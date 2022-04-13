Генеральне прибирання до Великодня: де у Луцьку почистити килим*
Сьогодні, 09:10
Килим і досі залишається невід’ємною частиною інтер’єру, адже одночасно виконує дві корисні функції: вирішує проблему з холодною підлогою і створює домашній затишок. Щоправда, вистачає і мінусів. Якщо килим довго не чистити, він не лише втратить естетичний вигляд, а й перетвориться на справжнісінький розплідник бактерій.
Директор килимового сервісу «Торнадо» Олександр Самчук каже: пилососити можна самостійно хоч кожного дня, а от професійну чистку варто довіряти фахівцям приблизно раз на три місяці.
«У нас чимало постійних клієнтів. Помітив, що звертаються кожні два-три місяці. Думаю, що для підтримки чистоти це – оптимальний варіант. Звісно, якщо мова йде про плями, то їх краще виводити відразу», – розповідає керівник.
Нині пан Олександр несе службу у лавах Збройних сил України, але волинянам та волинянкам не бариться нагадувати: Великдень цьогоріч ранній, тож настав час подбати про чистоту килимів. До слова, замовлення до Пасхи вже приймають.
Зауважимо, що Олександр Самчук керує також клінінговим сервісом SAVA. Серед популярних послуг компанії перед Великоднем, зокрема, – комплексний догляд і прибирання на кладовищі. Фахівці SAVA не лише поприбирають на кладовищі та вивезуть сміття, а й позбавлять від бур'янів усю територію поховання. Окрім того, проведуть вологе прибирання усіх елементів пам'ятника і навіть подбають про квіти.
Спершу майстер оглядає килим. Якщо на ньому є плями – перед чищенням його замочують у спеціальний розчин. До речі, цей засіб допомагає також усунути неприємний запах.
«Якщо на першому етапі конкретних проблем не виявили, килим пилососять і вибивають. І лише тоді його змочують водою, позбавляють від бруду за допомогою стягувача і наносять шампунь. До речі, хімія ліцензована, а, отже, якісна, гіпоалергенна та безпечна для дітей», – розповідає директор «Торнадо».
Згодом за допомогою роторної машинки хімію збивають у піну і вичищають бруд із ворсу. Маніпуляцію повторюють щонайменше три рази. Опісля шампунь змивають водою. За потреби наносять засіб для відбілювання. І… майже фініш – ополіскувач. Саме він здатен усунути навіть найменші залишки хімії. Його теж змивають водою.
«Далі треба витиснути воду. Наша центрифуга робить килим практично сухим уже за 5 хвилин! Але, звісно, цього недостатньо, тож наступний етап – сушильна камера. Там килим висихає повністю. Отож, ні палюче сонце, ні рясний дощ не можуть вплинути на ваше замовлення», – додає Олександр Самчук.
Та чи не основна перевага «Торнадо» – озонування та кварцування. Завдяки цим процесам фахівці сервісу знищують на ворсистій поверхні усіх паразитів та мікробів. Цей етап особливо цінують власники та власниці домашніх улюбленців і батьки, чия малеча обожнює гратися на килимі. Так ось, після чистки у «Торнадо» робити це таки безпечніше.
Згодом ідеально чистий килим вичісують від шерсті та волосся, наносять на нього парфуми і готують до видачі.
«Аби килим не забруднився під час транспортування до клієнта, скручуємо і одягаємо на нього спеціальний рукав. Процесів чимало, правда ж? Але все це займає три дні. Чистимо ретельно, але швидко», – підкреслює пан Олександр.
Попри те, що ціни у килимовому сервісі – демократичні, для людей пенсійного віку та військовослужбовців діють знижки.
Замовити професійну чистку килима можна за номером (099) 050 38 88 або онлайн на офіційному сайті, в Instagram чи Facebook.
Далі клієнт самостійно привозить килим у цех або чекає на кур’єра. Доставка «Торнадо» діє у понеділок та четвер. Якщо килим забирають у четвер – чистий повернуть уже в понеділок, і, власне, навпаки.
Графік роботи та адреса
Сервіс «Торнадо» працює у будні з 9:00 до 18:00,
у суботу – із 10:00 до 15:00.
м. Луцьк, вул. Запорізька, 37 (район Теремно)
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Директор килимового сервісу «Торнадо» Олександр Самчук каже: пилососити можна самостійно хоч кожного дня, а от професійну чистку варто довіряти фахівцям приблизно раз на три місяці.
«У нас чимало постійних клієнтів. Помітив, що звертаються кожні два-три місяці. Думаю, що для підтримки чистоти це – оптимальний варіант. Звісно, якщо мова йде про плями, то їх краще виводити відразу», – розповідає керівник.
Нині пан Олександр несе службу у лавах Збройних сил України, але волинянам та волинянкам не бариться нагадувати: Великдень цьогоріч ранній, тож настав час подбати про чистоту килимів. До слова, замовлення до Пасхи вже приймають.
Зауважимо, що Олександр Самчук керує також клінінговим сервісом SAVA. Серед популярних послуг компанії перед Великоднем, зокрема, – комплексний догляд і прибирання на кладовищі. Фахівці SAVA не лише поприбирають на кладовищі та вивезуть сміття, а й позбавлять від бур'янів усю територію поховання. Окрім того, проведуть вологе прибирання усіх елементів пам'ятника і навіть подбають про квіти.
Як відбувається чистка килимів
Спершу майстер оглядає килим. Якщо на ньому є плями – перед чищенням його замочують у спеціальний розчин. До речі, цей засіб допомагає також усунути неприємний запах.
«Якщо на першому етапі конкретних проблем не виявили, килим пилососять і вибивають. І лише тоді його змочують водою, позбавляють від бруду за допомогою стягувача і наносять шампунь. До речі, хімія ліцензована, а, отже, якісна, гіпоалергенна та безпечна для дітей», – розповідає директор «Торнадо».
Згодом за допомогою роторної машинки хімію збивають у піну і вичищають бруд із ворсу. Маніпуляцію повторюють щонайменше три рази. Опісля шампунь змивають водою. За потреби наносять засіб для відбілювання. І… майже фініш – ополіскувач. Саме він здатен усунути навіть найменші залишки хімії. Його теж змивають водою.
«Далі треба витиснути воду. Наша центрифуга робить килим практично сухим уже за 5 хвилин! Але, звісно, цього недостатньо, тож наступний етап – сушильна камера. Там килим висихає повністю. Отож, ні палюче сонце, ні рясний дощ не можуть вплинути на ваше замовлення», – додає Олександр Самчук.
Та чи не основна перевага «Торнадо» – озонування та кварцування. Завдяки цим процесам фахівці сервісу знищують на ворсистій поверхні усіх паразитів та мікробів. Цей етап особливо цінують власники та власниці домашніх улюбленців і батьки, чия малеча обожнює гратися на килимі. Так ось, після чистки у «Торнадо» робити це таки безпечніше.
Згодом ідеально чистий килим вичісують від шерсті та волосся, наносять на нього парфуми і готують до видачі.
«Аби килим не забруднився під час транспортування до клієнта, скручуємо і одягаємо на нього спеціальний рукав. Процесів чимало, правда ж? Але все це займає три дні. Чистимо ретельно, але швидко», – підкреслює пан Олександр.
Попри те, що ціни у килимовому сервісі – демократичні, для людей пенсійного віку та військовослужбовців діють знижки.
Як зробити замовлення
Замовити професійну чистку килима можна за номером (099) 050 38 88 або онлайн на офіційному сайті, в Instagram чи Facebook.
Далі клієнт самостійно привозить килим у цех або чекає на кур’єра. Доставка «Торнадо» діє у понеділок та четвер. Якщо килим забирають у четвер – чистий повернуть уже в понеділок, і, власне, навпаки.
Графік роботи та адреса
Сервіс «Торнадо» працює у будні з 9:00 до 18:00,
у суботу – із 10:00 до 15:00.
м. Луцьк, вул. Запорізька, 37 (район Теремно)
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