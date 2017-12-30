Новорічний Луцьк із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:04
Волинянам показали різдвяну ілюмінацію у Луцьку з висоти пташиного польоту.
Про це пише Таблоїд Волині.
Відео з магічними краєвидами святкового міста опублікували у YouTube. Новорічною казкою поділилася з лучанами студія "Nebo.Lutsk"
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Про це пише Таблоїд Волині.
Відео з магічними краєвидами святкового міста опублікували у YouTube. Новорічною казкою поділилася з лучанами студія "Nebo.Lutsk"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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