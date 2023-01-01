Три критерії зручної клавіатури для геймерів: гайд з вибору*





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Чи потрібен цифровий блок

Цифровий блок на клавіатурі може бути корисним під час гри у стратегії в реальному часі, симулятори польотів або ігри, де потрібно швидко вводити числові значення. Однак більшість ігор не вимагають обовʼязкової наявності цифрового блоку на клавіатурі.



Достатньо tenkeyless клавіатури меншого розміру. Вона також має стандартну розкладку та важливі кнопки «стрілки» для управління грою. До того ж дозволяє тримати мишку ближче.



Підсвічування клавіш

Можливе як одноколірне підсвічування клавіш, так і RGB-підсвічування кількома кольорами. Взагалі підсвітка клавіш геймерові конче потрібна. Вона дозволяє комфортно грати навіть вночі, під штучним освітленням, коли клавіші не дуже читабельні й ризик промаху зростає.



Наприклад, замість натискання на клавішу “W”, щоб рухатися вперед, легко помилково натиснути на “Q”. І все - персонаж починає дивно рухатися, стаючи мішенню для противника, а ви програєте раунд.



Дротова чи бездротова

Бездротова периферія використовує bluetooth для зв'язку з компʼютером, тоді як дротова модель підʼєднується напряму через кабель. Бездротова не обмежує ваші рухи та пересування, хоча потребує періодичної підзарядки чи заміни батарейок.



Проте є і недолік - іноді виникає затримка введення, що у грі, коли рахунок йде на секунди, неприпустимо. З бездротовими клавіатурами такого конфузу не трапляється.



Популярні геймерські клавіатури

Насправді ігрових клавіатур у продажу дуже багато. Деякі моделі майже ідентичні за функціоналом, а лише трохи відрізняються дизайном. Опишемо трійку популярних девайсів.



Logitech G413 Carbon - найкращий вибір для геймерів, котрі шукають надійну, швидку та зручну клавіатуру. Вона має такі опції:



- механічні перемикачі;

- підсвічування;

- функцію Anti-Ghosting (одночасне натискання багатьох клавіш);

- додаткові клавіші, що значно покращують процес гри.



Модель A4Tech X7 G800V - чудовий вибір для геймерів, які хочуть отримати функціональну клавіатуру за доступною ціною. Девайс має підсвічування, мультимедійні клавіші та функцію Anti-Ghosting.



А от клавіатура MSI Vigor GK30 підійде для гравців, які цінують продуктивність та багатофункціональність пристрою, чого вдається досягти численними додатковими клавішами. А емоційним геймерам у пригоді стане міцний корпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Для геймерів зі стажем клавіатура - це не просто інструмент для набору тексту, а своєрідний «меч» або «коробка передач», що допомагає підкорювати віртуальний світ, досягаючи неймовірних результатів та перемог.Якщо ви шукаєте ідеальну ігрову клавіатуру за посиланням https://comfy.ua/keywords/ , стаття буде для вас корисною. Далі розглянемо особливості геймерських клавіатур, а також опишемо найпопулярніші моделі ігрової периферії, що забезпечують комфорт у будь-якій ігровій ситуації. Отже, як ключові характеристики впливають на вибір клавіатури?Цифровий блок на клавіатурі може бути корисним під час гри у стратегії в реальному часі, симулятори польотів або ігри, де потрібно швидко вводити числові значення. Однак більшість ігор не вимагають обовʼязкової наявності цифрового блоку на клавіатурі.Достатньо tenkeyless клавіатури меншого розміру. Вона також має стандартну розкладку та важливі кнопки «стрілки» для управління грою. До того ж дозволяє тримати мишку ближче.Можливе як одноколірне підсвічування клавіш, так і RGB-підсвічування кількома кольорами. Взагалі підсвітка клавіш геймерові конче потрібна. Вона дозволяє комфортно грати навіть вночі, під штучним освітленням, коли клавіші не дуже читабельні й ризик промаху зростає.Наприклад, замість натискання на клавішу “W”, щоб рухатися вперед, легко помилково натиснути на “Q”. І все - персонаж починає дивно рухатися, стаючи мішенню для противника, а ви програєте раунд.Бездротова периферія використовує bluetooth для зв'язку з компʼютером, тоді як дротова модель підʼєднується напряму через кабель. Бездротова не обмежує ваші рухи та пересування, хоча потребує періодичної підзарядки чи заміни батарейок.Проте є і недолік - іноді виникає затримка введення, що у грі, коли рахунок йде на секунди, неприпустимо. З бездротовими клавіатурами такого конфузу не трапляється.Насправді ігрових клавіатур у продажу дуже багато. Деякі моделі майже ідентичні за функціоналом, а лише трохи відрізняються дизайном. Опишемо трійку популярних девайсів.Logitech G413 Carbon - найкращий вибір для геймерів, котрі шукають надійну, швидку та зручну клавіатуру. Вона має такі опції:- механічні перемикачі;- підсвічування;- функцію Anti-Ghosting (одночасне натискання багатьох клавіш);- додаткові клавіші, що значно покращують процес гри.Модель A4Tech X7 G800V - чудовий вибір для геймерів, які хочуть отримати функціональну клавіатуру за доступною ціною. Девайс має підсвічування, мультимедійні клавіші та функцію Anti-Ghosting.А от клавіатура MSI Vigor GK30 підійде для гравців, які цінують продуктивність та багатофункціональність пристрою, чого вдається досягти численними додатковими клавішами. А емоційним геймерам у пригоді стане міцний корпус.

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