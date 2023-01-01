Способи правильного схуднення*





Спорт та тренування

Без спортивних занять у процесі ефективного схуднення не обійтись.

Займатися краще у тренажерному залі, наприклад,



Правильна дієта

Намагайтеся уникати модних монодієт і не виснажуйте себе голодом! Побічним ефектом такого харчування можуть стати серйозні проблеми зі здоров'ям. Крім того, введений в стресовий стан організм намагатиметься надолужити втрачене і почне перетворювати більшу частину їжі в жирові відкладення.



В результаті незабаром після закінчення дієти зайві кілограми повернуться ще й у примноженій кількості. Щоб цього не сталося, намагайтеся, щоб у вашому раціоні були присутні не лише овочі та фрукти, а й білкові продукти, олії, риба. Уникайте як переїдання, так і болісного почуття голоду. Ідеальний варіант – вживати невеликі порції, але часто, по 4-6 разів протягом доби.



Плануйте своє схуднення

Бажання в максимально стислий термін позбутися зайвої ваги надзвичайно шкідливе для здоров'я і не дає стабільних результатів. Ставте перед собою реальні цілі та складайте план їх досягнення. На думку фахівців, оптимальний варіант зниження ваги – від 0,5 до 1,5 кілограма протягом тижня.



Приймайте вітаміни

Майже будь-яка дієта супроводжується дефіцитом вітамінів, мінералів, цінних речовин в організмі. Тому в період схуднення рекомендується приймати вітамінно-мінеральні комплекси. Причому краще, якщо препарат та його дозування підбере кваліфікований фахівець.



Відзначайте результати

Позитивний результат – чудова мотивація продовжувати свій шлях до

стрункості. Тому зважуйтеся близько 1 разу на тиждень, виміряйте обсяги талії та стегон. Не забувайте хвалити себе та заохочувати приємними дрібницями, наприклад, походом у кіно чи покупкою бажаної речі.



Косметологічні процедури

Прискорити процес схуднення, позбавившись проблем зі шкірою, целюліту, розтяжок, допоможуть косметологічні процедури. Прекрасні

результати дають сеанси масажу, різні види обгортань.



Ці прості поради повністю допоможуть вам схуднути, зберігши при цьому красу, здоров'я та енергетичний потенціал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Мрієте позбутися зайвої ваги та мати ідеальну фігуру? У цьому прагненні важливо не завдати шкоди здоров'ю та досягти не просто позитивних, а й стабільних результатів. Схуднути правильно і швидко ви зможете, скориставшись такими рекомендаціями.Без спортивних занять у процесі ефективного схуднення не обійтись.Займатися краще у тренажерному залі, наприклад, olympicstyle.com.ua , де є професіонали (найкращі в Україні тренери), здатні підібрати для вас оптимальну програму, щоб позбутися зайвої ваги, великий вибір різноманітних тренажерів та зона функціонального тренінгу. Фахівці допоможуть також визначитися з частотою та тривалістю занять, проконтролюють правильність виконання вправ, відповідний ступінь фізичного навантаження на різних етапах схуднення.Намагайтеся уникати модних монодієт і не виснажуйте себе голодом! Побічним ефектом такого харчування можуть стати серйозні проблеми зі здоров'ям. Крім того, введений в стресовий стан організм намагатиметься надолужити втрачене і почне перетворювати більшу частину їжі в жирові відкладення.В результаті незабаром після закінчення дієти зайві кілограми повернуться ще й у примноженій кількості. Щоб цього не сталося, намагайтеся, щоб у вашому раціоні були присутні не лише овочі та фрукти, а й білкові продукти, олії, риба. Уникайте як переїдання, так і болісного почуття голоду. Ідеальний варіант – вживати невеликі порції, але часто, по 4-6 разів протягом доби.Бажання в максимально стислий термін позбутися зайвої ваги надзвичайно шкідливе для здоров'я і не дає стабільних результатів. Ставте перед собою реальні цілі та складайте план їх досягнення. На думку фахівців, оптимальний варіант зниження ваги – від 0,5 до 1,5 кілограма протягом тижня.Майже будь-яка дієта супроводжується дефіцитом вітамінів, мінералів, цінних речовин в організмі. Тому в період схуднення рекомендується приймати вітамінно-мінеральні комплекси. Причому краще, якщо препарат та його дозування підбере кваліфікований фахівець.Позитивний результат – чудова мотивація продовжувати свій шлях дострункості. Тому зважуйтеся близько 1 разу на тиждень, виміряйте обсяги талії та стегон. Не забувайте хвалити себе та заохочувати приємними дрібницями, наприклад, походом у кіно чи покупкою бажаної речі.Прискорити процес схуднення, позбавившись проблем зі шкірою, целюліту, розтяжок, допоможуть косметологічні процедури. Прекраснірезультати дають сеанси масажу, різні види обгортань.Ці прості поради повністю допоможуть вам схуднути, зберігши при цьому красу, здоров'я та енергетичний потенціал.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію