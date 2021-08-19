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Водії скаржаться на безліч ям у селах поблизу Луцька: що кажуть в облавтодорі. ВІДЕО

Водії скаржаться на безліч ям у селах поблизу Луцька: що кажуть в облавтодорі. ВІДЕО
Дорога у селах Дачне та Жабка не бачила ремонту понад 17 років. Щоденно, кажуть, водії втрапляють у котрусь із ям, а їх тут – безліч.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

На те, що у Дачному запахне свіжим асфальтом, тутешні почали надіятися, коли дорожники ремонтували дорогу поруч села – на виїзді з Луцька. Утім, на сільську дорогу ремонтна техніка так і не заїхала.

Побачити і навіть відчути, де закінчується Луцьк і починається Дачне, – реально. Бо із вмощеного у декілька шарів свіженького асфальту водії відразу з’їжджають у присипані щебенем ями.

У Волинському облавтодорі кажуть: дорога в селах Дачне й Жабка – дійсно у плачевному стані. Капітального ремонту вона не бачила понад 17 років. Взятись за цю дорогу, каже керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак, має “Луцькавтодорсервіс”, який ще минулоріч виграв тендер. Однак до роботи організація не приступила, бо грошей у бюджеті не вистачило. Чекають фінансування від Укравтодору.

Утім, сказати, в якому році дорогу в Жабці та Дачному вкладуть новеньким асфальтом головний дорожник області – не може.

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Теги: дорога, Волинь, села, Дачне, Жабка, ремонт дороги, водії, ями
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