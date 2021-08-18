Навесні за вакцинацію українцям даруватимуть смартфони і пільговий тариф





Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час Diia Summit, повідомляє кореспондент



"Цифрова держава – це рівність. Наша мета – щоб якісний мобільний інтернет був у кожному куточку нашої держави, а доступ до нього був у кожного громадянина нашої держави... Ми розширили "єПідтримку". Люди похилого віку можуть витрачати кошти на купівлю ліків, оплату комуналки, та не у всіх є смартфон. І не всі вміють користуватися інтернетом. Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму: всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф. Це шлях до нашої мети – доступ до інтернету для всіх громадян України, держава у смартфоні для всіх, можливість впливати на процеси у державі для всіх", – сказав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навесні стартує нова програма, в рамках якої вакциновані українці, старші 60 років, отримають безоплатний якісний сучасний смартфон та пільговий тариф.Про це Президентсказав під час Diia Summit, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Цифрова держава – це рівність. Наша мета – щоб якісний мобільний інтернет був у кожному куточку нашої держави, а доступ до нього був у кожного громадянина нашої держави... Ми розширили "єПідтримку". Люди похилого віку можуть витрачати кошти на купівлю ліків, оплату комуналки, та не у всіх є смартфон. І не всі вміють користуватися інтернетом. Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму: всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф. Це шлях до нашої мети – доступ до інтернету для всіх громадян України, держава у смартфоні для всіх, можливість впливати на процеси у державі для всіх", – сказав Зеленський.

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