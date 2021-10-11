У маршрутці – без масок: лучани масово порушують карантин

до 31 березня, проте про його обмеження забувають дедалі частіше. Незважаючи на шалений приріст інфікованих ковідом, величезна кількість лучан у громадському транспорті – без масок.



Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило з’ясувати, хто повинен стежити за масковим режимом, який штраф ризикують отримати лучани у разі його порушення, а також принагідно нагадати про важливість дотримання карантинних норм.



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Складати адмінпротоколи щодо порушення карантинних обмежень (зокрема у громадському транспорті) тепер мають право лише мають право уповноважені посадові особи органів охорони здоров’я та державної санітарно-епідеміологічної служби. Також особи, довірені виконавчими комітетами (у населених пунктах, де таких немає, - органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад.



Утім, зауважимо, водії маршруток також повинні стежити за тим, аби кількість пасажирів не перевищувала дозволену в період карантину. До того ж, якщо пасажирів за відсутність маски у громадському транспорті можуть оштрафувати від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів (від 170 до 255 грн.), то «небезпечна» поїздка для водіїв обійдеться значно дорожче - від 17 тисяч до 36 тисяч гривень.



У патрульній поліції Волинської області розповіли, що здійснюють інформування лучан та гостей міста про покарання за порушення карантину.



«Патрульні поліцейські Волині продовжують здійснювати роз’яснення щодо важливості дотримання протиепідеміологічних заходів. Зокрема на недопущенні перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту (респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно). З громадянами регулярно здійснюються профілактичні бесіди, які покликані донести важливість того, що пандемія не зникла і варто оберігати здоров’я своє та інших громадян», - зазначають у пресслужбі патрульних.



До слова, у 2021 році лише волинські патрульні винесли 2324 постанови через порушення правил карантину.



Про такі, здавалося б елементарні, правила слід пам'ятати й без нагадувань. Та й відповідальність за їхнє виконання лежить на плечах кожного українця.



Довідково:



Окрім заборони перебування без засобів захисту у громадських місцях, пунктом 3 постанови Кабміну України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» встановлено й інші правила, порушення яких призводить до притягнення до відповідальності за ст. 44-3 КУпАП. Зокрема на території України під час карантину не можна перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи або довідки про звернення за захистом в Україні.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Карантин в Україні продовжили, проте про його обмеження забувають дедалі частіше. Незважаючи на шалений приріст інфікованих ковідом, величезна кількість лучан у громадському транспорті – без масок.вирішило з’ясувати, хто повинен стежити за масковим режимом, який штраф ризикують отримати лучани у разі його порушення, а також принагідно нагадати про важливість дотримання карантинних норм. постанові №211 Верховної Ради України, прийнятій ще в березні 2020 року, йдеться про те, що в усіх громадських місцях українці повинні бути в масці чи респіраторі.Складати адмінпротоколи щодо порушення карантинних обмеженьтепер мають право лише мають право уповноважені посадові особи органів охорони здоров’я та державної санітарно-епідеміологічної служби. Також особи, довірені виконавчими комітетамисільських, селищних, міських рад.Утім, зауважимо, водії маршруток також повинні стежити за тим, аби кількість пасажирів не перевищувала дозволену в період карантину. До того ж, якщо пасажирів за відсутність маски у громадському транспорті можуть оштрафувати від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів, то «небезпечна» поїздка для водіїв обійдеться значно дорожче - від 17 тисяч до 36 тисяч гривень.У патрульній поліції Волинської області розповіли, що здійснюють інформування лучан та гостей міста про покарання за порушення карантину.«Патрульні поліцейські Волині продовжують здійснювати роз’яснення щодо важливості дотримання протиепідеміологічних заходів. Зокрема на недопущенні перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту. З громадянами регулярно здійснюються профілактичні бесіди, які покликані донести важливість того, що пандемія не зникла і варто оберігати здоров’я своє та інших громадян», - зазначають у пресслужбі патрульних.До слова, у 2021 році лише волинські патрульні винеслипостанови через порушення правил карантину.Про такі, здавалося б елементарні, правила слід пам'ятати й без нагадувань. Та й відповідальність за їхнє виконання лежить на плечах кожного українця.

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