Чому потрібно терміново оновити свій iPhone*

Apple повідомив, що всім власникам техніки їхнього бренду слід терміново оновити свій ґаджет. Це необхідно задля безпеки власних даних. В таких пристроях, як iPhone, iPad та Mac були знайдені дві вразливості, які можуть серйозно нашкодити конфіденційності користувача і, можливо, вже були використані зловмисниками. Вже восени вийде новий режим безпеки на iPhone 13, а поки слід оновити IOS до 15.6.1.



Однією з важливих переваг Apple є великий ступінь безпеки, за якою уважно стежить компанія. Це помітно відрізняє бренд від інших, адже прихильники Apple впевнені, що особиста інформація, яка зберігається на смартфоні, захищена від нападів зловмисників.Тому компанія ретельно відстежує прогалини та швидко їх усуває. Бренд платить великі гроші хакерам, які знаходять проблеми в американських пристроях.



Два пробіли були в ядрі, а саме в центральній частині операційної системи та в програмному забезпеченні Apple WebKit, яке використовується для зображення контенту у веб-браузерах. Зловмисники можуть використовувати це, щоб отримати розширений доступ до пристрою та прослуховувати дані.



Слід бути обережним з незнайомими сайтами, адже кіберзлочинець може розмістити шкідливе ПЗ на вашому пристрої в той момент, коли ви користуєтесь, на перший погляд, безневинним сайтом. Про це зауважила компанія з інформаційної безпеки Sophos та додала, що не зважаючи на рівень захищеності вашої техніки, все одно слід уважно стежити за тим, якими сайтами ви користуєтесь.



Операційна система iPhone й iPad повинна бути оновлена до версії 15.6.1. Це оновлення закриває прогалини в операційній системі та забезпечує безпеку користування вашим iPhone та iPad. Якщо ви використовуєте комп'ютери Mac і ноутбуки MacBook, вам потрібно інсталювати оновлення для macOS під назвою Monterey 12.5.1.



Встановити оновлення можна в налаштуваннях у розділі «Основні > Оновлення ПЗ». Якщо ви хочете, щоб ваш пристрій оновлювався сам, можна активувати автоматичні оновлення. Це корисно для підтримки операційної системи в актуальному стані та для захисту від уразливостей. Телефон буде автоматично оновлюватися у зручний для вас час до останньої версії IOS та macOS.



При усуненні поточних проломів в безпеці компанія Apple посилається на підказки анонімного дослідника. Багато корпорацій виплачують винагороду за повідомлення про вразливість. Так само робить і компанія Apple, а винагорода за інформацію про можливі проблеми може досягати до 2 мільйонів доларів. Така нагорода приваблює хакерів, тому вони ретельно слідкують за вразливостями пристроїв та оперативно про них повідомляють виробнику. Інформація про можливості атаки є дуже цінною, деякі з них також продаються на чорному ринку. Потім їх цілеспрямовано використовують спецслужби, злочинці чи розробники програм для стеження.



У iPhone 13 є значна кількість додаткових функцій безпеки, які можуть привабити тих, для кого конфіденційність особистих даних є особливо важливою. А також незабаром бренд обіцяє додаткову технологію, яка буде захищати від шпигунських програм.



Придбати захищений Айфон 13 з останньою версією IOS можна вже зараз в Україні. При пошуку найвигіднішої ціни слід звернути увагу на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Американський брендповідомив, що всім власникам техніки їхнього бренду слід терміново оновити свій ґаджет. Це необхідно задля безпеки власних даних. В таких пристроях, як iPhone, iPad та Mac були знайдені дві вразливості, які можуть серйозно нашкодити конфіденційності користувача і, можливо, вже були використані зловмисниками. Вже восени вийде новий режим безпеки на iPhone 13, а поки слід оновити IOS до 15.6.1.Однією з важливих переваг Apple є великий ступінь безпеки, за якою уважно стежить компанія. Це помітно відрізняє бренд від інших, адже прихильники Apple впевнені, що особиста інформація, яка зберігається на смартфоні, захищена від нападів зловмисників.Тому компанія ретельно відстежує прогалини та швидко їх усуває. Бренд платить великі гроші хакерам, які знаходять проблеми в американських пристроях.Два пробіли були в ядрі, а саме в центральній частині операційної системи та в програмному забезпеченні Apple WebKit, яке використовується для зображення контенту у веб-браузерах. Зловмисники можуть використовувати це, щоб отримати розширений доступ до пристрою та прослуховувати дані.Слід бути обережним з незнайомими сайтами, адже кіберзлочинець може розмістити шкідливе ПЗ на вашому пристрої в той момент, коли ви користуєтесь, на перший погляд, безневинним сайтом. Про це зауважила компанія з інформаційної безпеки Sophos та додала, що не зважаючи на рівень захищеності вашої техніки, все одно слід уважно стежити за тим, якими сайтами ви користуєтесь.Операційна система iPhone й iPad повинна бути оновлена до версії 15.6.1. Це оновлення закриває прогалини в операційній системі та забезпечує безпеку користування вашим iPhone та iPad. Якщо ви використовуєте комп'ютери Mac і ноутбуки MacBook, вам потрібно інсталювати оновлення для macOS під назвою Monterey 12.5.1.Встановити оновлення можна в налаштуваннях у розділі «Основні > Оновлення ПЗ». Якщо ви хочете, щоб ваш пристрій оновлювався сам, можна активувати автоматичні оновлення. Це корисно для підтримки операційної системи в актуальному стані та для захисту від уразливостей. Телефон буде автоматично оновлюватися у зручний для вас час до останньої версії IOS та macOS.При усуненні поточних проломів в безпеці компанія Apple посилається на підказки анонімного дослідника. Багато корпорацій виплачують винагороду за повідомлення про вразливість. Так само робить і компанія Apple, а винагорода за інформацію про можливі проблеми може досягати до 2 мільйонів доларів. Така нагорода приваблює хакерів, тому вони ретельно слідкують за вразливостями пристроїв та оперативно про них повідомляють виробнику. Інформація про можливості атаки є дуже цінною, деякі з них також продаються на чорному ринку. Потім їх цілеспрямовано використовують спецслужби, злочинці чи розробники програм для стеження.У iPhone 13 є значна кількість додаткових функцій безпеки, які можуть привабити тих, для кого конфіденційність особистих даних є особливо важливою. А також незабаром бренд обіцяє додаткову технологію, яка буде захищати від шпигунських програм.Придбати захищений Айфон 13 з останньою версією IOS можна вже зараз в Україні. При пошуку найвигіднішої ціни слід звернути увагу на магазин eStore . Консультанти компанії можуть додатково вас проконсультувати та допомогти з вибором гаджета. Щоб переглянути актуальну ціну, зайдіть на сайт eStore.ua в розділ iPhone.

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