вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Новорічний Луцьк із висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Волинянам показали різдвяну ілюмінацію у Луцьку з висоти пташиного польоту.

Про це пише Таблоїд Волині.

Відео з магічними краєвидами святкового міста опублікували у YouTube. Новорічною казкою поділилася з лучанами студія "Nebo.Lutsk"


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У «Варти порядку» може змінитися командир
Операція Настусі Абрамчук завершилась, дівчинка жива
Операцію Настусі Абрамчук перенесли
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні відео
Новорічний Луцьк із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:04
Волинь зустріла героїв. Звільнені з полону Артем Віндюк і Володимир Гізун вдома
30 грудень, 2017, 13:58
«Сміттємор» по-луцьки. ВІДЕО
26 грудень, 2017, 11:44
Відео виставки котів у Луцьку
25 грудень, 2017, 23:31
«Міс Східноєвропейського національного університету-2017»: як це було
14 грудень, 2017, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Екс-депутат: До акції протесту на «Ягодині» причетні контрабандисти
Сьогодні, 10:22
 1
Біля «Ягодина» - акція протесту
Сьогодні, 09:54
 1
Як у Луцьку туристи з Києва бавилися в детективів. ФОТО
09 січень, 10:04
 1
Активіст: Знайшли авто, яке збило 17-річну дівчину в Луцьку
Сьогодні, 15:27
 0
«Справа Палиці»: «антикорупціонерам» відмовили в позові до Держгеонадр
Сьогодні, 15:23
 0
Медіа
відео
1/8