Як обслуговує будинки луцька керуюча компанія «Будсервіс» та які результати її роботи у серпні*
Сьогодні, 17:38
Підготовка будинків до опалювального сезону, покоси, поточні ремонти – керуюча компанія «Будсервіс» у Луцьку продовжує надавати багатоквартирним будинкам послуги з управління у воєнний час.
За серпень 2022 року до компанії надійшло 179 заявок, 84% з яких вже виконані, частина – у роботі. Пріоритетними були заявки з поточних ремонтів інженерних мереж (трубопроводів водопостачання, каналізації, зливових труб), оновлення конструктивних елементів (м'яких та шиферних покрівель, піддашків, поручнів, ґанків), заміни ділянок внутрішньобудинкових інженерних мереж, ревізії поверхових щитків тощо.
На фінішній прямій – підготовка багатоповерхівок до роботи в осінньо-зимовий період. Вже на 99% будинків отримані паспорти готовності до опалювального сезону, щодо решти будинків триває підписання. Такого відсотку готовності до опалювального сезону досягнули завдяки тому, що спеціалісти компанії розпочали роботи з травня поточного року. Слюсарі провели поточний ремонт внутрішньобудинкових систем центрального опалення, ревізію елеваторних вузлів, запірної арматури (засувок та вентилів) тощо.
Триває сезон покосів рослинності на прибудинкових територіях. У серпні фахівці виконали другий етап покосів у цьому році, на вересень ще заплановано косити втретє.
До послуг клієнтів – гаряча лінія, куди в будь-який час можна звернутися і залишити аварійну заявку, зауваження чи пропозицію. Телефон: 067 400 07 22.
Заявки на виконання робіт приймають цілодобово без вихідних. Менеджери компанії обов'язково проконсультують та допоможуть у вирішенні питань клієнтів. Аварійна бригада виконує тільки локалізацію проблеми або усуває проблематику. Далі заявку передають на денну службу для проведення ремонтних робіт.
Також прийом клієнтів здійснюють в офісі компанії за адресою:
місто Луцьк, вулиця Єршова, 11, 2 поверх, офіс 16 (ТЦ «Глобус»).
Графік роботи: 8:00–17:00.
Компанія вдячна всім клієнтам, які оплачують послугу з управління повністю або частково. Кожна сплачена платіжка – це підтримка компанії, яка забезпечує містян життєво необхідними послугами, навіть попри можливі ризики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
За серпень 2022 року до компанії надійшло 179 заявок, 84% з яких вже виконані, частина – у роботі. Пріоритетними були заявки з поточних ремонтів інженерних мереж (трубопроводів водопостачання, каналізації, зливових труб), оновлення конструктивних елементів (м'яких та шиферних покрівель, піддашків, поручнів, ґанків), заміни ділянок внутрішньобудинкових інженерних мереж, ревізії поверхових щитків тощо.
На фінішній прямій – підготовка багатоповерхівок до роботи в осінньо-зимовий період. Вже на 99% будинків отримані паспорти готовності до опалювального сезону, щодо решти будинків триває підписання. Такого відсотку готовності до опалювального сезону досягнули завдяки тому, що спеціалісти компанії розпочали роботи з травня поточного року. Слюсарі провели поточний ремонт внутрішньобудинкових систем центрального опалення, ревізію елеваторних вузлів, запірної арматури (засувок та вентилів) тощо.
Триває сезон покосів рослинності на прибудинкових територіях. У серпні фахівці виконали другий етап покосів у цьому році, на вересень ще заплановано косити втретє.
До послуг клієнтів – гаряча лінія, куди в будь-який час можна звернутися і залишити аварійну заявку, зауваження чи пропозицію. Телефон: 067 400 07 22.
Заявки на виконання робіт приймають цілодобово без вихідних. Менеджери компанії обов'язково проконсультують та допоможуть у вирішенні питань клієнтів. Аварійна бригада виконує тільки локалізацію проблеми або усуває проблематику. Далі заявку передають на денну службу для проведення ремонтних робіт.
Також прийом клієнтів здійснюють в офісі компанії за адресою:
місто Луцьк, вулиця Єршова, 11, 2 поверх, офіс 16 (ТЦ «Глобус»).
Графік роботи: 8:00–17:00.
Компанія вдячна всім клієнтам, які оплачують послугу з управління повністю або частково. Кожна сплачена платіжка – це підтримка компанії, яка забезпечує містян життєво необхідними послугами, навіть попри можливі ризики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні статті
Як обслуговує будинки луцька керуюча компанія «Будсервіс» та які результати її роботи у серпні*
Сьогодні, 17:38
Зима близько: яка ситуація із житлом для переселенців на заході України
12 вересень, 11:23
Чому потрібно терміново оновити свій iPhone*
10 вересень, 11:45
«Луцька громада гідно пройшла найскладніші пів року у своїй новітній історії», – мер Ігор Поліщук. ІНТЕРВ'Ю*
09 вересень, 17:23
Стеля в сучасному інтер’єрі: основні тренди*
31 серпень, 14:45
Останні новини
На межі Донеччини й Харківщини підняли український прапор
Сьогодні, 17:45
Медіа