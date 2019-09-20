Гривня впала до найнижчого за останні чотири роки показника

Від початку року долар в Україні здорожчав на майже півтори гривні.Через можливе російське військове вторгнення до України гривня знецінюється. Особливо в останні дні.Від початку року долар США в офіційних курсах Нацбанку здорожчав майже на півтори гривні – від 27, 21 грн (1 січня) до 28,66 (26 січня). Це – найвищий показник за останні чотири роки (22 січня 2018-го долар в курсах НБУ становив 28,84 грн).Офіційні курси долара США від Національного банку України:22 січня 2018 року – 28,84 грн.1 січня 2021 року – 28,27 грн.1 грудня 2021 року – 27,21 грн.1 січня 2022 року – 27,27 грн.26 січня 2022 року – 28,66 грн.У державному бюджеті на 2022 рік закладений середньорічний курс долара на рівні 28,6 гривні.Гроші - найточніший барометр рівня воєнної загрози. Іще на початку листопада 2021 року, щойно Кремль знову почав стягувати військову техніку до кордону, долар умить зреагував і його курс в Україні поповз угору. Перед різдвяно-новорічними святами він трохи пригальмував через так звані "витрати під ялинку". Після свят та загострення риторики щодо можливого вторгнення гривня знову почала знецінюватися.