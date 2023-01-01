Як вибрати автоматичний тонометр*





Відмінності автоматичних від напівавтоматичних тонометрів

Головні відмінності між автоматом та напівавтоматом – простота, практичність та широкий асортимент функцій першого. Крім першочергового завдання – визначення тиску, він також оснащений режимом визначення пульсу і наявності чи відсутності миготливої аритмії. Як правило, більшість моделей здатні фіксувати дату і час, обчислювати середнє значення показників, а також мають голосовий супровід. Всі ці функції допомагають контролювати ваш тиск та складати певну картину про ваш стан для сімейного лікаря, який буде призначати лікування, спираючись на ці показники.



Як вибрати автоматичний тонометр

Тонометри, як і будь-яка інша техніка, вимагають грамотного вибору та догляду, лише так він зможе довгий час служити своєму користувачеві. Вибираючи тонометр для себе чи своїх близьких, варто брати до уваги індивідуальні особливості:



• вік користувача;

• тип приладу;

• необхідний функціонал;

• комплектацію;

• країну та гарантію від виробника;

• технічні особливості роботи тонометра.



Звісно, ціна на тонометри залежить від кожного з перерахованих вище факторів і, звичайно ж, від місця, де ви вирішили придбати прилад. Варто не забувати, що купуючи медтехніку необхідно обов'язково перевірити, чи має вона відповідний сертифікат якості. Тонометри без сертифікатів хоч і коштуватимуть дешевше, але в експлуатації можуть бути зовсім малий проміжок часу, тому не варто економити на своєму здоров'ї, а відразу взяти якісніший товар. Компанія Оrtomedica має необхідні документи, які підтверджують якість та довговічність своєї продукції.



Популярні моделі автоматичних тонометрів

На сайті компанії є широкий вибір різних приладів для вимірювання тиску із великою кількістю додаткових функцій. Також автоматичні тонометри класифікують за двома основними видами:



- Тонометри на плече – вони здатні виміряти тиск у зоні плечової артерії. Найчастіше їх купують люди середнього та старшого віку.



- Тонометри на зап'ястя – вимірюють пульс у зоні вен зап'ястя. Такі тонометри не варто купувати людям похилого віку, оскільки з віком пульсація в цій точці стає менш вловимою. Це вдалий варіант для молодих користувачів та спортсменів, які мають добре виражений пульс.



Як користуватись автоматичним тонометром

Переваги автоматичного тонометра – це простата та ефективність вимірювання пульсу. Для отримання відповідних даних досить просто встановити плечову манжету, натиснути кнопку старту і зафіксувати показники.



Купуючи автоматичний тонометр в Оrtomedica, ви можете бути впевнені, що звернулися до професіоналів. Мережа спеціалізованих ортопедичних салонів по всій території України має величезний асортимент, серед якого завжди можна знайти необхідний варіант для кожного користувача. Серед популярних на ринку моделей –



Будь-хто із фахівців компанії прийде на допомогу у разі потреби консультації щодо купівлі тонометра або рекомендацій щодо його подальшого використання.



«Із нетерпінням чекаємо на вас у себе в Оrtomedica!» – закликають у компанії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Відомо, що тонометр – спеціалізований прилад, який використовують для вимірювання тиску. Контролювати такий показник як тиск – важливо кожній людині, особливо якщо є порушення в роботі серцево-судинної системи. Автоматичний тонометр купити досить просто як у магазині, так і в інтернеті на сайті компанії Оrtomedica.Головні відмінності між автоматом та напівавтоматом – простота, практичність та широкий асортимент функцій першого. Крім першочергового завдання – визначення тиску, він також оснащений режимом визначення пульсу і наявності чи відсутності миготливої аритмії. Як правило, більшість моделей здатні фіксувати дату і час, обчислювати середнє значення показників, а також мають голосовий супровід. Всі ці функції допомагають контролювати ваш тиск та складати певну картину про ваш стан для сімейного лікаря, який буде призначати лікування, спираючись на ці показники.Тонометри, як і будь-яка інша техніка, вимагають грамотного вибору та догляду, лише так він зможе довгий час служити своєму користувачеві. Вибираючи тонометр для себе чи своїх близьких, варто брати до уваги індивідуальні особливості:• вік користувача;• тип приладу;• необхідний функціонал;• комплектацію;• країну та гарантію від виробника;• технічні особливості роботи тонометра.Звісно, ціна на тонометри залежить від кожного з перерахованих вище факторів і, звичайно ж, від місця, де ви вирішили придбати прилад. Варто не забувати, що купуючи медтехніку необхідно обов'язково перевірити, чи має вона відповідний сертифікат якості. Тонометри без сертифікатів хоч і коштуватимуть дешевше, але в експлуатації можуть бути зовсім малий проміжок часу, тому не варто економити на своєму здоров'ї, а відразу взяти якісніший товар. Компанія Оrtomedica має необхідні документи, які підтверджують якість та довговічність своєї продукції.На сайті компанії є широкий вибір різних приладів для вимірювання тиску із великою кількістю додаткових функцій. Також автоматичні тонометри класифікують за двома основними видами:- Тонометри на плече – вони здатні виміряти тиск у зоні плечової артерії. Найчастіше їх купують люди середнього та старшого віку.- Тонометри на зап'ястя – вимірюють пульс у зоні вен зап'ястя. Такі тонометри не варто купувати людям похилого віку, оскільки з віком пульсація в цій точці стає менш вловимою. Це вдалий варіант для молодих користувачів та спортсменів, які мають добре виражений пульс.Переваги автоматичного тонометра – це простата та ефективність вимірювання пульсу. Для отримання відповідних даних досить просто встановити плечову манжету, натиснути кнопку старту і зафіксувати показники.Купуючи автоматичний тонометр в Оrtomedica, ви можете бути впевнені, що звернулися до професіоналів. Мережа спеціалізованих ортопедичних салонів по всій території України має величезний асортимент, серед якого завжди можна знайти необхідний варіант для кожного користувача. Серед популярних на ринку моделей – тонометр автоматичний з адаптером від провідних брендів.Будь-хто із фахівців компанії прийде на допомогу у разі потреби консультації щодо купівлі тонометра або рекомендацій щодо його подальшого використання.«Із нетерпінням чекаємо на вас у себе в Оrtomedica!» – закликають у компанії.

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