За кордоном – це вільна ніша: відома мережа «Галя Балувана» виходить на європейський ринок і продає франшизу. УМОВИ

«Галя Балувана», яка підняла планку напівфабрикатів в Україні фактично до рівня ресторанної їжі, відкривши вже понад 700 магазинів, виходить на європейський ринок з новим більш розширеним проєктом «MULTI COOK franchise».



Співзасновник мережі – лучанин Володимир Матвійчук – вирішив створити вигідні умови купівлі франшизи за спеціальною ціною для бізнесу у країнах Європи. Це, каже підприємець, антикризова пропозиція. Насамперед – для того, аби дати можливість українцям та українкам мати джерело стабільного та надійного доходу за кордоном. Бізнесмен пояснює: велика частина українців виїхала за кордон і потребує роботи там, ще частина – втратила своє джерело доходу або зменшила прибутки в Україні через кризу та обставини, спричинені війною.



Тож, проаналізувавши європейський ринок, Володимир Матвійчук створив проєкт «MULTI COOK franchise», який на умовах франшизи має на меті допомагати створювати ексклюзивний у регіоні бізнес «під ключ» за кордоном.



Детально про проєкт та умови купівлі франшизи знаної в усій Україні «Галі Балуваної» він розповів у інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.







– Розпочнемо з того, що буде цікавить всіх, хто задумується над бізнесом у Європі, найперше – ціни за франшизу.



Йдеться про 4 тисячі євро. Це спецціна, установлена саме під проєкт «MULTI COOK franchise». Важливо наголосити – без роялті (грошова винагорода, яку виплачує франчайзі (той, хто купує франшизу) власнику франшизи (франчайзеру) за право використовувати його бренд, бізнес-модель, систему ведення бізнесу, технології, репутацію тощо в комерційних цілях – ред.) та паушальних внесків (оплата за можливість використовувати успішну модель заробітку і входження на ринок під відомим брендом – ред.). Єдиний додатковий платіж – 25 доларів на місяць за використання розроблених нами рецептів.



– Що входить у цю суму?



1. Супровід та консультації у веденні та масштабуванні бізнесу.

2. Дизайн-проєкт магазинів, розробка рекламних макетів та відеороликів.

3. Технічні умови до приміщення, проєкт приміщення згідно з HACCP (система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників).

4. Список та підбір необхідного обладнання.

5. Калькуляційні, технологічні карти та відеоінструкції з приготування страв.

6. Навчання персоналу (виїзд команди запуску до вас).

7. Постійна підтримка протягом дії договору.



– Франчайзі повинен одразу розуміти, що 4 тисячі євро – це не кінцева сума для відкриття бізнесу. Яким має бути стартовий капітал того, хто хоче розпочати бізнес із виготовлення та продажу напівфабрикатів у Європі?



Для старту цього бізнесу потрібно інвестувати орієнтовно 40 000 євро. 4000 євро – франшиза і орієнтовно 35 000 євро «потягне» закупівля обладнання, інвентарю, форми для працівників, вивіски, продуктів, з яких на початку виготовлятимуть напівфабрикати.



– Ця сума – це розрахунок на одну локацію у закордонних реаліях?



Так. Йдеться про один магазин з виробництвом. Українські і закордонні реалії дуже подібні. Адже обладнання – європейське, а деякі позиції в Європі ще дешевші, бо не потрібно імпортувати їх в Україну.



Як відбувається процес запуску локації за франшизою



– Розкажіть, що найпершим має зробити людина, яка хоче за кордоном відкрити бізнес із виготовлення та продажу напівфабрикатів, купивши франшизу бренду «MULTI COOK»? Розкажіть покроково.



Найперше – варто зателефонувати до мене за номером: +380509721267. Я детально проконсультую.



Далі – підписуємо договір комерційної концесії (франчайзингу). Після цього партнер приїздить в Луцьк для навчання на нашому виробництві. Навчання відбувається у два етапи: спочатку знайомимося, консультуємо щодо дозвільних документів, приміщення, різних особливостей локації.



Другий етап – це навчання на самому виробництві, воно триває орієнтовно три дні. Ми показуємо інвентар, обладнання, розповідаємо і показуємо всі процеси виробництва, консультуємо з приводу того, як відбувається постачання продукції, як комунікує продавець з цехом, як формуються заявки тощо. Після навчання ми даємо калькуляційні та технологічні карти, відеоуроки, книгу стандартів. Це такий посібник від «Галі Балуваної» з інструкціями від а до я. Там прописано, за якими КВЕДами реєструватися в податковій, як розрахувати обсяг продуктів для запуску та домовитися з постачальниками сировини тощо.







Побувавши на виробництві, партнер починає зсередини розуміти, як відбувається замовлення й виготовлення, як працюють люди, як магазин контактує з цехом. Опісля людина вже розуміє, як організувати процеси й набрати персонал.



Тоді партнер їде до себе в країну, шукає за нашими порадами приміщення. Ми рекомендуємо приміщення, площею приблизно 100 метрів квадратних, у якому проведені комунікації (каналізація, вода, окремий вентиляційний канал, електроенергія (трифазна система постачання, потужністю від 25 кВт)).



Щодо локації, то такий бізнес добре приживеться поруч із магазинами формату «мінімаркет біля дому» або поблизу житлових масивів чи усередині спальних районів. Підійдуть також приміщення біля доріг усередині міста із високим трафіком. Люди їдуть у справах, зупиняються біля локації, купують їжу, вдома кладуть у морозильну камеру і готують, коли їм потрібно.



Під знайдене партнером приміщення спеціаліст із «Галі Балуваної» робить проєкт, підбирає обладнання. Тоді триває ремонт. Далі партнер повідомляє, коли орієнтовно завершиться ремонт і коли він готовий прийняти у себе пускову команду. До моменту приїзду пускової команди партнер повинен вже набрати персонал.



За франчайзі закріплюємо відповідального управлінця та команду запуску. Вони консультують з будь-яких питань, налагоджують виробництво й продаж. Також партнера супроводжує бухгалтер і технолог. Разом із командою партнер запускається і далі працює самостійно.







– Скільки часу партнерові допомагає пускова команда і що конкретно ця допомога передбачає?



Команда працює у франчайзі орієнтовно 6 днів. У перший день – налаштовують процес виробництва. У другий – навчають відібраних партнером працівників, контролюють старт кожного із процесів на виробництві. Далі ж починають готувати продукцію для запуску магазину разом із командою. Орієнтовно на третій день перебування пускової команди франчайзі відкриває магазин. Наші фахівці залишаються на локації, показують, як правильно замовити продукцію у постачальника, як продавець має комунікувати із виробництвом, аби правильно замовити продукцію тощо.



Тобто пускова команда залишить локацію тоді, коли процес буде повністю налагоджений, а торгова точка вже працюватиме.



- Чи не буде зараз проблем із виїздом пускової команди за кордон, зважаючи на особливості перетину кордону у воєнний час?



Пускова команда «Галі Балуваної» – це жінки. Для них не є проблемою здійснити робочу поїздку за кордон. Поки ми з вами розмовляємо, вони запускають виробництво у Кракові. А після цього поїдуть у інші міста Польщі.



– То вже є продані за кордон франшизи?



Так. Перші франшизи продали в Канаду і в Польщу. Станом на сьогодні функціонують три магазини з виробництвом. Загалом більше десяти франчайзі вже пройшли у нас навчання, наразі більшість із них – на стадії пошуку приміщень. Ці люди, окрім вже згаданих країн, – із Молдови, Словаччини, Німеччини.



Навіть невеликий досвід та детальний аналіз європейського ринку дали можливість побачити, що у Європі зараз вигідніше і простіше вести бізнес, ніж в Україні. Контролюючі органи дуже лояльно ставляться до бізнесу, бо розуміють, що підприємці працевлаштовують громадян.



До речі, окупність бізнесу, зокрема – нашого, у Європі краще, оскільки вищою є купівельна спроможність населення. Ринок напівфабрикатів у Європі доволі розвинутий, але ніша, яку «Галя Балувана» зайняла в Україні, у Європі – вільна. Сильних гравців ринку, які могли б задовольнити попит, практично немає.







– Який період окупності відкритого за франшизою «Галі Балуваної» бізнесу у Європі і від чого ця окупність залежить?



Орієнтовно – пів року. Але це залежить від багатьох чинників. Найперше – від того, скільки ви інвестували. Ця сума може великою мірою залежати від того, яким було обране під бізнес приміщення і скільки ресурсів потребувала його реконструкція. Наскільки прибутковим буде бізнес, залежить і від самого франчайзі – від його навичок підприємництва та масштабів виробництва, яке він організує, від того, чи зможе він утримати ту планку рівня якості продукцію, яку ми йому поставимо на етапі запуску виробництва тощо.







- Назвіть аргументи для людини, яка хоче розпочати бізнес, на користь того, що варто обрати саме цю нішу.



Головний аргумент – цей бізнес показує великий приріст продажу. Ринок заморозки у період пандемії почав розвиватися, а не занепадати, показник приросту – більше як 20% щороку. Ця ніша мегаперспективна. Вона не зупиниться в розвитку.



Виробництво продуктів харчування – один з найстабільніших, найприбутковіших і найперспективніших бізнесів у світі. Цей бізнес показує стабільність як в період пандемії, так і в період війни.



Справа у тому, що їжа для людини – базова фізіологічна потреба, тому попит на продукцію не падає. А якщо їжа, як у нашому випадку, ще й нешкідлива та якісна, попит лише зростатиме через те, що виробник напрацьовує собі ім’я і працюватиме так зване «сарафанне радіо».



Сучасні люди розуміють, що замороженими методом шокової заморозки продуктами можна повністю харчуватися. У нас – доступна цінова політика, ми орієнтовані на постійного клієнта. Сім’я, купуючи продукти в нас, повністю задовольняє потреби в їжі, не витрачаючи при цьому велику кількість свого ресурсу – грошей та часу.







«За кордоном ця справа показуватиме чудовий фінансовий результат»



Нерідко люди бояться відкривати справу, поки не побачить, як вона працює. Але успішність цього бізнесу можемо гарантувати власним прикладом. У період до повномасштабного вторгнення Росії в Україні функціонували приблизно 700 магазинів мережі «Галя Балувана». За свою 4-річну історію ми відкрили 13 власних точок у Луцьку, решта – відкриті по франшизі. Нам вдалося повністю покрити країну від заходу до сходу, від півночі до півдня. Магазини точно є в кожному обласному центрі.



Що не менш важливо – жоден із магазинів в Україні не закрився через збитковість. Прикро, що частина з них припинила роботу через бойові дії.



В Україні наш бренд вже довів свою якість не лише величезною кількістю постійних покупців, але й експертною оцінкою. «Галя Балувана» отримала національний знак якості «Вища проба» за бездоганну якість продукції та послуг.



Рішення про присудження знаку якості прийняла науково-експертна рада міжнародної програми «Лідери ХХІ століття». Отриманню нагороди передувало те, що експерти взяли для дослідження продукцію у 10 магазинах мережі «Галя Балувана» у різних містах, зокрема й у Луцьку, Запоріжжі, Києві.



Окрім того, у 2021 році «Галя Балувана» потрапила у



Консалтингова компанія «Франч» визнала нас «Лідером року». Два роки поспіль ми мали друге місце в Україні після «Нової пошти» за масштабуванням франшизи, тобто за кількістю відкритих за франшизою локацій.



Впевнений, що наразі ця справа і за кордоном показуватиме чудовий фінансовий результат. Можу сказати, що впевнений у цьому на 100% за умови, що партнер зможе правильно застосувати усі наші настанови і перейняти досвід.



– Одна з «фішок» «Галі Балуваної» в Україні – кухня за склом. Тобто відвідувач може побачити, як готують для нього їжу. Так само, як може побачити це вдома на кухні, коли готує хтось із рідних. За кордоном теж лишаєте цю атракційну особливість? І чи взагалі був якийсь процес адаптації бренду під європейський ринок?



Так. За кордоном ми впроваджуємо ту ж модель, що і в Україні. Кухня за склом – це більше, ніж атракція, це – частина філософії бренду. Людина справді може прийти і побачити, з чого і в яких умовах для неї готують їжу.



Бренд «MULTI COOK» ми адаптували під європейський ринок. З’ясували, що європейці люблять, люблять, чому надають перевагу. У результаті – розробили більше 100 позицій, щоб задовольнити європейського споживача напівфабрикатом. Під кожну країну маємо пропонуватимемо адаптоване меню, але у рамках співпраці радо ділитимемося рецептами і технологіями усіх позицій з асортименту.







Відкривати партнера ми починаємо з 60 позицій у меню. Це ті позиції, які найлегше навчити робити. Далі передаємо досвід використання наших технологій. На сьогодні у нас є технології виготовлення не лише домашніх напівфабрикатів, але й ресторанних страв, кондитерських виробів, соусів, джемів, морозива тощо.



Зараз ми розвиваємо і популяризуємо заморожену кондитерку. Це торти, макарунси, дуже великий спектр тістечок і інших виробів у цьому сегменті. Всі напрацьовані технології ми готові передавати партнерам по франшизі.







Бізнес, який купує нашу франшизу, може розраховувати на те, що ми будемо всіляко сприяти його росту. Бо ми у цьому зацікавлені. Це – наше ім’я.



До речі, працювати у мережі суттєво простіше, ніж одному, якщо мережа така, що вже має хорошу репутацію. Праця під одним брендом дає впізнаваність. Всі працюють на один результат. І ця взаємодопомога – ключовий фактор масштабування бізнесу.



Ми готові передавати весь досвід, аби наші партнери не набивали ґуль.

Наша мрія – аби українці могли забезпечити роботою тих українців, які виїхали за кордон працювати чи тимчасово жити.



Тому будемо раді співпраці на умовах франшизи.



Контакти:



Сайт: https://galia-baluvana.com/uk

Телефон: +380509721267

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Добре знана мережа, яка підняла планку напівфабрикатів в Україні фактично до рівня ресторанної їжі, відкривши вже понад 700 магазинів,Співзасновник мережі – лучанин– вирішив створити вигідні умови купівлі франшизи за спеціальною ціною для бізнесу у країнах Європи. Це, каже підприємець, антикризова пропозиція. Насамперед – для того, аби дати можливість українцям та українкам мати джерело стабільного та надійного доходу за кордоном. Бізнесмен пояснює: велика частина українців виїхала за кордон і потребує роботи там, ще частина – втратила своє джерело доходу або зменшила прибутки в Україні через кризу та обставини, спричинені війною.Тож, проаналізувавши європейський ринок, Володимир Матвійчук створив проєкт «MULTI COOK franchise», який на умовах франшизи має на меті допомагати створювати ексклюзивний у регіоні бізнес «під ключ» за кордоном.Детально про проєкт та умови купівлі франшизи знаної в усій Україні «Галі Балуваної» він розповів у інтерв’юЙдеться про. Це спецціна, установлена саме під проєкт «MULTI COOK franchise». Важливо наголосити – без роялті () та паушальних внесків. Єдиний додатковий платіж – 25 доларів на місяць за використання розроблених нами рецептів.1. Супровід та консультації у веденні та масштабуванні бізнесу.2. Дизайн-проєкт магазинів, розробка рекламних макетів та відеороликів.3. Технічні умови до приміщення, проєкт приміщення згідно з HACCP (система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників).4. Список та підбір необхідного обладнання.5. Калькуляційні, технологічні карти та відеоінструкції з приготування страв.6. Навчання персоналу (виїзд команди запуску до вас).7. Постійна підтримка протягом дії договору.Для старту цього бізнесу потрібно інвестувати орієнтовно 40 000 євро. 4000 євро – франшиза і орієнтовно 35 000 євро «потягне» закупівля обладнання, інвентарю, форми для працівників, вивіски, продуктів, з яких на початку виготовлятимуть напівфабрикати.Так. Йдеться про один магазин з виробництвом. Українські і закордонні реалії дуже подібні. Адже обладнання – європейське, а деякі позиції в Європі ще дешевші, бо не потрібно імпортувати їх в Україну.Найперше – варто зателефонувати до мене за номером:. Я детально проконсультую.Далі – підписуємо договір комерційної концесії (франчайзингу). Після цього партнер приїздить в Луцьк для навчання на нашому виробництві. Навчання відбувається у два етапи: спочатку знайомимося, консультуємо щодо дозвільних документів, приміщення, різних особливостей локації.Другий етап – це навчання на самому виробництві, воно триває орієнтовно три дні. Ми показуємо інвентар, обладнання, розповідаємо і показуємо всі процеси виробництва, консультуємо з приводу того, як відбувається постачання продукції, як комунікує продавець з цехом, як формуються заявки тощо. Після навчання ми даємо калькуляційні та технологічні карти, відеоуроки, книгу стандартів. Це такий посібник від «Галі Балуваної» з інструкціями від а до я. Там прописано, за якими КВЕДами реєструватися в податковій, як розрахувати обсяг продуктів для запуску та домовитися з постачальниками сировини тощо.Побувавши на виробництві, партнер починає зсередини розуміти, як відбувається замовлення й виготовлення, як працюють люди, як магазин контактує з цехом. Опісля людина вже розуміє, як організувати процеси й набрати персонал.Тоді партнер їде до себе в країну, шукає за нашими порадами приміщення. Ми рекомендуємо приміщення, площею приблизно 100 метрів квадратних, у якому проведені комунікації (каналізація, вода, окремий вентиляційний канал, електроенергія (трифазна система постачання, потужністю від 25 кВт)).Щодо локації, то такий бізнес добре приживеться поруч із магазинами формату «мінімаркет біля дому» або поблизу житлових масивів чи усередині спальних районів. Підійдуть також приміщення біля доріг усередині міста із високим трафіком. Люди їдуть у справах, зупиняються біля локації, купують їжу, вдома кладуть у морозильну камеру і готують, коли їм потрібно.Під знайдене партнером приміщення спеціаліст із «Галі Балуваної» робить проєкт, підбирає обладнання. Тоді триває ремонт. Далі партнер повідомляє, коли орієнтовно завершиться ремонт і коли він готовий прийняти у себе пускову команду. До моменту приїзду пускової команди партнер повинен вже набрати персонал.За франчайзі закріплюємо відповідального управлінця та команду запуску. Вони консультують з будь-яких питань, налагоджують виробництво й продаж. Також партнера супроводжує бухгалтер і технолог. Разом із командою партнер запускається і далі працює самостійно.Команда працює у франчайзі орієнтовно 6 днів. У перший день – налаштовують процес виробництва. У другий – навчають відібраних партнером працівників, контролюють старт кожного із процесів на виробництві. Далі ж починають готувати продукцію для запуску магазину разом із командою. Орієнтовно на третій день перебування пускової команди франчайзі відкриває магазин. Наші фахівці залишаються на локації, показують, як правильно замовити продукцію у постачальника, як продавець має комунікувати із виробництвом, аби правильно замовити продукцію тощо.ТобтоПускова команда «Галі Балуваної» – це жінки. Для них не є проблемою здійснити робочу поїздку за кордон. Поки ми з вами розмовляємо, вони запускають виробництво у Кракові. А після цього поїдуть у інші міста Польщі.Так. Перші франшизи продали в Канаду і в Польщу. Станом на сьогодні функціонують три магазини з виробництвом. Загалом більше десяти франчайзі вже пройшли у нас навчання, наразі більшість із них – на стадії пошуку приміщень. Ці люди, окрім вже згаданих країн, – із Молдови, Словаччини, Німеччини.Навіть невеликий досвід та детальний аналіз європейського ринку дали можливість побачити, що у Європі зараз вигідніше і простіше вести бізнес, ніж в Україні. Контролюючі органи дуже лояльно ставляться до бізнесу, бо розуміють, що підприємці працевлаштовують громадян.До речі, окупність бізнесу, зокрема – нашого, у Європі краще, оскільки вищою є купівельна спроможність населення. Ринок напівфабрикатів у Європі доволі розвинутий, але ніша, яку «Галя Балувана» зайняла в Україні, у Європі – вільна. Сильних гравців ринку, які могли б задовольнити попит, практично немає.Орієнтовно – пів року. Але це залежить від багатьох чинників. Найперше – від того, скільки ви інвестували. Ця сума може великою мірою залежати від того, яким було обране під бізнес приміщення і скільки ресурсів потребувала його реконструкція. Наскільки прибутковим буде бізнес, залежить і від самого франчайзі – від його навичок підприємництва та масштабів виробництва, яке він організує, від того, чи зможе він утримати ту планку рівня якості продукцію, яку ми йому поставимо на етапі запуску виробництва тощо.Головний аргумент – цей бізнес показує великий приріст продажу. Ринок заморозки у період пандемії почав розвиватися, а не занепадати, показник приросту – більше як 20% щороку. Ця ніша мегаперспективна. Вона не зупиниться в розвитку.Виробництво продуктів харчування – один з найстабільніших, найприбутковіших і найперспективніших бізнесів у світі. Цей бізнес показує стабільність як в період пандемії, так і в період війни.Справа у тому, що їжа для людини – базова фізіологічна потреба, тому попит на продукцію не падає. А якщо їжа, як у нашому випадку, ще й нешкідлива та якісна, попит лише зростатиме через те, що виробник напрацьовує собі ім’я і працюватиме так зване «сарафанне радіо».Сучасні люди розуміють, що замороженими методом шокової заморозки продуктами можна повністю харчуватися. У нас – доступна цінова політика, ми орієнтовані на постійного клієнта. Сім’я, купуючи продукти в нас, повністю задовольняє потреби в їжі, не витрачаючи при цьому велику кількість свого ресурсу – грошей та часу.Нерідко люди бояться відкривати справу, поки не побачить, як вона працює. Але успішність цього бізнесу можемо гарантувати власним прикладом. У період до повномасштабного вторгнення Росії. За свою 4-річну історію ми відкрили 13 власних точок у Луцьку, решта – відкриті по франшизі. Нам вдалося повністю покрити країну від заходу до сходу, від півночі до півдня. Магазини точно є в кожному обласному центрі.Що не менш важливо –. Прикро, що частина з них припинила роботу через бойові дії.В Україні наш бренд вже довів свою якість не лише величезною кількістю постійних покупців, але й експертною оцінкою.за бездоганну якість продукції та послуг.Рішення про присудження знаку якості прийняла науково-експертна рада міжнародної програми «Лідери ХХІ століття». Отриманню нагороди передувало те, що експерти взяли для дослідження продукцію у 10 магазинах мережі «Галя Балувана» у різних містах, зокрема й у Луцьку, Запоріжжі, Києві.Окрім того, у 2021 році «Галя Балувана» потрапила у список видання Forbes з переліком 30 франшиз , що заслуговують на увагу підприємців.Консалтингова компанія «Франч» визнала нас «Лідером року». Два роки поспіль ми мали друге місце в Україні після «Нової пошти» за масштабуванням франшизи, тобто за кількістю відкритих за франшизою локацій.Впевнений, що наразі ця справа і за кордоном показуватиме чудовий фінансовий результат. Можу сказати, що впевнений у цьому на 100% за умови, що партнер зможе правильно застосувати усі наші настанови і перейняти досвід.Так. За кордоном ми впроваджуємо ту ж модель, що і в Україні. Кухня за склом – це більше, ніж атракція, це – частина філософії бренду. Людина справді може прийти і побачити, з чого і в яких умовах для неї готують їжу.Бренд «MULTI COOK» ми адаптували під європейський ринок. З’ясували, що європейці люблять, люблять, чому надають перевагу. У результаті – розробили більше 100 позицій, щоб задовольнити європейського споживача напівфабрикатом. Під кожну країну маємо пропонуватимемо адаптоване меню, але у рамках співпраці радо ділитимемося рецептами і технологіями усіх позицій з асортименту.Відкривати партнера ми починаємо з 60 позицій у меню. Це ті позиції, які найлегше навчити робити. Далі передаємо досвід використання наших технологій. На сьогодні у нас є технології виготовлення не лише домашніх напівфабрикатів, але й ресторанних страв, кондитерських виробів,, джемів, морозива тощо.Зараз ми. Це торти, макарунси, дуже великий спектр тістечок і інших виробів у цьому сегменті. Всі напрацьовані технології ми готові передавати партнерам по франшизі.Бізнес, який купує нашу франшизу, може розраховувати на те, що ми будемо всіляко сприяти його росту. Бо ми у цьому зацікавлені. Це – наше ім’я.До речі, працювати у мережі суттєво простіше, ніж одному, якщо мережа така, що вже має хорошу репутацію. Праця під одним брендом дає впізнаваність. Всі працюють на один результат. І ця взаємодопомога – ключовий фактор масштабування бізнесу.Ми готові передавати весь досвід, аби наші партнери не набивали ґуль.Наша мрія – аби українці могли забезпечити роботою тих українців, які виїхали за кордон працювати чи тимчасово жити.Тому будемо раді співпраці на умовах франшизи.

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