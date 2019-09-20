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Гривня впала до найнижчого за останні чотири роки показника

Гривня впала до найнижчого за останні чотири роки показника
Від початку року долар в Україні здорожчав на майже півтори гривні.

Через можливе російське військове вторгнення до України гривня знецінюється. Особливо в останні дні.

Від початку року долар США в офіційних курсах Нацбанку здорожчав майже на півтори гривні – від 27, 21 грн (1 січня) до 28,66 (26 січня). Це – найвищий показник за останні чотири роки (22 січня 2018-го долар в курсах НБУ становив 28,84 грн).

Офіційні курси долара США від Національного банку України:
22 січня 2018 року – 28,84 грн.
1 січня 2021 року – 28,27 грн.
1 грудня 2021 року – 27,21 грн.
1 січня 2022 року – 27,27 грн.
26 січня 2022 року – 28,66 грн.

У державному бюджеті на 2022 рік закладений середньорічний курс долара на рівні 28,6 гривні.

Гроші - найточніший барометр рівня воєнної загрози. Іще на початку листопада 2021 року, щойно Кремль знову почав стягувати військову техніку до кордону, долар умить зреагував і його курс в Україні поповз угору. Перед різдвяно-новорічними святами він трохи пригальмував через так звані "витрати під ялинку". Після свят та загострення риторики щодо можливого вторгнення гривня знову почала знецінюватися.

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Теги: гривня, курс, долар
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