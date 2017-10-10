Як правильно схуднути без шкоди здоров'ю*





- серцеві захворювання;

- хвороби опорно-рухового апарату;

- синдром Піквіка (ядуха, порушення кровообігу, сонливість);

- патології бронхолегеневої системи;

- порушення роботи ендокринної системи;

- судинні захворювання;

- безпліддя;

- онкологія.



Щоб схуднути, люди найчастіше сідають на жорсткі дієти, голодують, п'ють спеціальні чаї та препарати, які можна купити у кожній



Головне, що потрібно пам'ятати людині, яка хоче привести свою вагу в норму – це не допустити різкого схуднення (норма 2 кг на місяць) та почати правильно харчуватися. Існує кілька ключових принципів харчування, що дозволяють позбутися ожиріння та зберегти здоров'я.



Рівномірне харчування протягом дня

Необхідно в один і той самий час вживати їжу три рази на день (сніданок, обід, вечеря) плюс полудень. Об'єм кожної порції повинен становити приблизно 300–400 мл. При такому режимі організм розуміє, що його обов'язково погодують, і накопичувати запаси не потрібно.



Жири в раціоні

Цілком виключати жири не можна. Вони потрібні для нормальної життєдіяльності організму. Жири уповільнюють процес всмоктування їжі, що попереджає стан, коли людина швидко знову починає відчувати голод. Крім цього, вони транспортують такі вітаміни, як К, Е, А і D, перетворюють на вітамін А каротин, сприяють всмоктуванню мінеральних речовин. Будь-яка безжирова дієта призведе до порушення обмінних процесів.



Основа раціону – сніданок

Регулярна відсутність сніданку призводить до того, що людина більше не відчуває голод вранці, але переїдає за обідом та вечерею. У результаті виникають зайві кілограми.



Після пробудження найкраще поснідати вівсяною, ячною або гречаною кашею, з додаванням олії, горіхів, сиру, яєць, пісного м'яса. Тобто сніданок повинен складатися з корисних жирів, білків та «повільних» вуглеводів.



Відсутність харчового «сміття»

Зайві порожні калорії організму непотрібні. Ба більше, крім додаткових кілограмів ніякого корисного навантаження в собі вони не несуть. Тому слід відмовитися від вживання фастфуду, попкорну, кетчупу, майонезу, чіпсів та сухариків, випічки з пшеничного борошна, газованих солодких напоїв, алкоголю, гострої, смаженої, маринованої їжі. Важливо випивати щодня щонайменше півтора літра звичайної столової води.



Ще один момент, про який не можна забувати, полягає у правильному приготуванні страв. Їх можна тушкувати, варити, запікати, готувати на грилі, але не смажити. Важко дотримуватися принципів правильного харчування лише спочатку. Згодом організм звикає до нових для нього страв і не «вимагає» шкідливої їжі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Зайва вага в більшості випадків є наслідком неправильного харчування та пасивного способу життя. Стан досить небезпечний, оскільки призводить до розвитку низки серйозних проблем зі здоров'ям. Внаслідок наявності надлишкових кілограмів поступово з'являється цілий букет патологій:- серцеві захворювання;- хвороби опорно-рухового апарату;- синдром Піквіка (ядуха, порушення кровообігу, сонливість);- патології бронхолегеневої системи;- порушення роботи ендокринної системи;- судинні захворювання;- безпліддя;- онкологія.Щоб схуднути, люди найчастіше сідають на жорсткі дієти, голодують, п'ють спеціальні чаї та препарати, які можна купити у кожній аптеці , починають занадто інтенсивно займатися спортом. На жаль, неправильний підхід до схуднення може призвести до ще більших проблем.Головне, що потрібно пам'ятати людині, яка хоче привести свою вагу в норму – це не допустити різкого схуднення (норма 2 кг на місяць) та почати правильно харчуватися. Існує кілька ключових принципів харчування, що дозволяють позбутися ожиріння та зберегти здоров'я.Необхідно в один і той самий час вживати їжу три рази на день (сніданок, обід, вечеря) плюс полудень. Об'єм кожної порції повинен становити приблизно 300–400 мл. При такому режимі організм розуміє, що його обов'язково погодують, і накопичувати запаси не потрібно.Цілком виключати жири не можна. Вони потрібні для нормальної життєдіяльності організму. Жири уповільнюють процес всмоктування їжі, що попереджає стан, коли людина швидко знову починає відчувати голод. Крім цього, вони транспортують такі вітаміни, як К, Е, А і D, перетворюють на вітамін А каротин, сприяють всмоктуванню мінеральних речовин. Будь-яка безжирова дієта призведе до порушення обмінних процесів.Регулярна відсутність сніданку призводить до того, що людина більше не відчуває голод вранці, але переїдає за обідом та вечерею. У результаті виникають зайві кілограми.Після пробудження найкраще поснідати вівсяною, ячною або гречаною кашею, з додаванням олії, горіхів, сиру, яєць, пісного м'яса. Тобто сніданок повинен складатися з корисних жирів, білків та «повільних» вуглеводів.Зайві порожні калорії організму непотрібні. Ба більше, крім додаткових кілограмів ніякого корисного навантаження в собі вони не несуть. Тому слід відмовитися від вживання фастфуду, попкорну, кетчупу, майонезу, чіпсів та сухариків, випічки з пшеничного борошна, газованих солодких напоїв, алкоголю, гострої, смаженої, маринованої їжі. Важливо випивати щодня щонайменше півтора літра звичайної столової води.Ще один момент, про який не можна забувати, полягає у правильному приготуванні страв. Їх можна тушкувати, варити, запікати, готувати на грилі, але не смажити. Важко дотримуватися принципів правильного харчування лише спочатку. Згодом організм звикає до нових для нього страв і не «вимагає» шкідливої їжі.

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