо ж лікар чи фахівець працюють неповний робочий день, оплата праці за новими вимогами здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу.
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Коментарі 1
І медпрацівникам. Не лише лікарям. Це важливо! Лікарі й так мають нормальні кошти в карманах.
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