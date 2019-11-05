Двоє озброєних волинян викрали BMW, припаркований біля будинку
Сьогодні, 15:16
Учора, 13 січня, ввечері до поліції із заявою звернувся 31-річний житель селища Колки. Чоловік повідомив, що у нього викрали автомобіль BMW 525, який знаходився поблизу будинку.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Транспортний засіб затримали співробітники сектору реагування патрульної поліції на автодорозі поблизу села Ситниця.
Викрадачами виявилися двоє жителів Луцького району, 31 та 24 роки. Щоб запустити двигун автівки, зловмисники втрутились в роботу електронної системи легковика та зламали замок запалювання.
Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У затриманих вилучили два газових балончики, два кастети та предмет, схожий на пістолет.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Триває слідство.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Транспортний засіб затримали співробітники сектору реагування патрульної поліції на автодорозі поблизу села Ситниця.
Викрадачами виявилися двоє жителів Луцького району, 31 та 24 роки. Щоб запустити двигун автівки, зловмисники втрутились в роботу електронної системи легковика та зламали замок запалювання.
Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У затриманих вилучили два газових балончики, два кастети та предмет, схожий на пістолет.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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