Як вибрати якісний корм для собак*





1. Вік собаки. Кожен життєвий етап відрізняється характерними харчовими потребами. Їжа для маленьких цуценят має містити велику кількість білка тваринного походження, жири, вуглеводи, вітаміни, мікроелементи, які сприяють формуванню кісткової тканини, росту м'язів, набору ваги. Для старого собаки необхідне низькокалорійне харчування, що містить протеїн, глюкозамін. Ці речовини перешкоджають швидкому старінню організму, зміцнюють імунітет.



2. Маса тіла. Корм для маленьких порід собак відрізняється дрібним гранулюванням та високим рівнем харчової цінності. Харчування великих собак має свої особливості у великих розмірах гранул та кількості необхідних компонентів для підтримки опорно-рухової системи.



3. Спосіб життя. Для тварини з високим рівнем фізичної активності необхідне висококалорійне харчування, а для песика з низьким рівнем — низькокалорійне. Це допоможе уникнути ожиріння.

На упаковці корму зазначена вся необхідна інформація — для якого віку, якої породи собаки та в яких пропорціях призначений.



Класи собачого корму

Під час вибору харчування необхідно враховувати складові інгредієнти. Залежно від якості компонентів та їх харчової цінності виділяють такі класи кормів:



• Холістик — беззлакове гіпоалергенне харчування найвищої якості, виготовлене на основі натуральних м'яса або риби, сухих овочів та фруктів, містить необхідний білок тваринного походження (приблизно 80%), вітаміни та мінерали — кальцій, калій, фосфор, цинк. Добре підходить собакам-алергікам, цуценятам, вагітним та в період лактації. Найкращі бренди — Savory, Carnilove, Brit Premium, Acana, Brit Fresh.



• Суперпреміум клас — Brit Сare, Optimeal, Purina Pro Plan. Виготовлені на основі м'яса та м'ясних субпродуктів — печінка, серце, легені з додаванням вітамінного та мінерального комплексів. Усувають запалення шлунково-кишкового тракту, покращують травлення, приводять у норму стан шкірного покриву та шерсті.



• Преміум Класу. Виготовлено на основі м'ясних субпродуктів — близько 30% з додаванням 40% злаків. Високий рівень вмісту БЖВ сприяє синтезу енергії, зберігає відчуття ситості тривалий період. Підходить для щоденного годування здорових собак будь-яких порід. Відомі бренди — Brit Premium by Nature, Club 4 Paws, Essence, Pet Chef.



• Корм економкласу — Skipper, Гав, М'ясна миска. Виготовляється на основі відходів м'ясної промисловості з додаванням злаків та харчових добавок. Високий рівень вуглеводів сприяє набору ваги. При надмірному споживанні мало активними тваринами призводить до ожиріння. Не рекомендується для годування старих собак, цуценят, вагітних та в період лактації.



Загальні рекомендації під час вибору корму

Харчування собаці необхідно підбирати відповідно до особливостей породи та смакових уподобань:



1. Royal Canin є найкращим кормом для вівчарки, йорка, боксера через наявність монопородної дієти.



2. Перш ніж вибрати корм для лікування хронічних або набутих захворювань — проконсультуйтеся з фахівцем.



3. Особисті уподобання у кожного вихованця індивідуальні. Уникнути вибагливості в їжі допоможе невелика різноманітність раціону.



Не варто годувати собаку залишками зі столу — солона, копчена, жирна, кисла їжа призводить до порушення травлення, алергічних реакцій, випадіння шерсті та зубів. Відповідальний підхід у виборі собачого корму допоможе зберегти здорового, життєрадісного та відданого друга.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Собака — найкращий друг та член сім'ї. Здоров'я пса залежить від догляду за ним та якості харчування. Уникнути захворювань нирок, запалення шлунково-кишкового тракту, алергії допоможе збалансоване харчування. Купити корм для собаки , який принесе користь, буде легко, якщо врахувати такі фактори:. Кожен життєвий етап відрізняється характерними харчовими потребами. Їжа для маленьких цуценят має містити велику кількість білка тваринного походження, жири, вуглеводи, вітаміни, мікроелементи, які сприяють формуванню кісткової тканини, росту м'язів, набору ваги. Для старого собаки необхідне низькокалорійне харчування, що містить протеїн, глюкозамін. Ці речовини перешкоджають швидкому старінню організму, зміцнюють імунітет.. Корм для маленьких порід собак відрізняється дрібним гранулюванням та високим рівнем харчової цінності. Харчування великих собак має свої особливості у великих розмірах гранул та кількості необхідних компонентів для підтримки опорно-рухової системи.. Для тварини з високим рівнем фізичної активності необхідне висококалорійне харчування, а для песика з низьким рівнем — низькокалорійне. Це допоможе уникнути ожиріння.На упаковці корму зазначена вся необхідна інформація — для якого віку, якої породи собаки та в яких пропорціях призначений.Під час вибору харчування необхідно враховувати складові інгредієнти. Залежно від якості компонентів та їх харчової цінності виділяють такі класи кормів:— беззлакове гіпоалергенне харчування найвищої якості, виготовлене на основі натуральних м'яса або риби, сухих овочів та фруктів, містить необхідний білок тваринного походження (приблизно 80%), вітаміни та мінерали — кальцій, калій, фосфор, цинк. Добре підходить собакам-алергікам, цуценятам, вагітним та в період лактації. Найкращі бренди — Savory, Carnilove, Brit Premium, Acana, Brit Fresh.— Brit Сare, Optimeal, Purina Pro Plan. Виготовлені на основі м'яса та м'ясних субпродуктів — печінка, серце, легені з додаванням вітамінного та мінерального комплексів. Усувають запалення шлунково-кишкового тракту, покращують травлення, приводять у норму стан шкірного покриву та шерсті.. Виготовлено на основі м'ясних субпродуктів — близько 30% з додаванням 40% злаків. Високий рівень вмісту БЖВ сприяє синтезу енергії, зберігає відчуття ситості тривалий період. Підходить для щоденного годування здорових собак будь-яких порід. Відомі бренди — Brit Premium by Nature, Club 4 Paws, Essence, Pet Chef.— Skipper, Гав, М'ясна миска. Виготовляється на основі відходів м'ясної промисловості з додаванням злаків та харчових добавок. Високий рівень вуглеводів сприяє набору ваги. При надмірному споживанні мало активними тваринами призводить до ожиріння. Не рекомендується для годування старих собак, цуценят, вагітних та в період лактації.Харчування собаці необхідно підбирати відповідно до особливостей породи та смакових уподобань:1. Royal Canin є найкращим кормом для вівчарки, йорка, боксера через наявність монопородної дієти.2. Перш ніж вибрати корм для лікування хронічних або набутих захворювань — проконсультуйтеся з фахівцем.3. Особисті уподобання у кожного вихованця індивідуальні. Уникнути вибагливості в їжі допоможе невелика різноманітність раціону.Не варто годувати собаку залишками зі столу — солона, копчена, жирна, кисла їжа призводить до порушення травлення, алергічних реакцій, випадіння шерсті та зубів. Відповідальний підхід у виборі собачого корму допоможе зберегти здорового, життєрадісного та відданого друга.

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