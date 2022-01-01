Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*

Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*
Стильно, якісно і доступно. Ціни на осінньо-зимову колекцію у магазинах одягу «Family Stock» тішать по-справжньому. Як приклад, новеньке кашемірове пальто вартує тут від 1200 гривень, а термобілизна – від 150. Утім доступні ціни – не єдина перевага.

У «Family Stock» можна одягнути всю сім’ю: від малого до великого. Ба більше, попри те, що магазин – стоковий, у ньому представлена широка розмірна сітка до 54 розміру. В асортименті – чоловічий, жіночий та дитячий одяг, спідня білизна, піжами, халати, взуття, різноманітні аксесуари і навіть іграшки.
Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*

«У нас завжди привабливі ціни, але осінньо-зимова колекція особливо приємно дивує. Пальта від відомих брендів, як-от: River Island, Only, Vero Moda, Pretty Little Thing, George, Primark, Missguided можна знайти від 1200 гривень. Базові актуальні гольфи – від 300», – розповідає консультантка.
Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*

Тож просимо продавців скласти цікавий образ. Наприклад, такий лук обійдеться у 3180 гривень: черевики Primark – 1190 грн, штани Sim Fashion – 690, сумка Primark – 450, кофта Vero Moda – 850 грн.
Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*
Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*
Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*

Окрім того, у «Family Stock» – великий вибір еко-шубок (вкорочені – автоледі й міді), жіночих сумок, зокрема є сумки відомого бренду Ted Baker, а також – верхнього одягу для малечі від 6 місяців.
Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*
Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*

Зауважимо, хоч і більшість речей у магазині – стокові, нерідко тут трапляються й нові колекції брендів, які у луцьких ТЦ не представлені.

І ще одна родзинка «Family Stock» – дуже якісна спідня білизна для дорослих та дітей.

«Дуже важливо, аби спідня білизна була добротною, а у цьому ми впевнені. Додам, що у «Family Stock» також є бюсти з великими чашками, але для малих об’ємів водночас. Жінки розуміють, наскільки буває складно знайти той ідеальний ліф, тож це – однозначно перевага», – пояснює продавчиня.
Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*

До слова, бюсти вартують від 220 гривень, дитячі трусики – від 50.

Також у магазині – широкий вибір шапок, теплих піжам, шкарпеток, капців і комплектів термобілизни, що з настанням холоду – неабияк актуально.
Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*
Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*

Партнери «Family Stock» – «Економус» теж не забарились з новинками. Відтепер тут можна придбати якісну електротехніку і побутову хімію.

«У приміщенні є відділ з побутовою технікою та дрібничками для домашнього затишку. Наші партнери мають теж чимало новинок. Наприклад, якісні європейські товари для ванни і кухні від фірми Venco, німецьку побутову хімію Denkmit. Вона особливо полюбилась покупцям, адже ціни – дуже доступні. З’явилися електротовари, як-от: фени та праски. А ще є багато цікавих іграшок. Тож, якщо ви шукаєте для близьких подарунок, завітайте до нас! Допоможемо обрати найкращий», – усміхаючись, зазначає керівник мережі «Family Stock».
Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*
Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*
Від 1200 гривень – за брендове пальто: «Family Stock» кличе на вигідний осінній шопінг*

Посуд, канцелярія, спортивний інвентар, інструменти для ремонту і навіть світильники – усе це можна придбати в «Економус».

А незабаром, анонсують у «Family Stock», у мережі з’явиться ще один невеликий відділ з одягом для домашніх улюбленців.

Графік роботи та адреса

Понеділок-п’ятниця – з 10 до 20 години
Субота – з 11 до 19:30 години
м. Луцьк, вул. Липинського, 7 та пр. Молоді, 8, ТЦ «BOSS»
Більше інформації – за номером 095 683 33 15
або на сторінках в Instagram чи Facebook.

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Теги: Family Stock, стоковий одяг, магазин одягу, брендові речі, Економус
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