У Луцьку через коротке замикання пралки горіла квартира.ВІДЕО
Сьогодні, 19:05
У Луцьку сьогодні, 15 січня, на вулиці Зацепи виникла пожежа в багатоповерхівці.
Відео сайту новин Луцька «Конкурент» надіслали читачі.
У Луцьку на вулиці Зацепи, 3 в квартирі на 5-му поверсі виникла пожежа.
На місце події приїхали три пожежні автомобілі.
Проте, повідомляють очевидці, через обмежувачі руху у дворі автомобілі рятувальників не могли проїхати до будинку.
Як повідомили в пресслужбі ДСНС у Волинській області, у пральній машині сталося коротке замикання. Її відключили від електропостачання та загасили полум'я відром води.
Але оскільки квартира знаходиться у багатоповерховому будинку, на виклик виїхали кілька пожежних автомобілів, аби запобігти ймовірному поширенню вогню.
Нагадаємо, що у Луцьку триває збір підписів за петицію, у якій жителі просять владу демонтувати встановлені без дозволів огорожі та паркани, які заважають руху пішоходів та доїзду спецтехніки.
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Відео сайту новин Луцька «Конкурент» надіслали читачі.
У Луцьку на вулиці Зацепи, 3 в квартирі на 5-му поверсі виникла пожежа.
На місце події приїхали три пожежні автомобілі.
Проте, повідомляють очевидці, через обмежувачі руху у дворі автомобілі рятувальників не могли проїхати до будинку.
Як повідомили в пресслужбі ДСНС у Волинській області, у пральній машині сталося коротке замикання. Її відключили від електропостачання та загасили полум'я відром води.
Але оскільки квартира знаходиться у багатоповерховому будинку, на виклик виїхали кілька пожежних автомобілів, аби запобігти ймовірному поширенню вогню.
Нагадаємо, що у Луцьку триває збір підписів за петицію, у якій жителі просять владу демонтувати встановлені без дозволів огорожі та паркани, які заважають руху пішоходів та доїзду спецтехніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
вживаний металобрухт-пралка з європи...
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