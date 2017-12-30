Новорічний Луцьк із висоти пташиного польоту. ВІДЕО





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Відео з магічними краєвидами святкового міста опублікували у YouTube. Новорічною казкою поділилася з лучанами студія "Nebo.Lutsk"





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянам показали різдвяну ілюмінацію у Луцьку з висоти пташиного польоту.Про це пише Таблоїд Волині. Відео з магічними краєвидами святкового міста опублікували у YouTube. Новорічною казкою поділилася з лучанами студія "Nebo.Lutsk"

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