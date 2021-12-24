Українські підлітки гроші за вакцинацію зможуть використати на позашкільну освіту





Міністерство освіти і науки вже надало пропозиції з приводу того, на що можуть піти кошти. Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, пише



“Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років”, — інформує пресслужба.



Крім того, повідомляється, що найближчим часом на засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено рішення щодо можливості використання коштів за програмою “єПідтримка” вакцинованими особами, старшими за 60 років.



Раніше повідомляли, що в Україні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Скористатись коштами за програмою “єПідтримка” невдовзі зможуть неповнолітні.Міністерство освіти і науки вже надало пропозиції з приводу того, на що можуть піти кошти. Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОП.“Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років”, — інформує пресслужба.Крім того, повідомляється, що найближчим часом на засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено рішення щодо можливості використання коштів за програмою “єПідтримка” вакцинованими особами, старшими за 60 років.Раніше повідомляли, що в Україні спростили ковід-вакцинацію підлітків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію