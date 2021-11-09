В UFL розповіли, який попит на квіти очікують 8 березня*





Як вплине на святкування та продаж квітів у 2023 році новина про скасування 8 березня як свята? Ми запитали в експертів квіткового салону UFL, який щороку робить щасливими тисячі людей.



Вітати чи ні

У 2023 році день 8 березня мав бути вихідним, але через законодавчі зміни в Україні святкування скасоване, як і інші державні вихідні. Ба більше, у лютому 2023 року до Верховної Ради надійшов законопроєкт про остаточне скасування “Міжнародного жіночого дня” як свята.



Натомість відповідно до нового законопроєкту як альтернативу пропонують встановити День української жінки з датою святкування 25 лютого. Це день, коли народилася найвідоміша українська письменниця та громадська діячка Леся Українка.



Розуміємо, що коли рішення буде прийняте, суспільству знадобиться певний час, щоб перелаштуватися на нову дату святкування. Тож наступні кілька років за традицією вітатимуть жінок квітами саме 8 березня. І цей рік - не виключення - квіткарні вже напоготові.



Які квіти даруватимуть цього року

За словами працівників квіткового салону UFL, основною квіткою на продаж цьогоріч буде тюльпан, що є символом любові, гармонії та щастя. Ціни на весняну квітку стартують від 35 грн за штуку, якщо замовляти букет заздалегідь. Напередодні традиційної дати ціни стають вищими.



Якщо думаєте, що сучасну жінку важко здивувати “простим” тюльпаном, то помиляєтеся. В асортименті квіткових крамниць є тюльпани на будь-який смак: піоновидні, махрові або з різним забарвленням.

Також охоче замовляють червоні, рожеві, білі троянди, мімози, гіацинти та оригінальні квіткові композиції з різних бутонів та сухоцвітів у кошику чи коробці. Варто заздалегідь обговорити з флористом склад такої композиції.



Квіти з доставкою

У цей день велику популярність в українських містах мають сервіси адресної доставки букетів - попередньо зібраний на індивідуальне замовлення букет курʼєр передає людині особисто в руки. І що досить важливо, замовляючи букет у квітковому салоні UFL, дарувальник може бути впевнений, що отримає саме такий букет, що зображений на картинці.



Враховуючи той факт, що близько 4 мільйони жінок виїхали за кордон, квіткарні очікують підвищений попит на послугу міжнародної доставки квітів. Замовлений букет може доставити до різних міст Болгарії, Німеччини, Італії та інших європейських країн. Проте найбільший попит прогнозують на доставку квітів до Польщі, де зараз перебуває найбільше українських жінок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Багато років поспіль 8 березня сприймали як жіноче свято та свято весни, коли чоловіки вітають своїх дружин і доньок, а сини - матусь. Найпопулярніше вітання - з букетом квітів. Деякі чоловіки замовляють надзвичайні квіти у флориста заздалегідь, щоб вразити кохану, а хтось шукає букет в останній момент. Проте ніхто з жінок не залишається без уваги.Як вплине на святкування та продаж квітів у 2023 році новина про скасування 8 березня як свята? Ми запитали в експертів квіткового салону UFL, який щороку робить щасливими тисячі людей.У 2023 році день 8 березня мав бути вихідним, але через законодавчі зміни в Україні святкування скасоване, як і інші державні вихідні. Ба більше, у лютому 2023 року до Верховної Ради надійшов законопроєкт про остаточне скасування “Міжнародного жіночого дня” як свята.Натомість відповідно до нового законопроєкту як альтернативу пропонують встановити День української жінки з датою святкування 25 лютого. Це день, коли народилася найвідоміша українська письменниця та громадська діячка Леся Українка.Розуміємо, що коли рішення буде прийняте, суспільству знадобиться певний час, щоб перелаштуватися на нову дату святкування. Тож наступні кілька років за традицією вітатимуть жінок квітами саме 8 березня. І цей рік - не виключення - квіткарні вже напоготові.За словами працівників квіткового салону UFL, основною квіткою на продаж цьогоріч буде тюльпан, що є символом любові, гармонії та щастя. Ціни на весняну квітку стартують від 35 грн за штуку, якщо замовляти букет заздалегідь. Напередодні традиційної дати ціни стають вищими.Якщо думаєте, що сучасну жінку важко здивувати “простим” тюльпаном, то помиляєтеся. В асортименті квіткових крамниць є тюльпани на будь-який смак: піоновидні, махрові або з різним забарвленням.Також охоче замовляють червоні, рожеві, білі троянди, мімози, гіацинти та оригінальні квіткові композиції з різних бутонів та сухоцвітів у кошику чи коробці. Варто заздалегідь обговорити з флористом склад такої композиції.У цей день велику популярність в українських містах мають сервіси адресної доставки букетів - попередньо зібраний на індивідуальне замовлення букет курʼєр передає людині особисто в руки. І що досить важливо, замовляючи букет у квітковому салоні UFL, дарувальник може бути впевнений, що отримає саме такий букет, що зображений на картинці.Враховуючи той факт, що близько 4 мільйони жінок виїхали за кордон, квіткарні очікують підвищений попит на послугу міжнародної доставки квітів. Замовлений букет може доставити до різних міст Болгарії, Німеччини, Італії та інших європейських країн. Проте найбільший попит прогнозують на доставку квітів до Польщі, де зараз перебуває найбільше українських жінок.

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