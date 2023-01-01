Як вибрати перила з нержавійки*





Перила з нержавійки: обираємо за характеристиками

Перила на сходи на вулиці та в приміщеннях – конструкції, покликані забезпечити зручність підйому та спуску по сходинках. За них тримаються руками, вони захищають простір сходових маршів та майданчиків від відкритої небезпечної зони за ними. До перил для сходів – серйозні вимоги і не варто ними нехтувати.



Як вибрати



Нержавіюча сталь – зручний в обробці матеріал, що дозволяє створювати конструкції різних форм і розмірів. Нержавіючі поручні підбирають і з урахуванням цього параметра:



• вироби з горизонтальним або вертикальним заповненням дозволять уникнути падіння;



• поручні без заповнення можна встановлювати на конструкціях, розташованих на невеликій висоті;



• вироби з профільної труби приваблюють високою міцністю та естетичною привабливістю;



• моделі з тросами виглядають модно і легко, добре пропускають світло та повітря;



• радіальні поручні підійдуть для оформлення гвинтових сходів.



Будь-які поручні повинні бути надійними та міцними. Нержавіюча сталь, як матеріал для виробництва конструкцій, повністю покриває цю потребу. Але важливо приділити увагу і способу кріплення перил. Монтаж повинен виконуватися фахівцями та з урахуванням особливостей сходів.



Де можна встановити перила з нержавіючої сталі

Перила з нержавіючої сталі встановлюють не тільки на сходах. Це функціональне рішення для огородження пандусів, відкритих майданчиків атріумів, переходів між будинками чи частинами споруди, балконів, терас. Такі вироби є актуальними і на вулиці, і всередині приміщень. Вони не іржавіють, не схильні до корозії, можуть використовуватися у вологому середовищі. Нержавіюча сталь робить перила максимально міцними і стійкими до навантажень – вони здатні витримати велику вагу і не деформуватися при цьому. Сучасні перила з нержавіючої сталі встановлюють у приміщеннях різного призначення і на відкритих майданчиках – на зовнішній стороні будівель, у парках, літніх кафе та ін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У сучасних будинках є безліч сходів, балконів, переходів. Всі вони роблять будинок більш функціональним та зручним для експлуатації. Але вони ж і несуть потенційну небезпеку для користувачів. Високі споруди можуть спричинити падіння та травми. Уникнути їх допомагають перила. Найбільш міцним та надійним рішенням визнані вироби з нержавіючої сталі.Перила на сходи на вулиці та в приміщеннях – конструкції, покликані забезпечити зручність підйому та спуску по сходинках. За них тримаються руками, вони захищають простір сходових маршів та майданчиків від відкритої небезпечної зони за ними. До перил для сходів – серйозні вимоги і не варто ними нехтувати.Як вибрати нержавіючі перила для сходів на вулиці? У цьому випадку важливо звернути увагу не тільки на якість та міцність матеріалу, що використовується для виробництва конструкцій, але і на висоту огорожі. Такі перила мають бути досить високими (1100-1200 мм). Якщо сходами користуватимуться діти – передбачте наявність нижчого поручня для них. Він може бути розміщений у середній частині конструкції як додатковий елемент.Нержавіюча сталь – зручний в обробці матеріал, що дозволяє створювати конструкції різних форм і розмірів. Нержавіючі поручні підбирають і з урахуванням цього параметра:• вироби з горизонтальним або вертикальним заповненням дозволять уникнути падіння;• поручні без заповнення можна встановлювати на конструкціях, розташованих на невеликій висоті;• вироби з профільної труби приваблюють високою міцністю та естетичною привабливістю;• моделі з тросами виглядають модно і легко, добре пропускають світло та повітря;• радіальні поручні підійдуть для оформлення гвинтових сходів.Будь-які поручні повинні бути надійними та міцними. Нержавіюча сталь, як матеріал для виробництва конструкцій, повністю покриває цю потребу. Але важливо приділити увагу і способу кріплення перил. Монтаж повинен виконуватися фахівцями та з урахуванням особливостей сходів.Перила з нержавіючої сталі встановлюють не тільки на сходах. Це функціональне рішення для огородження пандусів, відкритих майданчиків атріумів, переходів між будинками чи частинами споруди, балконів, терас. Такі вироби є актуальними і на вулиці, і всередині приміщень. Вони не іржавіють, не схильні до корозії, можуть використовуватися у вологому середовищі. Нержавіюча сталь робить перила максимально міцними і стійкими до навантажень – вони здатні витримати велику вагу і не деформуватися при цьому. Сучасні перила з нержавіючої сталі встановлюють у приміщеннях різного призначення і на відкритих майданчиках – на зовнішній стороні будівель, у парках, літніх кафе та ін.

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