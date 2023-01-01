Скільки коштує заміна ТЕНа бойлера*





Сучасні моделі – якісні й довговічні. Вони орієнтовані на тривалий термін роботи. Крім того, вони економічні, що позитивно впливає на рахунки за електроспоживання. Проте інколи техніка ламається. Щоб замовити



Однією з найуразливіших деталей бойлера є нагрівальний елемент або ТЕН. Досвідчені майстри компанії Майстер911 добре розбираються в особливостях кожної моделі водонагрівача, незалежно від бренду.



Як зрозуміти, що ТЕН перегорів

Є кілька ознак, за якими можна зрозуміти, що нагрівальний елемент вийшов з ладу:



- вода в бойлері не нагрівається;

- вода з нагрівача б’ється електричним струмом;

- відбувається коротке замикання й на щитку вибиває захисні автомати.



Другий прояв найнебезпечніший. Тому при перших ознаках, що вода б’ється струмом, викликайте майстра.



Причини, з яких ТЕН може перегоріти

1. Неякісна вода. Якщо вона занадто жорстка й забруднена сторонніми речовинами, з часом на нагрівальному елементі накопичується накип і сміття. Через це ТЕН неспроможний повноцінно віддавати тепло й перегрівається, що призводить до несправностей. Щоб уникнути цього, потрібно регулярно проводити очистку обладнання. А ще – розмістити на трубопроводі фільтр грубої очистки.



2. Підвищена напруга в мережі. Зазвичай сучасні моделі мають особливий захист від цієї проблеми. Проте варто перестрахуватися й встановити додаткові прилади – наприклад, безпосередньо на електричному щитку. Такі прилади будуть контролювати напругу й захистять від несправностей.



3. Проблеми в роботі термостата або реле. Бувають випадки, коли ТЕН насправді справний, але він не вмикається через проблеми в функціонуванні інших деталей.



4. Напруга на трубах. Така ситуація виникає, коли недобросовісні сусіди намагаються зменшити витрати на електроенергію й заземляють проводи на труби. Тривалий вплив електроенергії призводить до порушень цілісності деталей побутової техніки.



5. Бак із нержавіючої сталі. Так, цей матеріал позитивно позначається на строках роботи бойлера, але й провокує хімічний процес, через що ТЕН перегорає. Тому не рекомендуємо купувати водонагрівачі, в яких є бак із нержавійки.



Скільки коштує заміна ТЕНа в бойлері

Вартість залежить від ціни деталі. Зазвичай ціна безпосереднього ремонту фіксована, незалежно від моделі й на момент написання статті стартує від позначки в 300-400 залежно від міста України. Але до неї обов’язково потрібно додати вартість нагрівального елемента. Вона залежить від особливостей деталі для певної моделі побутової техніки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Бойлер – порівняно компактний та зручний побутовий прилад, який значно поліпшує рівень комфорту в квартирі. Завдяки йому зникає залежність від комунальних служб міста й в будь-який час доби можна отримувати гарячу воду.Сучасні моделі – якісні й довговічні. Вони орієнтовані на тривалий термін роботи. Крім того, вони економічні, що позитивно впливає на рахунки за електроспоживання. Проте інколи техніка ламається. Щоб замовити ремонт бойлера в Києві , звертайтеся до фахівців служби побутових послуг Майстер911. Вони готові оперативно вирішити будь-яку проблему й повернути роботоспроможність обладнання в найкоротший строк.Однією з найуразливіших деталей бойлера є нагрівальний елемент або ТЕН. Досвідчені майстри компанії Майстер911 добре розбираються в особливостях кожної моделі водонагрівача, незалежно від бренду.Є кілька ознак, за якими можна зрозуміти, що нагрівальний елемент вийшов з ладу:- вода в бойлері не нагрівається;- вода з нагрівача б’ється електричним струмом;- відбувається коротке замикання й на щитку вибиває захисні автомати.Другий прояв найнебезпечніший. Тому при перших ознаках, що вода б’ється струмом, викликайте майстра.1. Неякісна вода. Якщо вона занадто жорстка й забруднена сторонніми речовинами, з часом на нагрівальному елементі накопичується накип і сміття. Через це ТЕН неспроможний повноцінно віддавати тепло й перегрівається, що призводить до несправностей. Щоб уникнути цього, потрібно регулярно проводити очистку обладнання. А ще – розмістити на трубопроводі фільтр грубої очистки.2. Підвищена напруга в мережі. Зазвичай сучасні моделі мають особливий захист від цієї проблеми. Проте варто перестрахуватися й встановити додаткові прилади – наприклад, безпосередньо на електричному щитку. Такі прилади будуть контролювати напругу й захистять від несправностей.3. Проблеми в роботі термостата або реле. Бувають випадки, коли ТЕН насправді справний, але він не вмикається через проблеми в функціонуванні інших деталей.4. Напруга на трубах. Така ситуація виникає, коли недобросовісні сусіди намагаються зменшити витрати на електроенергію й заземляють проводи на труби. Тривалий вплив електроенергії призводить до порушень цілісності деталей побутової техніки.5. Бак із нержавіючої сталі. Так, цей матеріал позитивно позначається на строках роботи бойлера, але й провокує хімічний процес, через що ТЕН перегорає. Тому не рекомендуємо купувати водонагрівачі, в яких є бак із нержавійки.Вартість залежить від ціни деталі. Зазвичай ціна безпосереднього ремонту фіксована, незалежно від моделі й на момент написання статті стартує від позначки в 300-400 залежно від міста України. Але до неї обов’язково потрібно додати вартість нагрівального елемента. Вона залежить від особливостей деталі для певної моделі побутової техніки.

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