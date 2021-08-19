Водії скаржаться на безліч ям у селах поблизу Луцька: що кажуть в облавтодорі. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



На те, що у Дачному запахне свіжим асфальтом, тутешні почали надіятися, коли дорожники ремонтували дорогу поруч села – на виїзді з Луцька. Утім, на сільську дорогу ремонтна техніка так і не заїхала.



Побачити і навіть відчути, де закінчується Луцьк і починається Дачне, – реально. Бо із вмощеного у декілька шарів свіженького асфальту водії відразу з’їжджають у присипані щебенем ями.



У Волинському облавтодорі кажуть: дорога в селах Дачне й Жабка – дійсно у плачевному стані. Капітального ремонту вона не бачила понад 17 років. Взятись за цю дорогу, каже керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак, має “Луцькавтодорсервіс”, який ще минулоріч виграв тендер. Однак до роботи організація не приступила, бо грошей у бюджеті не вистачило. Чекають фінансування від Укравтодору.



Утім, сказати, в якому році дорогу в Жабці та Дачному вкладуть новеньким асфальтом головний дорожник області – не може.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорога у селах Дачне та Жабка не бачила ремонту понад 17 років. Щоденно, кажуть, водії втрапляють у котрусь із ям, а їх тут – безліч.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. На те, що у Дачному запахне свіжим асфальтом, тутешні почали надіятися, коли дорожники ремонтували дорогу поруч села – на виїзді з Луцька. Утім, на сільську дорогу ремонтна техніка так і не заїхала.Побачити і навіть відчути, де закінчується Луцьк і починається Дачне, – реально. Бо із вмощеного у декілька шарів свіженького асфальту водії відразу з’їжджають у присипані щебенем ями.У Волинському облавтодорі кажуть: дорога в селах Дачне й Жабка – дійсно у плачевному стані. Капітального ремонту вона не бачила понад 17 років. Взятись за цю дорогу, каже керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області, має “Луцькавтодорсервіс”, який ще минулоріч виграв тендер. Однак до роботи організація не приступила, бо грошей у бюджеті не вистачило. Чекають фінансування від Укравтодору.Утім, сказати, в якому році дорогу в Жабці та Дачному вкладуть новеньким асфальтом головний дорожник області – не може.

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