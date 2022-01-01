Як вибрати надійний стабілізатор напруги *





Як вибрати стабілізатор напруги

Стабілізатор напруги – пристрій, що підтримує стале значення напруги. Для домашніх потреб та офісів обирають однофазні прилади, які підходять для мереж 220 В. Для промислових об’єктів слід купувати трьохфазні стабілізатори, працюючі з напругою 380 В.



Визначившись із цим, переходять до вибору конкретної моделі у відповідності до наявних потреб. Звернути увагу потрібно на:



• Потужність – необхідно обчислити сумарну потужність приладів, які потребують захисту. Стабілізатор обирають з показниками максимальної потужності на 20—30% більшим, ніж отримане значення.



• Діапазон стабілізації – потрібно визначити мінімальну і максимальну напругу в мережі за допомогою вольтметра або реле напруги в години-пік при включені усіх приладів, які потребують захисту.



• Спосіб монтажу – обирають, виходячи із зручності користування. Універсальним рішенням для домашнього використання є настінно-підлогові моделі.



• Значення ККД – чим більший цей показник, тим краще пристрій допомагає економити енергію.



• Матеріал корпусу – найкращим вибором стане стабілізатор із металевим корпусом. Він максимально міцний і відповідає правилам пожежної безпеки.



В чому економія

Сьогодні стабілізатор напруги необхідний в кожному домі, адже він допомагає не тільки зберегти дорогу техніку, а й економити електроенергію і відповідно зменшувати рахунки. Це обумовлено тим, що при низькій напрузі в мережі приладам потрібно більше електричного струму для підтримки номінальної потужності. Отже витрати електроенергії зростають, а лічильник крутиться швидше. Стабілізатор напруги усуває цю проблему, а тому дозволяє заощаджувати на сплаті комунальних послуг.



Вибрати та купити надійний



При виникненні труднощів в виборі необхідної моделі звертайтесь до досвідчених фахівців компанії. Вони надають консультації на сайті Zhuk.ua, в Telegram https://t.me/zhuk_ua та по телефону 0 800 202-848.

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