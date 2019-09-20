Гривня впала до найнижчого за останні чотири роки показника
Сьогодні, 00:13
Від початку року долар в Україні здорожчав на майже півтори гривні.
Через можливе російське військове вторгнення до України гривня знецінюється. Особливо в останні дні.
Від початку року долар США в офіційних курсах Нацбанку здорожчав майже на півтори гривні – від 27, 21 грн (1 січня) до 28,66 (26 січня). Це – найвищий показник за останні чотири роки (22 січня 2018-го долар в курсах НБУ становив 28,84 грн).
Офіційні курси долара США від Національного банку України:
22 січня 2018 року – 28,84 грн.
1 січня 2021 року – 28,27 грн.
1 грудня 2021 року – 27,21 грн.
1 січня 2022 року – 27,27 грн.
26 січня 2022 року – 28,66 грн.
У державному бюджеті на 2022 рік закладений середньорічний курс долара на рівні 28,6 гривні.
Гроші - найточніший барометр рівня воєнної загрози. Іще на початку листопада 2021 року, щойно Кремль знову почав стягувати військову техніку до кордону, долар умить зреагував і його курс в Україні поповз угору. Перед різдвяно-новорічними святами він трохи пригальмував через так звані "витрати під ялинку". Після свят та загострення риторики щодо можливого вторгнення гривня знову почала знецінюватися.
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Через можливе російське військове вторгнення до України гривня знецінюється. Особливо в останні дні.
Від початку року долар США в офіційних курсах Нацбанку здорожчав майже на півтори гривні – від 27, 21 грн (1 січня) до 28,66 (26 січня). Це – найвищий показник за останні чотири роки (22 січня 2018-го долар в курсах НБУ становив 28,84 грн).
Офіційні курси долара США від Національного банку України:
22 січня 2018 року – 28,84 грн.
1 січня 2021 року – 28,27 грн.
1 грудня 2021 року – 27,21 грн.
1 січня 2022 року – 27,27 грн.
26 січня 2022 року – 28,66 грн.
У державному бюджеті на 2022 рік закладений середньорічний курс долара на рівні 28,6 гривні.
Гроші - найточніший барометр рівня воєнної загрози. Іще на початку листопада 2021 року, щойно Кремль знову почав стягувати військову техніку до кордону, долар умить зреагував і його курс в Україні поповз угору. Перед різдвяно-новорічними святами він трохи пригальмував через так звані "витрати під ялинку". Після свят та загострення риторики щодо можливого вторгнення гривня знову почала знецінюватися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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