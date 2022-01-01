Керуюча компанія «Будсервіс» підбиває підсумки роботи за 2022 рік*

Обслуговування житлового фонду під час війни – новий виклик для керуючої компанії «Будсервіс» у Луцьку. 24 лютого компанія прийняла рішення залишатися зі своїми мешканцями до кінця, і від початку вторгнення ні на день не припиняла надавати послуги з управління будинками. Пропонуємо до уваги мешканців звіт за 2022 рік.За рік компанія закрила 1767 заявок від лучан. Незважаючи на війну, комунальні питання залишаються актуальними для мешканців багатоповерхівок, тому впродовж року фахівці компанії робили усе від них залежне, аби у квартирах завжди були світло, вода, опалення, справно працювала каналізація, а двори були прибраними й охайними. Аварійна служба, слюсарі, двірники, хауз-менеджери, диспетчери працювали як єдиний організм 24/7, не залишаючи комунальний фронт.За поточний рік компанія відремонтувала 820 м.кв. м'яких покрівель, провела ревізію поверхових щитових та технічне обслуговування інженерних мереж на 34 будинках, в рамках поточного ремонту виконала заміну аварійних ділянок трубопроводів по 40% будинків, встановила 137 LED-світильників у під'їздах. Крім того, надавалися усі інші послуги, що входять до тарифу на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території.Один з пріоритетних видів робіт – це поточні ремонти покрівель, які було виконано на 11 будинках. Слід зауважити, що ремонти цьогоріч виконувалися повільніше та меншими обсягами, що пов'язано із проблемою закупівлі та доставки руберойду. Також матеріал бікроеласт подорожчав на 50% і його вартість зросла до 1320 грн/м.кв. При формуванні графіка робіт зверталася увага на заявки мешканців та суму накопичень на будинках.До виробничих планів додалися роботи із усунення наслідків від ворожих обстрілів. Так, в березні внаслідок ударної хвилі від вибухів були вибиті 32 вікна у під'їздах двох багатоповерхівок, що є в управлінні компанії. Фахівці оперативно закупили матеріали та виконали роботи зі скління пошкоджених вікон у під'їздах.Запуск опалення – найвідповідальніший етап року для всіх комунальників – у Луцьку відбувався складно. З боку компанії було виконано комплекс підготовчих заходів (ремонти елеваторних вузлів, запірної арматури, аварійних ділянок трубопроводів тощо), щоб підготувати будинки до подачі теплоносія. З третього листопада розпочався опалювальний сезон, фахівці керуючої компанії «Будсервіс» підключили до системи центрального опалення будинки, що є в її управлінні. На жаль, через періодичні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури застосовуються відключення електропостачання, тож фактично після кожного треба налагоджувати роботу системи заново. Через аварійні відключення електроенергії збільшилася кількість заявок з питань теплопостачання: постійні заповітрення системи та відсутність опалення в будинках. Слюсарі-сантехніки докладають максимум зусиль, аби усунути ці проблеми.За статтею тарифу «прибирання прибудинкової території» компанія надавала послуги з клінінгу з періодичністю, визначеною у договорі. Також у залежності від пори року проводилися сезонні роботи: у зимовий період – оброблення протиожеледною сумішшю та розчищення снігу, влітку – покоси трави та карантинних бур’янів, восени – прибирання опалого листя. Всього в управлінні компанії «Будсервіс» перебуває близько 7,23 га прибудинкової території, яка підлягає обслуговуванню.Зазначимо, що в компанії можна замовити окремі послуги, наприклад, для ОСББ. Так, 48 об'єднань співвласників вже скористалися влітку 2022 року послугою з покосу та вивезення скошеної трави, а восени – з прибирання і вивезення опалого листя з прибудинкової території.Компанія вдячна всім клієнтам, які оплачують послугу з управління повністю або частково. На початку року, коли всі ще не отямилися від шоку початку війни, платежі відчутно знизилися. Проте через деякий час рівень оплат нормалізувався, що вкрай важливо для функціонування компанії. Кожна сплачена платіжка – це підтримка в першу чергу будинків мешканців, гарантія термінового виїзду аварійної служби та своєчасного проведення технічного обслуговування мереж.Керуюча компанія «Будсервіс» продовжує працювати та забезпечує лучан життєво необхідними послугами, навіть попри можливі ризики. Працюємо й далі на своєму фронті, тримаємося та віримо в Перемогу.Подати заявку, зокрема аварійну, отримати консультацію можна за номером цілодобового колл-центру «Будсервіс» у Луцьку 067 400 07 22.Також прийом клієнтів здійснюється в офісі компанії «Будсервіс» за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, 11, 2 поверх, офіс 16 (ТЦ "Глобус"). Прийом відвідувачів проводиться з 08:00 до 17:00. Менеджери компанії обов'язково проконсультують та допоможуть у вирішенні питань клієнтів.