Скандальному підприємцеві не дозволили викупити ділянку на автостанції у Луцьку

Підприємцеві, який має торгові точки на автостанції, не надали дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на автостанції №1, площею 0,0472 га.Рішення про ненадання дозволу прийняли під час сесії Луцької міської ради 27 січня.Під час сесії виступив і сам Юрій Герун, який запевняв, що має законне право на викуп земельної ділянки на території автостанції, а також слово взяла заступник голови правління ПрАТ «ВОПАС». Остання висловилася категорично проти того, аби Геруну дозволили викупити ділянку.За її словами, ділянка розташована в межах цілісного майнового комплексу № 1 і щодо неї вже декілька років тривають судові баталії між ПрАТ «ВОПАС» та підприємцем, тож він хоче використати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки як аргумент у судовому засіданні.«Торгові точки підприємця на автостанції – це пивний бар і магазин «Черемош», який торгує спиртними напоями. Так, у нього є ліцензія, але яка нагальність наявності мазину, який торгує алкоголем, саме на австостанції?», – зауважила Наталія Гітун.За її словами, і наразі для здійснення підприємницької діяльності Юрія Геруна на австостанції нічого не перешкоджає, оскільки він має ділянку в оренді.«З 2021 року я отримав право оренди на земельну ділянку на автостанції. Через суди виграв право на користування цією ділянкою. Я хочу скористатися своїм правом на викуп своєї ділянки. Вважаю, що наразі автостанція користується цією ділянкою незаконно», - висловився Юрій Герун.Зрештою, лише 15 депутатів проголосували «за». Тож рішення не прийняте.Нагадаємо, у серпні 2018 року на автостанції заявили про. Навіть погрожували закрити автостанцію та. Тоді ж, влітку 2018 року, на автостанції під час виконання робіт людьми підприємця Юрія Геруна відбулася суперечка між ним та юристкоюпід час якої, за її словами, підприємець. Згодом через цей інцидент теж тривали суди.