«Хоч і банально, зате символічно»: у Луцьку 12 пар одружилися на Валентина. ІСТОРІЇ КОХАННЯ

14 лютого – один із найромантичніших днів у році. Це день, коли тисячі закоханих зізнаються у своїх почуттях, роблять найромантичніші вчинки, а у всьому світі лунають заповітні «так».Саме тому багато пар обирають 14 лютого, аби узаконити свої почуття і сворити сім‘ю. Уклавши шлюб у цей день, закохані заручаються підтримкою самого покровителя любові - святого Валентина.Ми вирішили завітати до луцького Палацу урочистих подій і поцікавитися, хто ж і чому вирішив одружитися саме 14 лютого.Сьогодні тут зареєстрували свій шлюб 12 пар, каже начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стануЗа її словами, це майже у половину менше у порівнянні з минулими роками. Головна причина – сьогодні понеділок. Незважаючи на це, цьогоріч працівники РАГСу організували для закоханих святкову церемонію із оркестром та фотозонами. Новостворені сім’ї вітав також танцювальний колектив із Палацу учнівської молоді.Парата, яка сьогодні уклала шлюб, розповідає, що церемонія та усе, що відбувалося у РАГСі, їм дуже сподобалося. «Нам казали, що буде церемонія, але аж такої ми не очікували», - каже дівчина.Більшість пар розповіли, що навмисне обрали 14 лютого, адже цей день є символом кохання та щирих почуттів. Тепер для них цей день буде не лише святом закоханих, а й річницею весілля.тавирішили одружитися 14 лютого через символічну дату.Ініціатором цього був Роман.«Я, звісно, погодилася. Це цікаво. Є люди, які День святого Валентина не визнають. А для нас з’явився шанс зробити цей день дійсно святом у наших стосунках. Тепер ми 100% будемо його святкувати, оскільки відтепер для нас це не лише День закоханих, а й наша річниця», - розповідає його наречена Ольга.У стосунках пара вже близько чотирьох років. Пропозиція руки і серця для Ольги була дуже неочікуваною.«Я не знала, що ми їдемо до Парижу, дізналася лише перед самим вильотом. Я думала, що ми просто їдемо у Варшаву на мою відпустку. Що може бути романтичнішим за освідчення в коханні біля Ейфелевої вежі? Я дуже щаслива», - ділиться своїми емоціми наречена.Чи буде весілля у них, пара ще вагається. Жартують, що все залежатиме від курсу долара.Одружитися 14 лютого було спільним рішенням ще одієї пари закоханих –та«День святого Валентина - хороша дата, аби створити нову сім‘ю. Взагалі, ми не дуже сподобалися один одному, коли познайомилися. Але в один момент усе перевернулося, і вже сьогодні стоїмо тут, у РАЦСі із обручками на руках. Сьогодні плануємо святкувати у колі найрідніших людей, а саме весілля зробимо трішки пізніше»,- діляться своєю історією Артур та Дарина.Для паритаце також особлива дата.Закохані вже 3 роки разом, одружитися 14 лютого планували заздалегідь. Ігор розповів, що пропозицію Діані також зробив оригінально. Хлопець запропонував руку і серце дівчині на сцені біля Луцького замку під час Lutsk Food Fest.ФОТО -