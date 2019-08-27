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У Луцьку через коротке замикання пралки горіла квартира.ВІДЕО

У Луцьку через коротке замикання пралки горіла квартира.ВІДЕО
У Луцьку сьогодні, 15 січня, на вулиці Зацепи виникла пожежа в багатоповерхівці.

Відео сайту новин Луцька «Конкурент» надіслали читачі.

У Луцьку на вулиці Зацепи, 3 в квартирі на 5-му поверсі виникла пожежа.

На місце події приїхали три пожежні автомобілі.

Проте, повідомляють очевидці, через обмежувачі руху у дворі автомобілі рятувальників не могли проїхати до будинку.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС у Волинській області, у пральній машині сталося коротке замикання. Її відключили від електропостачання та загасили полум'я відром води.

Але оскільки квартира знаходиться у багатоповерховому будинку, на виклик виїхали кілька пожежних автомобілів, аби запобігти ймовірному поширенню вогню.


Нагадаємо, що у Луцьку триває збір підписів за петицію, у якій жителі просять владу демонтувати встановлені без дозволів огорожі та паркани, які заважають руху пішоходів та доїзду спецтехніки.

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Теги: горіла квартира, Зацепи
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