В Україні вводять надзвичайний стан
Сьогодні, 12:13
В Україні вирішили ввести режим надзвичайного стану.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час брифінгу 23 лютого.
Він зауважив, що щойно закінчилося засідання РНБО, на якому і прийняли рішення про введення надзвичайного стану. Тепер його має його затвердити Верховна Рада. Це має статися максимально протягом 48 годин.
Надзвичайний стан вводять на всій території України, окрім окупованих територій.
Надзвичайний стан, за словами Данілова, може передбачати посилення охорони громадського порядку і важливих об’єктів, обмеження руху транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірку документів у фізичних осіб тощо. Окремі території можуть вводити більш жорсті обмеження, зважаючи на ситуацію у регіоні.
«Це питання превентивні для того, щоб зберігався спокій. На нашому житті він ніяк радикально не позначиться», - сказав Данілов.
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Згідно з чинним законодавством, надзвичайний стан вводять на 30 днів, президент може своїм указом продовжити ще на 30 днів, тобто загальна тривалість – 60 днів. Але у обох випадках таке рішення має бути затверджене рішенням Верховної Ради.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР". Рада Федерації дозволила Путіну використовувати російську армію за межами РФ.
У той час Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не їхати до Російської Федерації, а тим, хто перебуває зараз в країні агресора - повернутися додому.
Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період.
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Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час брифінгу 23 лютого.
Він зауважив, що щойно закінчилося засідання РНБО, на якому і прийняли рішення про введення надзвичайного стану. Тепер його має його затвердити Верховна Рада. Це має статися максимально протягом 48 годин.
Надзвичайний стан вводять на всій території України, окрім окупованих територій.
Надзвичайний стан, за словами Данілова, може передбачати посилення охорони громадського порядку і важливих об’єктів, обмеження руху транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірку документів у фізичних осіб тощо. Окремі території можуть вводити більш жорсті обмеження, зважаючи на ситуацію у регіоні.
«Це питання превентивні для того, щоб зберігався спокій. На нашому житті він ніяк радикально не позначиться», - сказав Данілов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський розповів, коли введуть воєнний стан
Згідно з чинним законодавством, надзвичайний стан вводять на 30 днів, президент може своїм указом продовжити ще на 30 днів, тобто загальна тривалість – 60 днів. Але у обох випадках таке рішення має бути затверджене рішенням Верховної Ради.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР". Рада Федерації дозволила Путіну використовувати російську армію за межами РФ.
У той час Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не їхати до Російської Федерації, а тим, хто перебуває зараз в країні агресора - повернутися додому.
Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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