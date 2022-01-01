Як обслуговує будинки луцька керуюча компанія «Будсервіс» та які результати її роботи у серпні*

Підготовка будинків до опалювального сезону, покоси, поточні ремонти – керуюча компанія «Будсервіс» у Луцьку продовжує надавати багатоквартирним будинкам послуги з управління у воєнний час.За серпень 2022 року до компанії надійшло 179 заявок, 84% з яких вже виконані, частина – у роботі. Пріоритетними були заявки з поточних ремонтів інженерних мереж (трубопроводів водопостачання, каналізації, зливових труб), оновлення конструктивних елементів (м'яких та шиферних покрівель, піддашків, поручнів, ґанків), заміни ділянок внутрішньобудинкових інженерних мереж, ревізії поверхових щитків тощо.На фінішній прямій – підготовка багатоповерхівок до роботи в осінньо-зимовий період. Вже на 99% будинків отримані паспорти готовності до опалювального сезону, щодо решти будинків триває підписання. Такого відсотку готовності до опалювального сезону досягнули завдяки тому, що спеціалісти компанії розпочали роботи з травня поточного року. Слюсарі провели поточний ремонт внутрішньобудинкових систем центрального опалення, ревізію елеваторних вузлів, запірної арматури (засувок та вентилів) тощо.Триває сезон покосів рослинності на прибудинкових територіях. У серпні фахівці виконали другий етап покосів у цьому році, на вересень ще заплановано косити втретє.До послуг клієнтів – гаряча лінія, куди в будь-який час можна звернутися і залишити аварійну заявку, зауваження чи пропозицію. Телефон: 067 400 07 22.Заявки на виконання робіт приймають цілодобово без вихідних. Менеджери компанії обов'язково проконсультують та допоможуть у вирішенні питань клієнтів. Аварійна бригада виконує тільки локалізацію проблеми або усуває проблематику. Далі заявку передають на денну службу для проведення ремонтних робіт.Також прийом клієнтів здійснюють в офісі компанії за адресою:місто Луцьк, вулиця Єршова, 11, 2 поверх, офіс 16 (ТЦ «Глобус»).Графік роботи: 8:00–17:00.Компанія вдячна всім клієнтам, які оплачують послугу з управління повністю або частково. Кожна сплачена платіжка – це підтримка компанії, яка забезпечує містян життєво необхідними послугами, навіть попри можливі ризики.