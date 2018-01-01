Відео унікальної вистави на даху 10-поверхівки «Супернови»
Сьогодні, 16:01
Показали відео з експериментальної вистави, яка відбувалася під час фестивалю «Мандрівний вішак» у Луцьку.
Вистава «Шишко» стала своєрідним фінальним акордом 5-го ювілейного міжнародного фестивалю «Мандрівний вішак», який проходить у Луцьку. Відео, зняте під час її показу, оприлюднила будівельна компанія «Інвестор», - інформує Перший.
Унікальність творчого експерименту не лише в тому, що виставу створили за 5 днів актори з різних міст, а й в особливій локації: дійство відбувалося у стінах сучасного житлового комплексу «Супернова».
30 вересня у рамках «Мандрівного вішака» лучани і гості міста могли стати не просто глядачами вистави «Шишко», а й учасниками незвичного експерименту. Образ Костя Шишка, луцького поета-шістдесятника, відкривали, мандруючи новобудовою. Із зав’язаними очима глядачі разом із акторами піднімалися на дах 10-поверхівки, одного з будинків ЖК «Супернова».
У фіналі дійства учасники могли бачити перед собою неймовірний краєвид Луцька на заході сонця, який відкривається з даху «Супернови». Луцька, у якому і для якого жив і творив Кость Шишко.
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Вистава «Шишко» стала своєрідним фінальним акордом 5-го ювілейного міжнародного фестивалю «Мандрівний вішак», який проходить у Луцьку. Відео, зняте під час її показу, оприлюднила будівельна компанія «Інвестор», - інформує Перший.
Унікальність творчого експерименту не лише в тому, що виставу створили за 5 днів актори з різних міст, а й в особливій локації: дійство відбувалося у стінах сучасного житлового комплексу «Супернова».
30 вересня у рамках «Мандрівного вішака» лучани і гості міста могли стати не просто глядачами вистави «Шишко», а й учасниками незвичного експерименту. Образ Костя Шишка, луцького поета-шістдесятника, відкривали, мандруючи новобудовою. Із зав’язаними очима глядачі разом із акторами піднімалися на дах 10-поверхівки, одного з будинків ЖК «Супернова».
У фіналі дійства учасники могли бачити перед собою неймовірний краєвид Луцька на заході сонця, який відкривається з даху «Супернови». Луцька, у якому і для якого жив і творив Кость Шишко.
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