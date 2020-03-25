вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та загроза російського вторгнення
 

В Україні вводять надзвичайний стан

В Україні вводять надзвичайний стан
В Україні вирішили ввести режим надзвичайного стану.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час брифінгу 23 лютого.

Він зауважив, що щойно закінчилося засідання РНБО, на якому і прийняли рішення про введення надзвичайного стану. Тепер його має його затвердити Верховна Рада. Це має статися максимально протягом 48 годин.

Надзвичайний стан вводять на всій території України, окрім окупованих територій.

Надзвичайний стан, за словами Данілова, може передбачати посилення охорони громадського порядку і важливих об’єктів, обмеження руху транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірку документів у фізичних осіб тощо. Окремі території можуть вводити більш жорсті обмеження, зважаючи на ситуацію у регіоні.

«Це питання превентивні для того, щоб зберігався спокій. На нашому житті він ніяк радикально не позначиться», - сказав Данілов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський розповів, коли введуть воєнний стан

Згідно з чинним законодавством, надзвичайний стан вводять на 30 днів, президент може своїм указом продовжити ще на 30 днів, тобто загальна тривалість – 60 днів. Але у обох випадках таке рішення має бути затверджене рішенням Верховної Ради.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР". Рада Федерації дозволила Путіну використовувати російську армію за межами РФ.

У той час Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не їхати до Російської Федерації, а тим, хто перебуває зараз в країні агресора - повернутися додому.

Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: надзвичайний стан, Україна, ввели надзвичайний стан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Надзвичайний стан на всій території України: що це означає
Сьогодні, 12:59
На території Волині, яка межує з Білоруссю, вводять додаткові режимні обмеження
Сьогодні, 11:50
Українцям рекомендують не їхати до РФ: тим, хто перебуває там, радять негайно повернутися, - МЗС
Сьогодні, 10:33
Президент підписав указ про призов резервістів. ВІДЕО
22 лютий, 23:34
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині шукають донорів крові для військових
Сьогодні, 12:35
Не час для феєрверків: у луцькому парку 900-річчя посилено патрулюватимуть нацгвардійці
Сьогодні, 12:20
В Україні вводять надзвичайний стан
Сьогодні, 12:13
Як президенти Литви та Польщі снідали на WOG поблизу Рівного. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Менше хворих: повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Надзвичайний стан на всій території України: що це означає Надзвичайний стан на всій території України: що це означає
Сьогодні, 12:59
В Україні продовжили карантин та ввели режим надзвичайної ситуації В Україні продовжили карантин та ввели режим надзвичайної ситуації
25 березень, 2020, 13:52
Надзвичайний стан в Україні через коронавірус: що це означатиме Надзвичайний стан в Україні через коронавірус: що це означатиме
23 березень, 2020, 19:35
В Криму введено режим надзвичайної ситуації В Криму введено режим надзвичайної ситуації
22 листопад, 2015, 04:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Надзвичайний стан на всій території України: що це означає
Сьогодні, 12:59
 0
У Підгайцях організовують навчання для цивільного населення
Сьогодні, 12:50
 0
На Волині шукають донорів крові для військових
Сьогодні, 12:35
 0
Не час для феєрверків: у луцькому парку 900-річчя посилено патрулюватимуть нацгвардійці
Сьогодні, 12:20
 0
В Україні вводять надзвичайний стан
Сьогодні, 12:13
 0
Медіа
відео
1/8