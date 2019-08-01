Як продати вживане авто, коли ніхто не хоче купувати*

Не секрет, що машини зараз продаються гірше. Тож ми запитали у спеціаліста з реалізації автомобілів у компанії, як вигідно продати вживані авто, коли їх ніхто не хоче купувати.На фоні закону про нульове розмитнення приїхало дуже багато машин в Україну, дуже багато імпортували за тих кілька місяців. Плюс війна — ринок трошки просів. Всі, хто хотіли купити дешеву машину, вони її змогли купити за рахунок нульового розмитнення. Але ще дуже багато залишилося машин, які заїхали в Україну перед війною.Суттєво. Більше, ніж в два рази це точно.Насправді питання дуже широке. Можна почати з того, що зараз взагалі все слабше продається, аніж за аналогічний період минулого року. Як не крути, в країні війна, тому зараз не до купівлі автівок, не до імпорту, не до будь-якого бізнесу. Трошки в нас зараз тим складніше. Якщо ж говорити про ринок, то на першому місці звісно більш-таки дешевий сегмент — від 3 до 8 тис. доларів. Зараз авто шукають в першу чергу ті ж таки переселенці, яким воно необхідне для пересування. Щодо типів двигунів, то традиційно на заході в нас більше полюбляють дизельні, на сході та в центрі завжди були більш популярні бензинові двигуни.У нас в Україні полюбляють групу VAG: Volkswagen, Audi. Це видно по кількості імпорту, по кількості продажів. Не відстають в цьому плані й французькі виробники: Renault Megane можна сміливо вважати в Україні вже народним автомобілем.Попит збільшився за рахунок того, що виникла проблема з пальним. Люди зараз масово кинулися на електромобілі.Якщо ми говоримо про дешевші машини, зокрема й електромобілі в ціновому сегменті до 10-12 тисяч, це популярні в нас в Україні Nissan Leaf. Запас ходу він має невеликий — 120-150 км, якщо ми говоримо про дешевшу версію. Якщо ми говоримо про “ліф” на 40 кіловат, то там запас ходу під 300 км, то це вже може людина сміливо жити за містом і їздити в місто по справах тощо. А Nissan Leaf електричка — це класичний міський автомобіль: робота, спортзал, додому, в школу і так далі.Як і раніше, досить популярними в Україні є інтернет-майданчики для продажу авто. Не секрет, АвтоРІА — це номер один по продажу автомобілів в інтернеті, як вживаних, так і нових. І знову ж таки регіональна особливість: інші маркетплейси типу RST популярні в деяких областях. Можна сказати, що АвтоРІА - це основний один великий майданчик, який продає по всій території України.Авторинок ще поки що живий, але в принципі не довго йому залишилося. Чому? Насправді є ряд об’єктивних причин. Авторинок працює лише два дні на тиждень, зокрема, якщо ми говоримо про наш, про луцький. Майдачники, компанії, які займаються імпортом-продажем автомобілів, працюють у звичному режимі (в будні дні, - ред.), тобто людина може в будь-який момент приїхати, оглянути, придбати, замовити, розмитнити будь-що. Необов’язково чекати 1-2 дні, щоб просто приїхати і подивитися.Однією з переваг комплексності WAH є те, що тут також є майданчик, де можна як і, так і придбати автомобіль.Зараз взагалі класно просто продати автомобіль в наш час. Ось, тому є скажімо ряд фішок, ряд особливостей по продажу автомобілів. У першу чергу покупець хоче знати історію автомобіля. Це чи оригінальний пробіг, чи він підтверджений. Клієнт хоче знати відразу всю ситуацію по кузову, тобто лакофарбове покриття, чи була в аварії, чи була надто фарбована, чи була якісно відновлена, чи ні. Перевагу, відповідно, покупці надають тим продавцям, хто відразу надає всю повну інформацію по автомобілю. Повторюся, це: пробіг, сервісна історія обслуговування, як в Європі, так і в США, стан лакофарбового покриття і стан машини в цілому.Ні, звісно, що одного авторинку недостатньо, це очевидно. В наш час в принципі, коли зараз маса Viber-каналів, Telegram-каналів, досить хорошу статистику по відвідуваності показує Instagram, досить класно люди заходять на сайти компаній, Facebook в принципі свою роль відіграє в продажах, і відповідно вже стандартні перевірені на ринку автомобільні маркетплейси: АвтоРІА та RST. OLX вже починає заходити в цей сегмент автомобілів. Тому по максимуму, де можна розмістити, по максимуму й треба.Значну. Це перше по суті знайомство потенційного покупця з автомобілем. Саме тому ми маємо в штаті окремого фотографа, який фотографує лише автомобілі. Ти починаєш знайомство в інтернеті з автомобілем і ти відразу бачиш комплектацію, стан, чи вона гарненька, рівненька по кузову й так далі. Тому рекомендація: всім зробити гарні фотографії. Не потрібно робити 60-70 фото на телефон з будь-якого ракурса - зробіть 20-30 з основних ракурсів по кузову, зробіть фішки та особливості комплектації по салону і цього буде більш, ніж достатньо.Так. Ми можемо будь-кому допомогти з продажем авто. В нас є послуга фотосесії автомобіля. Можна приїхати до нас на чистому, справному автомобілі й наш фотограф зробить для нього фотосесію і вже в потенційного покупця буде перше хороше враження від огляду автомобіля в інтернеті по фотографії.Можна, кілька загальноприйнятих фішок розкажу. Не фотографуйте авто відразу після мийки, коло воно все мокре, все капає, і навколо біля машини мокре. Воно виглядає на фотографії неестетично. Старайтеся робити фото рівненько, щоб цілий автомобіль влазив у кадр. Не потрібно шматок бампера, шматок фари. По частинах можна фотографувати фішки, особливості комплектації автомобіля: є датчик утримання смуги, автоматичне дальнє світло, є клімат-контроль. Це можна показати окремо. Якщо ж ми говоримо про машину зовні, то просто повністю автомобіль в одному кадрі з усіх ракурсів. Не брудну машину - фотографуйте чисту готову суху машину.У першу чергу це звісно технічний стан автомобіля, це сервісна історія, чи оригінальний пробіг, чи автомобіль обслуговувася, це знову ж таки, чи було авто в ДТП, чи є там фарбовані елементи кузова, як вони фарбовані, чи там є рехтовані елементи. Просто щоб воно там через деякий час не відвалилося по дорозі. У нас теж є чудова можливістьяк перед покупкою, так і перед продажем на нашій випробувальній лабораторії.Ситуація насправді зараз не проста, тому що скажімо, якщо в нас до війни були хороші партнерські програми від банків по кредитуванню, як фізичних, так і юридичних осіб, то зараз фізичних осіб банки не кредитують в частині споживчих кредитів. Зараз на ринку присутній лише лізинг. Лізинг трошки дорожчий, ніж звичайні кредити і не всі компанії зараз фінансують, проте якщо вкрай необхідний автомобіль, то можна в принципі придбати десь орієнтовно від 3,5% річних у місяць.Просто можна зідзвонитися з нами, домовитися на який день буде зручно, приїхати на чистому технічно справному автомобілі, ми проведемо огляд, зробимо фотосесію і будемо займатися, розмістимо на всіх онлайн-маркетплейсах.