У Луцьку через коротке замикання пралки горіла квартира.ВІДЕО





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У Луцьку на вулиці Зацепи, 3 в квартирі на 5-му поверсі виникла пожежа.



На місце події приїхали три пожежні автомобілі.



Проте, повідомляють очевидці, через обмежувачі руху у дворі автомобілі рятувальників не могли проїхати до будинку.



Як повідомили в пресслужбі ДСНС у Волинській області, у пральній машині сталося коротке замикання. Її відключили від електропостачання та загасили полум'я відром води.



Але оскільки квартира знаходиться у багатоповерховому будинку, на виклик виїхали кілька пожежних автомобілів, аби запобігти ймовірному поширенню вогню.





Нагадаємо, що у Луцьку

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