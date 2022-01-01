Дбають про безпеку: охоронний холдинг Sheriff відкриває офіційне представництво у Луцьку*

Sheriff – захистити домівки та бізнеси українців та українок від зловмисників і зробити світ безпечнішим для життя. Їхні філії є у 14 містах України, але потенціал холдингу більший, аніж окреслені кордони. Тож незабаром офіційна філія Sheriff з'явиться і у Луцьку.



Безпека дому – це не привілей, а база, яка має бути у кожного свідомого громадянина. У суспільстві досі побутує думка, що безпека будинку коштує надвеликих вкладень, а охорона, мовляв, потрібна лише тим, у кого величезні статки. Тож часто люди зберігають заощадження у банці під матрацом і сподіваються на удачу. Щоправда, жертвою пограбування може стати кожен.



Люди, зауважують фахівці Sheriff, нехтують безпекою та застереженнями ззовні до того моменту, поки проблема не зачепить їх особисто. Тільки тоді задумуються, що неприємностей можна було й уникнути, скориставшись системою охорони, яка доступна для більшості громадян.



Нині актуальна проблема – відключення світла по всій країні. Щойно місто поглинає пітьма, на горизонті з'являються вони – грабіжники. Злочинці чудово знають, що більшість приватних охоронних систем не може впоратись зі своїми обов'язками, оскільки їхня система не працює без електроенергії.



Компанія Sheriff дотримується принципу вибирати найкращих партнерів, найякісніше обладнання та найдосвідченіших працівників. Вони допомагають наблизитися до бездоганності та рівня найвищої ліги. У питаннях підбору сигналізації, запевняють, надійний партнер – Ajax. Сигналізація від Ajax продовжує працювати навіть в умовах повного відключення електроенергії. Тому ваш дім буде завжди під надійним захистом.



Наприклад, у вашому домі – 15 000$ заощаджень, придбавши базовий комплект сигналізації від Ajax за 8 399 грн, ви отримуєте цілодобову охорону будинку найкращою системою захисту і виїзд групи швидкого реагування Sheriff у випадку сигналу тривоги.



Сигналізація працює без світла, чутливі датчики визначають рух людини та відчинення вікон або дверей. Хаб повідомляє про тривогу на пульт охорони та власнику системи на смартфон. Щойно система помітить підозрілу активність, Sheriff передає сигнал тривоги групам реагуванням протягом 30 секунд.



Середній час на відпрацювання тривоги – 4-7 хвилин. У випадку затримки екіпажу, якщо вас встигнуть пограбувати, – компанія несе повну матеріальну відповідальність. Однак у Sheriff відразу запевняють: таких випадків ще не було, тож ви нічим не ризикуєте.



Хочете захистити свій дім від зловмисників? Скористайтеся акційною пропозицією від Sheriff – підключайтеся до системи зараз і сплачуйте частинами від 350 грн/місяць без переплат. Деталі акції – на





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Місія охоронного холдингу– захистити домівки та бізнеси українців та українок від зловмисників і зробити світ безпечнішим для життя. Їхні філії є у 14 містах України, але потенціал холдингу більший, аніж окреслені кордони. Тож незабаром офіційна філія Sheriff з'явиться і у Луцьку.Безпека дому – це не привілей, а база, яка має бути у кожного свідомого громадянина. У суспільстві досі побутує думка, що безпека будинку коштує надвеликих вкладень, а охорона, мовляв, потрібна лише тим, у кого величезні статки. Тож часто люди зберігають заощадження у банці під матрацом і сподіваються на удачу. Щоправда, жертвою пограбування може стати кожен.Люди, зауважують фахівці Sheriff, нехтують безпекою та застереженнями ззовні до того моменту, поки проблема не зачепить їх особисто. Тільки тоді задумуються, що неприємностей можна було й уникнути, скориставшись системою охорони, яка доступна для більшості громадян.Нині актуальна проблема – відключення світла по всій країні. Щойно місто поглинає пітьма, на горизонті з'являються вони – грабіжники. Злочинці чудово знають, що більшість приватних охоронних систем не може впоратись зі своїми обов'язками, оскільки їхня система не працює без електроенергії.Компанія Sheriff дотримується принципу вибирати найкращих партнерів, найякісніше обладнання та найдосвідченіших працівників. Вони допомагають наблизитися до бездоганності та рівня найвищої ліги. У питаннях підбору сигналізації, запевняють, надійний партнер –. Сигналізація від Ajax продовжує працювати навіть в умовах повного відключення електроенергії. Тому ваш дім буде завжди під надійним захистом.Наприклад, у вашому домі – 15 000$ заощаджень, придбавши базовий комплект сигналізації від Ajax за 8 399 грн, ви отримуєте цілодобову охорону будинку найкращою системою захисту і виїзд групи швидкого реагування Sheriff у випадку сигналу тривоги.Сигналізація працює без світла, чутливі датчики визначають рух людини та відчинення вікон або дверей. Хаб повідомляє про тривогу на пульт охорони та власнику системи на смартфон. Щойно система помітить підозрілу активність, Sheriff передає сигнал тривоги групам реагуванням протягом 30 секунд.Середній час на відпрацювання тривоги – 4-7 хвилин. У випадку затримки екіпажу, якщо вас встигнуть пограбувати, – компанія несе повну матеріальну відповідальність. Однак у Sheriff відразу запевняють: таких випадків ще не було, тож ви нічим не ризикуєте.Хочете захистити свій дім від зловмисників? Скористайтесявід Sheriff – підключайтеся до системи зараз ібез переплат. Деталі акції – на сайті

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