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Лікарям підвищили мінімальну зарплату до 20 тисяч гривень

Лікарям підвищили мінімальну зарплату до 20 тисяч гривень
Кабінет міністрів постановив підвищити мінімальні заробітні плати лікарям та медперсоналу.

Про це відомо з документів до засідання уряду 12 січня, пише Економічна правда.

А саме, мінімальну заробітну плату лікарям, що працюють у державних та комунальних медзакладах повний робочий день встановили на рівні 20 тисяч гривень.

Для середнього медперсоналу (фахівців з початковим/першим рівнем вищої медичної освіти) за таких умов "мінімалка" становитиме 13 500 грн.

Зазначається, що лікарі, які залучені лише до надання первинної медичної допомоги (або фахівців з команди такого лікаря) зможуть отримати підвищені зарплати лише якщо його обрали понад 70% пацієнтів оптимального обсягу.

Якщо ж лікар чи фахівець працюють неповний робочий день, оплата праці за новими вимогами здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу.

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Теги: Лікарі, зарплата, підвищення
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
І медпрацівникам. Не лише лікарям. Це важливо! Лікарі й так мають нормальні кошти в карманах.
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