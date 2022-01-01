Стеля в сучасному інтер’єрі: основні тренди*





Скандинавський стиль – мінімальна кількість меблів, світлі тони. Основний колір скандинавського стилю – білий. Стеля завжди білого кольору. Тут освітленню надають велике значення. Використовують підвісні люстри, торшери, споти, люстри та настільні лампи, все має бути з мінімальною кількістю деталей.



Лофт – чорнова обробка, як елемент декору: цегляна кладка, труби, дроти тощо. Стелю фарбують в білий колір (в ідеалі залишити без фарбування), прикріплюють дерев’яні балки, або ж металеві труби. Світильники, в основному чорного та сірого кольорів, розміщують на цепах, або ж дротах. Якщо світильників декілька – вдалим рішенням буде розмістити їх на різній висоті.



Еко стиль – натуральні матеріали, світлий відкритий простір. В такому стилі освітлення грає не маленьку роль, тому великі масивні люстри, які будуть привертати на себе увагу, - тут не актуальні. Краще зупинитися на вмонтованому освітленні: точкові світильники, світлові лінії в натяжній стелі. Сама ж стеля повинна бути матового білого або жовтуватого кольору, максимально наближена до природнього.



Арт-деко – розкіш та елегантність: рідкісні матеріали, різьблення, візерунки. Для стилю Арт-деко характерні натяжні стелі, бажано в декілька рівнів. Не рідко їх прикрашають розписом, ліпниною, підсвічують. Але акцентом являється масивна розкішна люстра з масою різних кришталевих підвісок. При маленькій висоті стель можуть оформлювати дзеркальними панелями.



Хай тек – велика кількість техніки, дзеркальних і металевих поверхонь. Стиль Хай-тек характеризується: прямими лініями, холодними тонами, вільним простором, яскравим освітленням. Стеля краще щоб була проста біла матова або сатинова. Сюди гармонійно впишуться: вбудовані джерела світла, підвісні люстри, трекові системи.



Здавалося б, яка різниця, що знаходиться у нас над головою?! Але ж ні, всі ми бажаємо бачити щось красиве та надсучасне: хтось хоче порадувати себе, хтось - здивувати друзів та знайомих. Не останню вишеньку на торті відіграють: сучасні світлові прибори, приховані підсвітки, приховані карнизи, меблі до самої стелі, вбудовані шафи. Але все це має бути легким і майже не помітним.



Наразі дуже актуально робити натяжні стелі, це дає можливість використовувати безліч рішень по освітленню, яких на ринку зараз великий вибір, що в свою чергу додасть кімнаті вишуканість та візуальне збільшення. Тут у нас, як люстри, що мають традиційні форми, або ж взагалі чудернацькі, так і конструкції на підвісах.



Світлові лінії (по бажанню з переходом на стіну) та точкові світильники на матовій натяжній стелі. Причому світлові лінії бажано розміщувати прямолінійно або вони мають бути прямокутної форми, які не перетинаються. Так конструкції виглядають легше і більш мінімалістично. Сучасні світильники можуть бути на одну, дві і навіть три лампочки в одному корпусі. Їх також намагайтеся використовувати не багато і розташовувати в простих прямих лініях.



Підсвічування стелі та зоряне небо. Це саме ті елементи, які ніколи не будуть вкрай популярними, але при цьому ніколи не вийдуть з моди. Особливість цих двох рішень в тім, що їх можна реалізувати на білій матовій стелі. І саме це дозволить вдень мати просту білу стелю, яка нічим не виділяється, а вночі отримати справжнє диво, цілий арт об’єкт.



Магнітна трекова система (накладні та врізні). Це для тих, хто завжди хоче бути в тренді, або навіть трохи попереду тренду. Ультрасучасне рішення для сучасних білих, матових натяжних стель. Це не просто одне рішення, це сотні різних світлових рішень в одній конструкції. В магнітній системі, вбудованій в натяжну матову або сатинову стелю, монтується шина з магнітною полосою по всій довжині. А потім окремо можна купити неймовірну кількість різних варіантів світильників. І ця система дозволяє міняти місцями всі ці світильники в будь-який час. Навіть перед вечіркою можна всі світильники здвинути ближче до столу, а на наступний день - ближче до ліжка, холодильника або кухні.



Всі ці рішення і ще маса інших рішень будь-якої складності і на будь-який смак та побажання.



Переходьте за посиланнями в статті та обирайте саме те, чого хочеться Вам!



Текст: Надія ТОКАР



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Мода в сучасному інтер’єрі змінюється такими темпами, що не встигаєш зрозуміти, яка стеля ще сучасна, а яка вже ні. Щороку вона дивує нас новинками та підносить сюрпризи. Сучасні рішення, такі як приховані полички, ніші, шафи-купе, зонування приміщень, об’єднання кухні і вітальні, зонування освітлення – ось те, що потрібно для максимального комфорту. Все це має бути простим, легким, максимально комфортним. І якщо хочеться чогось більше, то розкіш має бути теж спокійною та вагомою. Потрібно дуже ретельно підходити до вибору прикрас для помешкання, їх повинно бути мало, але вони мають створювати гармонію між собою. Ідея далеко не нова, але на сьогоднішній день вона знаходить свої втілення в трендових дизайнах. Вона буде особливо актуальна для сучасних інтер’єрів, де дуже важлива правильна розстановка акцентів. Одним з найбільших елементів сучасного інтер’єру звісно є стеля. Так, найпростіша біла матова стеля. Біла матова натяжна стеля незамінний елемент будь-якого сучасного стилю інтер’єру.– мінімальна кількість меблів, світлі тони. Основний колір скандинавського стилю – білий. Стеля завжди білого кольору. Тут освітленню надають велике значення. Використовують підвісні люстри, торшери, споти, люстри та настільні лампи, все має бути з мінімальною кількістю деталей.– чорнова обробка, як елемент декору: цегляна кладка, труби, дроти тощо. Стелю фарбують в білий колір (в ідеалі залишити без фарбування), прикріплюють дерев’яні балки, або ж металеві труби. Світильники, в основному чорного та сірого кольорів, розміщують на цепах, або ж дротах. Якщо світильників декілька – вдалим рішенням буде розмістити їх на різній висоті.– натуральні матеріали, світлий відкритий простір. В такому стилі освітлення грає не маленьку роль, тому великі масивні люстри, які будуть привертати на себе увагу, - тут не актуальні. Краще зупинитися на вмонтованому освітленні: точкові світильники, світлові лінії в натяжній стелі. Сама ж стеля повинна бути матового білого або жовтуватого кольору, максимально наближена до природнього.– розкіш та елегантність: рідкісні матеріали, різьблення, візерунки. Для стилю Арт-деко характерні натяжні стелі, бажано в декілька рівнів. Не рідко їх прикрашають розписом, ліпниною, підсвічують. Але акцентом являється масивна розкішна люстра з масою різних кришталевих підвісок. При маленькій висоті стель можуть оформлювати дзеркальними панелями.– велика кількість техніки, дзеркальних і металевих поверхонь. Стиль Хай-тек характеризується: прямими лініями, холодними тонами, вільним простором, яскравим освітленням. Стеля краще щоб була проста біла матова або сатинова. Сюди гармонійно впишуться: вбудовані джерела світла, підвісні люстри, трекові системи.Здавалося б, яка різниця, що знаходиться у нас над головою?! Але ж ні, всі ми бажаємо бачити щось красиве та надсучасне: хтось хоче порадувати себе, хтось - здивувати друзів та знайомих. Не останню вишеньку на торті відіграють: сучасні світлові прибори, приховані підсвітки, приховані карнизи, меблі до самої стелі, вбудовані шафи. Але все це має бути легким і майже не помітним.Наразі дуже актуально робити натяжні стелі, це дає можливість використовувати безліч рішень по освітленню, яких на ринку зараз великий вибір, що в свою чергу додасть кімнаті вишуканість та візуальне збільшення. Тут у нас, як люстри, що мають традиційні форми, або ж взагалі чудернацькі, так і конструкції на підвісах.(по бажанню з переходом на стіну) та точкові світильники на матовій натяжній стелі. Причому світлові лінії бажано розміщувати прямолінійно або вони мають бути прямокутної форми, які не перетинаються. Так конструкції виглядають легше і більш мінімалістично. Сучасні світильники можуть бути на одну, дві і навіть три лампочки в одному корпусі. Їх також намагайтеся використовувати не багато і розташовувати в простих прямих лініях.. Це саме ті елементи, які ніколи не будуть вкрай популярними, але при цьому ніколи не вийдуть з моди. Особливість цих двох рішень в тім, що їх можна реалізувати на білій матовій стелі. І саме це дозволить вдень мати просту білу стелю, яка нічим не виділяється, а вночі отримати справжнє диво, цілий арт об’єкт.(накладні та врізні). Це для тих, хто завжди хоче бути в тренді, або навіть трохи попереду тренду. Ультрасучасне рішення для сучасних білих, матових натяжних стель. Це не просто одне рішення, це сотні різних світлових рішень в одній конструкції. В магнітній системі, вбудованій в натяжну матову або сатинову стелю, монтується шина з магнітною полосою по всій довжині. А потім окремо можна купити неймовірну кількість різних варіантів світильників. І ця система дозволяє міняти місцями всі ці світильники в будь-який час. Навіть перед вечіркою можна всі світильники здвинути ближче до столу, а на наступний день - ближче до ліжка, холодильника або кухні.Всі ці рішення і ще маса інших рішень будь-якої складності і на будь-який смак та побажання.Переходьте за посиланнями в статті та обирайте саме те, чого хочеться Вам!

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