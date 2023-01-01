Джогери Adidas: комфорт і стиль в одній речі*

Кендал Дженнер, які регулярно показують свої стильні аутфіти шанувальникам.



Такі штани виходять далеко за рамки простого домашнього одягу. Їх можна стилізувати для напівформальних зустрічей або побачень, якщо ви оберете більш приталений силует із туфлями-човниками. Замініть звичні шльопанці туфлями на низьких підборах, а толстовку на облягаючий атласний топ у пастельних тонах, і ви досягнете піку естетичності та ніжності.



Вони ідеально підходять для цілорічного використання і не залежать від сезону, добре поєднуються зі светрами косої в'язки та масивними кросівками взимку. А також з укороченими топами та босоніжками з відкритим носком улітку.



Розберімося в тому, чим вони відрізняються від інших моделей

Джогери — це штани з куліскою на талії, засновані на широкій привабливості активного дозвілля. Вони відрізняються силуетом, схожим на спортивні штани, але манжети на щиколотках і часто більш індивідуальний вигляд виділяють їх.



Вони зазвичай вільні. Тим не менш, спортсмени зазвичай носять для таких занять, як біг чи їзда велосипедом. Крім того, вони легше та краще пропускають повітря, оскільки в першу чергу призначені для тренувань.



Як і з чим варто поєднувати

Ви можете носити їх з будь-яким верхом, від толстовок до майок та кроп-топів. Якщо ви хочете виглядати невимушено, надягніть шльопанці або капці.



Для модніших комбінацій надягніть блейзер поверх футболки і взуйте туфлі на низьких підборах, щоб створити шикарний і зручний образ.



Простий і однокроковий спосіб прикрасити костюм – накинути вовняне пальто – яскрава нейтральна деталь зробить будь-яке вбрання цілісним. Зробіть ще декілька цікавих штрихів, доповнивши своє пальто поясною сумкою, і візьміть пару ботильйонів із гострим носком, щоб подовжити ноги. Як останню ноту додайте трохи паризького шику за допомогою шкіряного берета.



Нереально якісні, модні джогери від Adidas вже чекають на офіційному сайті інтернет-магазину марки. Вдалих покупок!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Спочатку створені як спортивний одяг, джогери стали невід'ємною частиною повсякденного гардеробу, і їх можна одягати як в холодну пору року, так і в теплу. Пандемія також сприяла відновленню їхньої популярності, перевернувши традиційні норми робочих та повсякденних вбрань та звернувши нашу увагу на зручні речі, які можна носити скрізь. Легка конструкція таких штанів та вільний крій роблять їх ідеальними для будь-яких випадків на кожен день: заняття у тренажерному залі, походи за продуктами та кавою, навчання тощо. Ми також бачили їх на таких дівчатах, як, які регулярно показують свої стильні аутфіти шанувальникам.Такі штани виходять далеко за рамки простого домашнього одягу. Їх можна стилізувати для напівформальних зустрічей або побачень, якщо ви оберете більш приталений силует із туфлями-човниками. Замініть звичні шльопанці туфлями на низьких підборах, а толстовку на облягаючий атласний топ у пастельних тонах, і ви досягнете піку естетичності та ніжності.Вони ідеально підходять для цілорічного використання і не залежать від сезону, добре поєднуються зі светрами косої в'язки та масивними кросівками взимку. А також з укороченими топами та босоніжками з відкритим носком улітку.Джогери — це штани з куліскою на талії, засновані на широкій привабливості активного дозвілля. Вони відрізняються силуетом, схожим на спортивні штани, але манжети на щиколотках і часто більш індивідуальний вигляд виділяють їх.Вони зазвичай вільні. Тим не менш, спортсмени зазвичай носять для таких занять, як біг чи їзда велосипедом. Крім того, вони легше та краще пропускають повітря, оскільки в першу чергу призначені для тренувань.Ви можете носити їх з будь-яким верхом, від толстовок до майок та кроп-топів. Якщо ви хочете виглядати невимушено, надягніть шльопанці або капці.Для модніших комбінацій надягніть блейзер поверх футболки і взуйте туфлі на низьких підборах, щоб створити шикарний і зручний образ.Простий і однокроковий спосіб прикрасити костюм – накинути вовняне пальто – яскрава нейтральна деталь зробить будь-яке вбрання цілісним. Зробіть ще декілька цікавих штрихів, доповнивши своє пальто поясною сумкою, і візьміть пару ботильйонів із гострим носком, щоб подовжити ноги. Як останню ноту додайте трохи паризького шику за допомогою шкіряного берета.Нереально якісні, модні джогери від Adidas вже чекають на офіційному сайті інтернет-магазину марки. Вдалих покупок!

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