Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах

Позитивне зменшення за кількома показниками і суттєве зменшення смертності – така статистика останніх днів щодо хворих у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні.Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналістЗранку 13 січня у ковідному шпиталі перебували 35 пацієнтів, з яких 31 – під високими потоками кисню, 4 людей – у реанімації, 3 – в критичному стані, 15 – у важкому. За минулу добу поступили 2 людей, виписали 1-го пацієнта. І найменше за останні місяці споживання кисню – 550 кг, залишалося трохи більше 19,5 тонн кисню.