Як війна впливає на будівництво. Інтерв‘ю з Андрієм Разумовським*





Які саме наслідки може мати така ситуація, чи вистачить потужностей, якими можуть бути ціни і що саме відбувається із будівництвом в країні та на Волині зараз – у розмові із директором Будівельної компанії «Інвестор» Андрієм Разумовським, яку опублікувала



- Ситуацію на ринку будівництва зараз багато хто називає «завмиранням». А як ви її оцінюєте?



Наша компанія не працювала тільки перші декілька тижнів після повномасштабного вторгнення. Все раптово зупинилося, частина людей поїхала, частина – в тому числі серед нашого керівного складу – пішла до Збройних Сил. Багато будівельних процесів на наших об’єктах стали на паузу на півдорозі.



За два тижні ми зважили ситуацію і вирішили відновити роботу. У нас є зобов’язання перед людьми, які купили житло на етапі будівництва, тому ми оцінили ситуацію і наші сили, і вирішили, що будемо максимально активно добудовувати розпочате.



Чи працювали колеги в Луцьку в цей час – ми не досліджували, але було враження, що працюємо одні або одні із небагатьох. В інших містах України ситуація була дуже різною. Хтось так само відновив роботу за декілька тижнів, а хтось не працює досі. Хоча є обласні центри на заході України – Львів, Франківськ, Чернівці, Ужгород – де, мабуть, взагалі не зупиняли роботу, хіба що на декілька днів.



Зараз ми активно працюємо на наших житлових комплексах, які були в процесі будівництва. Якщо дозволить ситуація, то хочемо закінчити їх максимально швидко, до кінця цього року.







- Декілька нових проектів ви анонсували, але ще не почали будівництво. Що буде з ними?



Про будівництво нових будинків питання поки не стоїть. Не зрозуміла ні ціна, ні ситуація в країні.



Думаю, до закінчення війни нових будинків ніхто починати не буде. Коли взагалі з’являться наступні нові квартири – поки незрозуміло. Як і те, якою буде їхня вартість.



- Будівельний бізнес працює на інвестиціях людей, які вкладають у житло наперед, на стадії будівництва. Навіть в спокійні часи трапляються історії, коли не всім забудовникам вдається правильно зробити розрахунки і будівництво або заморожується, або тягнеться роками. Чи немає загрози, що через війну деякі компанії взагалі перестануть працювати, а початі проекти – не добудують?



Важко сказати. Я бажаю всім своїм колегам, щоб вони справилися і надалі успішно працювали, бо це велика відповідальність перед людьми і це важливо для будівельного ринку загалом. Чим більша конкуренція на ринку – тим кращий продукт.







- Що зараз із попитом на житло? Купують, цікавляться?..



Ситуація із попитом на житло була цікавою ще до війни. Якщо минулого року в Луцьку ввели в експлуатацію 1000-1200 квартир, то потреба була – щонайменше у 3-4 тисячах квартир на рік.



Тобто навіть без врахування людей, які тепер приїхали на Волинь з інших регіонів, потреба у житлі була величезною. Ми збирали дані, скільки людей за ці місяці переїхало в Луцьк, скільки необхідно житла, скільки є вже збудовано і скільки наразі будується – то потреба і наявність зараз відрізняється в сотні разів. Якщо на всю Західну Україну була тисяча квартир, які плануються до здачі, то потреба – біля 100 тисяч.



Для того, щоб закрити таку потребу в житлі, нам треба було б збільшувати потужність будівельних майданчиків в десятки разів. Замість цього навпаки – нових проектів ніхто не починає. І до закінчення війни навряд чи почне. Тому ситуація в майбутньому може бути такою, що квартири ніхто не зможе купити, бо їх ніхто не збудував.







- А як щодо державних програм? Наприклад, було багато розмов про будівництво житла для переселенців.



Планували для цих потреб викупити у забудовників вже готове житло. Знаю, що викупили в Києві, Житомирі, Чернігові, Сумах. Розмови ведуться і про інші міста, але про наше – поки нічого не чути.



Єдине, що зараз озвучують: що з 1 жовтня має запрацювати іпотека на хороших умовах для військовослужбовців. Але вертаємось до того, про що вже говорили: нових квартир ніхто будувати поки не буде, не на власний ризик. Хіба що, якби держава виступила гарантом чи замовником житла.



Були такі розмови, бачив навіть типові проекти – 4-поверхові комплекси по тисячі квартир, які планували будувати в обласних і навіть районних центрах. Держава мала зробити замовлення і почати будівництво. Але поки не запустили цей проект, тому не зрозуміло, що саме в жовтні люди мають брати в іпотеку.



- Що зараз із продажами? Відновилися?



Перші 4 місяці продажі були мінімальні – одна-дві квартири на місяць. А вже в серпні ми продали більше, ніж за весь період війни.



Якщо порівняти із довоєнним періодом, то зараз продаємо приблизно 10% від того, що зазвичай реалізовували. Але питання ще в тому, що оскільки ми не почали нові проекти, то особливо і не маємо що продавати. Залишилося всього, мабуть, 20-30 квартир по всіх об’єктах.







- Коли продали першу квартиру від початку повномасштабного вторгнення?



На наступний ранок після того, як відбулися переговори України і Росії в Туреччині. Це були перші позитивні новини і ми відразу наступного дня продали дві квартири. Це свідчить про те, що якщо буде більше позитивних новин – ринок стабілізується.



- А зворотній ефект новини мають? Коли, наприклад, була запланована угода, а після чергових негативних новин клієнти передумали?



Перед вторгненням росії у нас були попередні угоди на 7 об’єктів, заплановані на четвер-п’ятницю. Тоді всі вони не відбулися. Хоча за деякими об’єктами люди через якийсь час повернулися і все-таки придбали.



Але сьогодні ми нікого не маємо права мотивувати до купівлі. Ситуація така, що людина повинна самостійно приймати рішення. Перед нами як забудовником вибір не стоїть – будувати чи ні. Ми маємо зобов’язання і однозначно – будуємо, стараємося здати об’єкти. Але чи люди зацікавлені зараз купувати житло на Волині – це вже їхній вибір.







- Хоча із того, про що ви розказуєте – постійний ріст цін і величезний дефіцит на житло після війни – виходить, що нерухомість зараз дуже вигідна інвестиція?



Так. Але є ще одне питання: чи будуть у людей гроші, щоб купувати це житло?



- А хто взагалі зараз у вас купує: місцеві чи люди, які переїхали з інших регіонів через війну?



Таких угод поки не було. Сто відсотків клієнтів, які за цей час купили у нас житло – місцеві.



- Розкажіть ще про ціни на нерухомість, що з ними відбувається?



Ми вже двічі піднімали ціни: відразу після вторгнення і на початку цього тижня. На жаль, така динаміка буде зберігатися.



Причина – очевидна, в країні прогнозована інфляція, наші ціни прив’язані до вартості матеріалів і робіт, які постійно збільшуються. Будматеріали, які ми зараз докуповуємо, мають зовсім іншу ціну, ніж була закладена в початкових розрахунках. Тому зберегти ціну неможливо.







- В попередніх інтерв’ю ви згадували про проблеми із постачальниками будматеріалів. Деякі заводи знищили, інші припинили роботу, тож довелося шукати заміну. Чи така заміна не вплине на якість самого житла?



Заміну ми робили однозначно не на шкоду якості. Якщо певні будматеріали нам довелося купувати в інших постачальників, то ми вибирали навпаки – тільки кращі. Частину товарів нам довелося привозити з Польщі, але це точно не зробило наші об’єкти гіршими.



Ситуація з постачальниками була гострою, але на сьогодні ми вже вирішили майже всі питання і налагодили нові постачання. З позитивного – стабілізувалася ціна на метал, на цеглу, відновили роботу бетонні заводи.



Хоча після перемоги держава повинна дуже серйозно взятися за це питання і стимулювати відкриття нових виробництв будівельних матеріалів. Роботи в будівельників буде дуже багато, тому це важливе завдання.



- Розкажіть, що зараз відбувається на ваших будівельних майданчиках?



Як я вже згадував, ми поставили перед собою завдання максимально активно добудувати все, що розпочате. У ЖК «Супернова» зараз будуємо великий будинок на 6 під’їздів. Ми, як завжди, оптимісти, віримо в наші Збройні Сили і перемогу, тому плануємо швидко завершити проект і цього року здати в експлуатацію 1-2 під’їзди, а якщо дозволить ситуація, то і 3-4 під’їзди також.



1-2 під’їзди збудовані на 99%. Всередині розведені всі мережі, підведений газ, встановлені котли і радіатори, закінчуємо роботи в під’їзді, змонтували ліфти. Залишилося частково зробити благоустрій біля входів у під’їзди.



У 3-4 під’їзді закінчуємо штукатурні роботи в квартирах, робимо опалення і паралельно починаємо заливати стяжку підлоги. Працюємо над облаштуванням внутрішнього газу і плануємо до кінця року також доробити всі внутрішні роботи в квартирах.



5 під’їзд домурований, там змонтовані вікна, дороблюємо фасад. А 6 під’їзд буде повністю змурований до жовтня. Якщо дозволить погода і ситуація, то так само змонтуємо вікна і закінчимо фасадні роботи.



ЖК «Супернова»



- Через війну немає проблем із введенням в експлуатацію?



Навпаки – процедуру спростили. Сьогодні можна ввести в експлуатацію будинок без благоустрою і навіть без фасадних робіт. В цьому є логіка – нехай люди швидше роблять ремонти і заселяються.



- Яка ситуація із будівництвом у Ковелі?



Третій будинок ЖК «Парковий квартал» готовий на 99%. Ми вже закінчили благоустрій, змонтували ліфти, зробили ремонт в під’їздах. Єдине, що очікуємо – це монтаж зовнішнього газу.



Дуже вдячні нашим волинським службам, зокрема, газовій, що вони не зупинили роботу і також працюють, за ці місяці багато зроблено на наших об’єктах. Мережі – це завжди довго, важко, але процес рухається і невдовзі буде фініш.



У нас є дозвіл на будівництво четвертого будинку ЖК «Парковий квартал», але, звичайно, що зараз ми його починати не будемо.



ЖК «Парковий квартал»



- Свій найновіший проект – ЖК «Амстердам» теж активно будуєте?



Так. Тут також вибрали стратегію добудувати в першу чергу вже почате, тому зосередилися на перших чотирьох під’їздах. Ці під’їзди вже повністю змуровані, в третьому вже штукатуримо стіни в квартирах. Завдання стоїть в цьому році завершити і здати всі чотири під’їзди.



Зараз робимо сучасний фасад з використанням новітніх технологій. Він буде із клінкерної плитки. Не можу вже дочекатися, коли знімемо риштування і побачимо результат. Будинок виходить дуже гарним, такого на Волині ще не було.



Якщо говорити про найскладніше, а це – мережі, то воду і каналізацію до «Амстердама» ми вже підвели, а також збудували котельню. Оскільки ситуація із постачанням енергоносіїв незрозуміла, в своїй котельні ми передбачили можливість використовувати альтернативні методи опалення. Звичайно, у нас там буде газовий котел і вже підведений газ, але також поставимо твердопаливний котел і за потреби будемо опалювати будинок палетами – це ефективно, недорого і дає незалежність від газу. Також плануємо встановити електрогенератор, щоб мати власне джерело електроенергії у разі вимкнення централізованого.



ЖК «Амстердам»



Розкажу ще про сусідній «Струмочок», який також на завершальній стадії. Загальнобудівельні, фасадні і штукатурні роботи вже завершені, чекаємо на завершення газифікації. На деяких лініях таунхаусів вже виконана газифікація, під’єднуємо будинки до мережі, на інших завершується газопостачання. Після цього в швидкому темпі доробимо благоустрій перед останніми лініями таунхаусів і будемо віддавати їх власникам.



Паралельно ведемо роботи на дитячому майданчику, який тут також особливий – величезний. Були деякі питання із постачальниками обладнання, але ми їх вже вирішили і незабаром майданчик стане прикрасою обох ЖК – «Струмочка» та «Амстердама». Такого майданчика поки я ніде не бачив!







- «Інвестор» звик будувати житлові комплекси з крутими майданчиками, скверами, вигадувати для мешканців додаткові зручності. Не станеться так, що через війну ситуація із попитом на житло зміниться і доведеться будувати максимально економні, соціальні квартири?



Не думаю, що люди, які є нашими клієнтами, змінять свої смаки чи переконання. Але якщо в державі виникне питання термінового забезпечення житлом і питання об’ємів, то, звичайно, буде сенс в спеціальних проектах, які можна буде швидко збудувати.



Я вже бачив декілька типових концепцій, багато архітекторів вже сьогодні думають про це, і за потреби будівельники швидко активізуються і реалізують їх. Якщо буде така потреба, «Інвестор» теж приєднається до виконання таких запитів.



- По тому, що ви розповіли, в «Інвестора» стало менше роботи без старту нових проектів. Андрія Разумовського важко уявити не за дуже активною роботою. Не думали про якусь іншу, більш динамічну зараз сферу бізнесу?



З одного боку, проектів менше, але з іншого – ми їх більш активно реалізовуємо. Крім того, думаю, зараз кожному українцю при бажанні немає коли нудьгувати. З війною в нас з’явилося багато інших завдань. Звичайно, що допомагаємо Збройним Силам, усім знайомим і близьким, які пішли до Збройних Сил, і це потребує стільки часу, що не завжди вистачає.



- Розкажете, чим саме займаєтесь?



Вже після перемоги.







- А як справи з депутатською роботою? Міська рада зараз працює в якомусь непублічному режимі і не до кінця зрозуміло, чим саме займаються депутати.



Завдання, звичайно, змінилися. Через те, що заблоковані капітальні видатки, всі плани заморожені. З найбільш актуального зараз – це підготовка шкіл і садочків до навчального року. З одного боку хочеться, щоб діти ходили в школу, щоб батьки мали можливість відвести дітей в садочок і повернутися до роботи, але з іншого – не всюди є укриття і під сумнівом, чи можуть навчальні заклади гарантувати безпеку.



Ще одне завдання міськради, дуже важливе, на мою думку – це підготовка до опалювального сезону. Ми маємо передбачити ймовірність різних надзвичайних ситуацій і чітко розуміти, як будемо діяти в разі їхнього настання.



Бюджетна комісія, яку я очолюю, як завжди – працює перед кожною сесією. Виділяємо багато допомоги внутрішньо переміщеним особам, є оперативні завдання, пов’язані із мобілізацією та обороною - більшість таких питань непублічні, тому розказати про це також не можу.



- Поговорили про режим, в якому сьогодні працює будівельний бізнес і навіть міська рада, а в якому режимі зараз живе і працює Андрій Разумовський?



Мабуть, як і всі українці – в надзвичайному. Сьогодні такий час, коли кожен повинен максимально проявити себе. У тому, що вміє і на що здатен. Мій вибір – залишатися в Україні, зробити все для того, щоб наші будинки швидко були здані в експлуатацію і активно допомагати Збройним Силам та всім людям, які захищають нашу державу.



Текст: Людмила ЯВОРСЬКА



Фото: Сергій МАТВІЙЧУК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Іще до повномасштабної війни в Україні говорили про великий дефіцит нового житла. Квартир і будинків зводили в рази менше, ніж того потребували українці. Тепер, коли в державі знищені тисячі квадратних метрів житла, ситуація, очевидно, іще більш загостриться. На країну чекає те, про що тепер часто кажуть: «У будівельників буде дуже багато роботи».Які саме наслідки може мати така ситуація, чи вистачить потужностей, якими можуть бути ціни і що саме відбувається із будівництвом в країні та на Волині зараз – у розмові із директором, яку опублікувала «Волинська служба новин» Наша компанія не працювала тільки перші декілька тижнів після повномасштабного вторгнення. Все раптово зупинилося, частина людей поїхала, частина – в тому числі серед нашого керівного складу – пішла до Збройних Сил. Багато будівельних процесів на наших об’єктах стали на паузу на півдорозі.За два тижні ми зважили ситуацію і вирішили відновити роботу. У нас є зобов’язання перед людьми, які купили житло на етапі будівництва, тому ми оцінили ситуацію і наші сили, і вирішили, що будемо максимально активно добудовувати розпочате.Чи працювали колеги в Луцьку в цей час – ми не досліджували, але було враження, що працюємо одні або одні із небагатьох. В інших містах України ситуація була дуже різною. Хтось так само відновив роботу за декілька тижнів, а хтось не працює досі. Хоча є обласні центри на заході України – Львів, Франківськ, Чернівці, Ужгород – де, мабуть, взагалі не зупиняли роботу, хіба що на декілька днів.Зараз ми активно працюємо на наших житлових комплексах, які були в процесі будівництва. Якщо дозволить ситуація, то хочемо закінчити їх максимально швидко, до кінця цього року.Про будівництво нових будинків питання поки не стоїть. Не зрозуміла ні ціна, ні ситуація в країні.Думаю, до закінчення війни нових будинків ніхто починати не буде. Коли взагалі з’являться наступні нові квартири – поки незрозуміло. Як і те, якою буде їхня вартість.Важко сказати. Я бажаю всім своїм колегам, щоб вони справилися і надалі успішно працювали, бо це велика відповідальність перед людьми і це важливо для будівельного ринку загалом. Чим більша конкуренція на ринку – тим кращий продукт.Ситуація із попитом на житло була цікавою ще до війни. Якщо минулого року в Луцьку ввели в експлуатацію 1000-1200 квартир, то потреба була – щонайменше у 3-4 тисячах квартир на рік.Тобто навіть без врахування людей, які тепер приїхали на Волинь з інших регіонів, потреба у житлі була величезною. Ми збирали дані, скільки людей за ці місяці переїхало в Луцьк, скільки необхідно житла, скільки є вже збудовано і скільки наразі будується – то потреба і наявність зараз відрізняється в сотні разів. Якщо на всю Західну Україну була тисяча квартир, які плануються до здачі, то потреба – біля 100 тисяч.Для того, щоб закрити таку потребу в житлі, нам треба було б збільшувати потужність будівельних майданчиків в десятки разів. Замість цього навпаки – нових проектів ніхто не починає. І до закінчення війни навряд чи почне. Тому ситуація в майбутньому може бути такою, що квартири ніхто не зможе купити, бо їх ніхто не збудував.Планували для цих потреб викупити у забудовників вже готове житло. Знаю, що викупили в Києві, Житомирі, Чернігові, Сумах. Розмови ведуться і про інші міста, але про наше – поки нічого не чути.Єдине, що зараз озвучують: що з 1 жовтня має запрацювати іпотека на хороших умовах для військовослужбовців. Але вертаємось до того, про що вже говорили: нових квартир ніхто будувати поки не буде, не на власний ризик. Хіба що, якби держава виступила гарантом чи замовником житла.Були такі розмови, бачив навіть типові проекти – 4-поверхові комплекси по тисячі квартир, які планували будувати в обласних і навіть районних центрах. Держава мала зробити замовлення і почати будівництво. Але поки не запустили цей проект, тому не зрозуміло, що саме в жовтні люди мають брати в іпотеку.Перші 4 місяці продажі були мінімальні – одна-дві квартири на місяць. А вже в серпні ми продали більше, ніж за весь період війни.Якщо порівняти із довоєнним періодом, то зараз продаємо приблизно 10% від того, що зазвичай реалізовували. Але питання ще в тому, що оскільки ми не почали нові проекти, то особливо і не маємо що продавати. Залишилося всього, мабуть, 20-30 квартир по всіх об’єктах.На наступний ранок після того, як відбулися переговори України і Росії в Туреччині. Це були перші позитивні новини і ми відразу наступного дня продали дві квартири. Це свідчить про те, що якщо буде більше позитивних новин – ринок стабілізується.Перед вторгненням росії у нас були попередні угоди на 7 об’єктів, заплановані на четвер-п’ятницю. Тоді всі вони не відбулися. Хоча за деякими об’єктами люди через якийсь час повернулися і все-таки придбали.Але сьогодні ми нікого не маємо права мотивувати до купівлі. Ситуація така, що людина повинна самостійно приймати рішення. Перед нами як забудовником вибір не стоїть – будувати чи ні. Ми маємо зобов’язання і однозначно – будуємо, стараємося здати об’єкти. Але чи люди зацікавлені зараз купувати житло на Волині – це вже їхній вибір.Так. Але є ще одне питання: чи будуть у людей гроші, щоб купувати це житло?Таких угод поки не було. Сто відсотків клієнтів, які за цей час купили у нас житло – місцеві.Ми вже двічі піднімали ціни: відразу після вторгнення і на початку цього тижня. На жаль, така динаміка буде зберігатися.Причина – очевидна, в країні прогнозована інфляція, наші ціни прив’язані до вартості матеріалів і робіт, які постійно збільшуються. Будматеріали, які ми зараз докуповуємо, мають зовсім іншу ціну, ніж була закладена в початкових розрахунках. Тому зберегти ціну неможливо.Заміну ми робили однозначно не на шкоду якості. Якщо певні будматеріали нам довелося купувати в інших постачальників, то ми вибирали навпаки – тільки кращі. Частину товарів нам довелося привозити з Польщі, але це точно не зробило наші об’єкти гіршими.Ситуація з постачальниками була гострою, але на сьогодні ми вже вирішили майже всі питання і налагодили нові постачання. З позитивного – стабілізувалася ціна на метал, на цеглу, відновили роботу бетонні заводи.Хоча після перемоги держава повинна дуже серйозно взятися за це питання і стимулювати відкриття нових виробництв будівельних матеріалів. Роботи в будівельників буде дуже багато, тому це важливе завдання.Як я вже згадував, ми поставили перед собою завдання максимально активно добудувати все, що розпочате. У ЖК «Супернова» зараз будуємо великий будинок на 6 під’їздів. Ми, як завжди, оптимісти, віримо в наші Збройні Сили і перемогу, тому плануємо швидко завершити проект і цього року здати в експлуатацію 1-2 під’їзди, а якщо дозволить ситуація, то і 3-4 під’їзди також.1-2 під’їзди збудовані на 99%. Всередині розведені всі мережі, підведений газ, встановлені котли і радіатори, закінчуємо роботи в під’їзді, змонтували ліфти. Залишилося частково зробити благоустрій біля входів у під’їзди.У 3-4 під’їзді закінчуємо штукатурні роботи в квартирах, робимо опалення і паралельно починаємо заливати стяжку підлоги. Працюємо над облаштуванням внутрішнього газу і плануємо до кінця року також доробити всі внутрішні роботи в квартирах.5 під’їзд домурований, там змонтовані вікна, дороблюємо фасад. А 6 під’їзд буде повністю змурований до жовтня. Якщо дозволить погода і ситуація, то так само змонтуємо вікна і закінчимо фасадні роботи.Навпаки – процедуру спростили. Сьогодні можна ввести в експлуатацію будинок без благоустрою і навіть без фасадних робіт. В цьому є логіка – нехай люди швидше роблять ремонти і заселяються.Третій будинок ЖК «Парковий квартал» готовий на 99%. Ми вже закінчили благоустрій, змонтували ліфти, зробили ремонт в під’їздах. Єдине, що очікуємо – це монтаж зовнішнього газу.Дуже вдячні нашим волинським службам, зокрема, газовій, що вони не зупинили роботу і також працюють, за ці місяці багато зроблено на наших об’єктах. Мережі – це завжди довго, важко, але процес рухається і невдовзі буде фініш.У нас є дозвіл на будівництво четвертого будинку ЖК «Парковий квартал», але, звичайно, що зараз ми його починати не будемо.Так. Тут також вибрали стратегію добудувати в першу чергу вже почате, тому зосередилися на перших чотирьох під’їздах. Ці під’їзди вже повністю змуровані, в третьому вже штукатуримо стіни в квартирах. Завдання стоїть в цьому році завершити і здати всі чотири під’їзди.Зараз робимо сучасний фасад з використанням новітніх технологій. Він буде із клінкерної плитки. Не можу вже дочекатися, коли знімемо риштування і побачимо результат. Будинок виходить дуже гарним, такого на Волині ще не було.Якщо говорити про найскладніше, а це – мережі, то воду і каналізацію до «Амстердама» ми вже підвели, а також збудували котельню. Оскільки ситуація із постачанням енергоносіїв незрозуміла, в своїй котельні ми передбачили можливість використовувати альтернативні методи опалення. Звичайно, у нас там буде газовий котел і вже підведений газ, але також поставимо твердопаливний котел і за потреби будемо опалювати будинок палетами – це ефективно, недорого і дає незалежність від газу. Також плануємо встановити електрогенератор, щоб мати власне джерело електроенергії у разі вимкнення централізованого.Розкажу ще про сусідній «Струмочок», який також на завершальній стадії. Загальнобудівельні, фасадні і штукатурні роботи вже завершені, чекаємо на завершення газифікації. На деяких лініях таунхаусів вже виконана газифікація, під’єднуємо будинки до мережі, на інших завершується газопостачання. Після цього в швидкому темпі доробимо благоустрій перед останніми лініями таунхаусів і будемо віддавати їх власникам.Паралельно ведемо роботи на дитячому майданчику, який тут також особливий – величезний. Були деякі питання із постачальниками обладнання, але ми їх вже вирішили і незабаром майданчик стане прикрасою обох ЖК – «Струмочка» та «Амстердама». Такого майданчика поки я ніде не бачив!Не думаю, що люди, які є нашими клієнтами, змінять свої смаки чи переконання. Але якщо в державі виникне питання термінового забезпечення житлом і питання об’ємів, то, звичайно, буде сенс в спеціальних проектах, які можна буде швидко збудувати.Я вже бачив декілька типових концепцій, багато архітекторів вже сьогодні думають про це, і за потреби будівельники швидко активізуються і реалізують їх. Якщо буде така потреба, «Інвестор» теж приєднається до виконання таких запитів.З одного боку, проектів менше, але з іншого – ми їх більш активно реалізовуємо. Крім того, думаю, зараз кожному українцю при бажанні немає коли нудьгувати. З війною в нас з’явилося багато інших завдань. Звичайно, що допомагаємо Збройним Силам, усім знайомим і близьким, які пішли до Збройних Сил, і це потребує стільки часу, що не завжди вистачає.Вже після перемоги.Завдання, звичайно, змінилися. Через те, що заблоковані капітальні видатки, всі плани заморожені. З найбільш актуального зараз – це підготовка шкіл і садочків до навчального року. З одного боку хочеться, щоб діти ходили в школу, щоб батьки мали можливість відвести дітей в садочок і повернутися до роботи, але з іншого – не всюди є укриття і під сумнівом, чи можуть навчальні заклади гарантувати безпеку.Ще одне завдання міськради, дуже важливе, на мою думку – це підготовка до опалювального сезону. Ми маємо передбачити ймовірність різних надзвичайних ситуацій і чітко розуміти, як будемо діяти в разі їхнього настання.Бюджетна комісія, яку я очолюю, як завжди – працює перед кожною сесією. Виділяємо багато допомоги внутрішньо переміщеним особам, є оперативні завдання, пов’язані із мобілізацією та обороною - більшість таких питань непублічні, тому розказати про це також не можу.Мабуть, як і всі українці – в надзвичайному. Сьогодні такий час, коли кожен повинен максимально проявити себе. У тому, що вміє і на що здатен. Мій вибір – залишатися в Україні, зробити все для того, щоб наші будинки швидко були здані в експлуатацію і активно допомагати Збройним Силам та всім людям, які захищають нашу державу.Текст:Фото:

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