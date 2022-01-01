Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:48
Позитивне зменшення за кількома показниками і суттєве зменшення смертності – така статистика останніх днів щодо хворих у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Андрій Гнатюк.
Зранку 13 січня у ковідному шпиталі перебували 35 пацієнтів, з яких 31 – під високими потоками кисню, 4 людей – у реанімації, 3 – в критичному стані, 15 – у важкому. За минулу добу поступили 2 людей, виписали 1-го пацієнта. І найменше за останні місяці споживання кисню – 550 кг, залишалося трохи більше 19,5 тонн кисню.
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Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Андрій Гнатюк.
Зранку 13 січня у ковідному шпиталі перебували 35 пацієнтів, з яких 31 – під високими потоками кисню, 4 людей – у реанімації, 3 – в критичному стані, 15 – у важкому. За минулу добу поступили 2 людей, виписали 1-го пацієнта. І найменше за останні місяці споживання кисню – 550 кг, залишалося трохи більше 19,5 тонн кисню.
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