«Від побоїв харкала кров’ю. Могла б не вижити». Історії з луцького притулку для постраждалих від насильства

«Я навіть не знала, що на Волині є таке місце», – часто доводиться чути фахівчиням Волинського обласного центру соціально-психологічної допомоги від тих, хто зателефонував на гарячу лінію за допомогою. І справді, багато людей мовчки терплять знущання у сім’ї, бо думають, що іншого виходу просто немає. «Де ж я буду жити, ще й з дітьми, якщо піду?» – часто картають себе подібними думками. Але таке місце є, і прихистити там готові абсолютно кожну і кожного, хто постраждав від будь-якого прояву насилля: фізичного, психологічного, економічного чи сексуального, і, зрештою, всіх, хто опинився у складних життєвих обставинах.



«З маленькою дитиною жили у квартирі з наркозалежними ВІЛ-інфікованими родичами…»



«Від домашнього насильства потерпала уся моя родина», – так починає свою розповідь 37-річна лучанка Інна (з етичних міркувань ім’я змінене). Світла і простора кімната шелтеру (притулку, – прим.) стала для неї місцем спокою, про який вона довгий час могла тільки мріяти.



– Мій чоловік залишився сиротою ще з дитинства. У нього є брати і сестри, але всі неблагополучні – сиділи в тюрмі, наркозалежні. Коли я одружилася зі своїм чоловіком 3,5 року тому, ми почали жити у його двокімнатній квартирі. Народилася донечка, зараз їй 2 роки, – розповідає жінка. – А через деякий час до нас прийшла жити рідна сестра чоловіка, бо вона відбула тюремний термін. Щоб ви розуміли, у неї 20 років «стажу» вживання наркотиків. Але якщо з нею ми ще якось лагодили, то, коли з тюрми повернувся ще й її чоловік, життя стало нестерпним. Він теж наркоман, вони обоє ВІЛ-інфіковані. Чоловік має власне житло, але вирішив своє здавати, а жити з нами. Ці люди абсолютно неадекватні, плюс до них постійно приходять такі ж самі їхні товариші. Ми навіть у свою кімнату поставили залізні двері, такі як вхідні, але це не допомогло. Ми викликали поліцію, писали заяви – теж безрезультатно. Тому й змушені були шукати інше житло. А що могли вдіяти? Грошей на суд у нас не було. А коли почалася війна, чоловік втратив роботу. Де жити, за які гроші, не знали. Від знайомої з Чернігова, яка як переселенка проживала тут – у Луцьку, ми дізналися про цей шелтер. Звернулися сюди – і нам допомогли. Скоро буде 90 днів, як ми тут проживаємо, а це максимальний у нашому випадку термін для перебування. Але цей час дав нам можливість підшукати житло, підзаробити грошей на оренду і просто заспокоїтися.



До речі, Інна вагітна другою дитиною, в липні в родині з’явиться хлопчик…



Лілія (ім’я змінене) з Ковельського району неодноразово знаходила прихисток у луцькому шелтері:



– У шлюбі у мене постійно було психологічне насильство від чоловіка, а, коли я подала на розлучення, приєдналося ще й фізичне. Він не хотів зі мною розлучатися, йому було потрібно, щоб я була біля нього поряд, просто як річ. Моїй дитині на той час було 2 рочки, чоловік почав мене шантажувати дитиною. Силоміць забирав і не привозив день, другий. Я її мусила забирати з поліцією і як тільки. Коли переїхала до батьків, він постійно приїжджав, чатував, погрожував, спокою не було ні хвилини. Це побачили соцпрацівники і порадили мені звернутися в притулок у Луцьк. Я поїхала – і мені це дуже допомогло. Чоловік не знав, де ми. І за цей час я змогла піти на роботу, влаштувати дитину в садочок, спокійно розлучилася і подала в суд на призначення йому днів побачень з дитиною. Він заспокоївся, бо зрозумів, що все закінчено і я більше не його річ.



Із війною випадків домашнього насильства не стало менше



Історії цих жінок мають позитивне завершення. А все тому, що вони вчасно звернулися за допомогою. Мова йде про шелтер для осіб, які постраждали від домашнього насильства або потрапили у складні життєві обставини. Він є у Луцьку і діє на базі Волинського обласного центру соціально-психологічної допомоги, який очолює Володимир Ковальчук. Що ж це за центр, хто саме може звернутися сюди за допомогою, скільки тут можна проживати, – у розмові з фахівчинями з соціальної роботи Анастасією Хом’як і Тетяною Склезь.



– До нас можуть звертатися всі люди, які опинилися в складних життєвих обставинах і самостійно не можуть їх подолати. Це стосується і чоловіків, і жінок. Тут можуть проживати особи, які постраждали від торгівлі людьми і внутрішньо переміщені. Терміни проживання для усіх різні, але стандартний термін – 90 діб, – говорить Анастасія Хом’як.







Зауважу, мешканці центру мають готувати собі їжу самостійно із власних продуктів, але є випадки, що у людини немає можливості придбати собі харчі, тож на такі випадки у притулку завжди є крупи, тушонки, картопля. Все це надають благодійники.



– Чи проживають у вас чоловіки, які постраждали від домашнього насильства? – запитую Анастасію Хом’як.



– Так. З останнього, проживав у нас чоловік старшого віку. Зазвичай чоловіки старшого віку потерпають від домашнього насильства зі сторони дорослих дітей або від дружини. Але, звичайно, частіше нашими клієнтами є постраждалі жінки і діти. Проживають в нас і внутрішньо переміщені особи, і ті, хто постраждав від торгівлі людьми.



- Чи виїжджаєте ви безпосередньо, приміром, на місце вчинення насильства?



- Є в нас мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, ми виїжджаємо екстрено безпосередньо на місце вчинення насильства або з просвітницькими бесідами до учнів, студентів тощо. На постійній основі у нас отримують консультації телефоном або ж очні. В нас є телефон гарячої лінії, і, оскільки ситуації бувають різні, ми неодноразово даємо особисті номери, аби людина могла зателефонувати у будь-який час. Дуже часто телефонують уночі.



– Із війною змінилася ситуація в плані домашнього насильства?



– Складно сказати. З війною однозначно зменшилася кількість місць у таких закладах, як наш, – через внутрішньо переміщених осіб. З війною з’явилася категорія осіб, які не звертаються, тому що «не на часі, є важливіші проблеми – війна ж». І ми пояснюємо таким людям, що вони не мають рації, що їхня локальна трагедія не стає менш важливою від того, що в країні відбувається щось глобальне. З війною випадків домашнього насильства точно не стало менше. І це при тому, що частина людей, які потенційно могли б до нас звернутися, виїхали за кордон.



Дитина, яка стала свідком того, як тато кривдить маму, теж є постраждалою від домашнього насильства



Як зазначає Тетяна Склезь, часто жінки досить швидко повертаються до агресора і ситуація із домашнім насильством знову повторюється.



– Був у нас випадок, коли жінка досить швидко повернулася із дітьми до кривдника. А потім служба у справах дітей наклала на неї адміністративне стягнення, бо вона як мама не піклується про своїх дітей і свідомо залишається з ними у небезпечному місці, поряд із кривдником. Тобто на той момент вона не виконувала своїх батьківських обов’язків. Адже дитина-свідок – це автоматично дитина, яка постраждала від домашнього насильства. Так от, та жінка знову повернулася до нас, пробула тут певний період часу, але повернулася до чоловіка, коли він вирішив закодуватися.



Постає питання: чому саме постраждала особа має залишати помешкання, а кривдник – ні? Тетяна Склезь відповідає: за правилами, може бути виписаний терміновий заборонений припис на 10 днів. Його поліція виписує агресору на місці. І якщо є діти, припис має видаватися і на дітей. І тоді не залежно від того, кому належить житло за документами, кривдник має залишити місце проживання. Але, як свідчить практика, постраждалій особі легше самій десь заховатися, аніж залишатися вдома і чекати, порушить чоловік той припис чи не порушить, прийде чи не прийде.







– Ви говорите прямо жінкам, що терпіти насильство – це шлях, не дай Боже, звісно, на кладовище? І чи були на вашій практиці трагічні випадки?



– Залежно від стану жінки. Інколи я практикую таку «шокову» терапію. Показую жінці кут стола і кажу: «Бачте, який гострий?» Міліметр удару не туди, і все – кінець. Але трагічних випадків у нас не було. Якщо пам’ятаєте,



– Траплялися ситуації, що кривдники до вас вривалися сюди?



– Так, було. Була історія, коли жінка втекла з малою дитиною з Тернополя у Володимир, звідти – до нас. Чоловік дізнався, що вона тут. Наступного ранку він уже був під дверима. Ми, звичайно, викликали поліцію, його звідси забрали. Але наступні два тижні він приходив і просто стояв під вікнами. Такий от чинив психологічний тиск. Ми з ним довго говорили, я пояснювала, що ця жінка – це не його власність, а він мені каже: «Ні, вона моя власність…» Зрештою ця жінка повернулася додому, ми підтримували з нею зв’язок, вона влаштувалася на роботу і жила своїм життям. Але якось з соцмережі ми дізналися, що вона вибачила своєму чоловіку і вони знову разом. Але там проблема була у тому, що її мама керувалася збоченою логікою: «Всі так живуть, і в мене з твоїм батьком не все добре було. Терпи», – продовжує Настя Хом’як (далі - розмова з нею).



– Як щодо сексуального насильства з боку чоловіка до дружини, чи звертаються до вас жінки із такою проблемою чи все ж таки приховують її?



– Знаєте, це найбільш тіньовий вид домашнього насильства, його найважче довести до розгляду в судовому порядку. Факт зґвалтування сторонньою особою в суді довести легше, ніж «рідним» чоловіком. Але те, що жінки вже розуміють, що це ніякий не шлюбний обов’язок, – дуже добре. Сексуальне домашнє насильство – це єдиний вид домашнього насильства, який не має адміністративної відповідальності, бо за фізичне, психологічне і економічне відповідальність є.



– Чи можна сказати, що у селах існує більша проблема із домашнім насиллям?



– Не стільки там ця проблема більша, як людина в селі опиняється в заручниках своєї ситуації: там на неї тиснуть сам кривдник, сім’я, власні упередження, сором і ще й те, що це село і всі всіх знають. І якщо сьогодні ти звертаєшся за якоюсь допомогою, то завтра це вже знають всі. І вважають, що це не нормально, бо «усі так живуть». Ні, не усі так живуть, це стаття! Ось що ми намагаємося довести жінкам.



– Може чоловік, який раз підняв руку на жінку, насправді більше цього ніколи не повторити? Чи якщо вдарив раз, то вдарить і вдруге?



– Чи давати людині другий шанс, це вже вирішувати кожній потерпілій стороні особисто, зважаючи на ситуацію. Кривдник однозначно повинен проходити корекційні програми, аби виправитися. Кривдник, який розуміє, що він вчиняє домашнє насильство і що це погано, тут ще з ним можна працювати. А якщо людина вважає, що вона робить все правильно, ні про який другий шанс не може бути й мови…



Ірина БУРА



На головному фото: Анастасія Хом’як і мешканка шелтеру.



Зі зрозумілих причин не можемо вказувати адресу шелтеру для постраждалих від домашнього насильства. Телефон гарячої лінії: 050 670 99 54.



І запам’ятайте, ви не повинні терпіти насильство у будь-яких його проявах!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. – часто доводиться чути фахівчиням Волинського обласного центру соціально-психологічної допомоги від тих, хто зателефонував на гарячу лінію за допомогою. І справді, багато людей мовчки терплять знущання у сім’ї, бо думають, що іншого виходу просто немає.– часто картають себе подібними думками. Але таке місце є, і прихистити там готові абсолютно кожну і кожного, хто постраждав від будь-якого прояву насилля: фізичного, психологічного, економічного чи сексуального, і, зрештою, всіх, хто опинився у складних життєвих обставинах.«Від домашнього насильства потерпала уся моя родина», – так починає свою розповідь 37-річна лучанка. Світла і простора кімната шелтерустала для неї місцем спокою, про який вона довгий час могла тільки мріяти.– Мій чоловік залишився сиротою ще з дитинства. У нього є брати і сестри, але всі неблагополучні – сиділи в тюрмі, наркозалежні. Коли я одружилася зі своїм чоловіком 3,5 року тому, ми почали жити у його двокімнатній квартирі. Народилася донечка, зараз їй 2 роки, – розповідає жінка. – А через деякий час до нас прийшла жити рідна сестра чоловіка, бо вона відбула тюремний термін. Щоб ви розуміли, у неї 20 років «стажу» вживання наркотиків. Але якщо з нею ми ще якось лагодили, то, коли з тюрми повернувся ще й її чоловік, життя стало нестерпним. Він теж наркоман, вони обоє ВІЛ-інфіковані. Чоловік має власне житло, але вирішив своє здавати, а жити з нами. Ці люди абсолютно неадекватні, плюс до них постійно приходять такі ж самі їхні товариші. Ми навіть у свою кімнату поставили залізні двері, такі як вхідні, але це не допомогло. Ми викликали поліцію, писали заяви – теж безрезультатно. Тому й змушені були шукати інше житло. А що могли вдіяти? Грошей на суд у нас не було. А коли почалася війна, чоловік втратив роботу. Де жити, за які гроші, не знали. Від знайомої з Чернігова, яка як переселенка проживала тут – у Луцьку, ми дізналися про цей шелтер. Звернулися сюди – і нам допомогли. Скоро буде 90 днів, як ми тут проживаємо, а це максимальний у нашому випадку термін для перебування. Але цей час дав нам можливість підшукати житло, підзаробити грошей на оренду і просто заспокоїтися.До речі, Інна вагітна другою дитиною, в липні в родині з’явиться хлопчик…(ім’я змінене) з Ковельського району неодноразово знаходила прихисток у луцькому шелтері:– У шлюбі у мене постійно було психологічне насильство від чоловіка, а, коли я подала на розлучення, приєдналося ще й фізичне. Він не хотів зі мною розлучатися, йому було потрібно, щоб я була біля нього поряд, просто як річ. Моїй дитині на той час було 2 рочки, чоловік почав мене шантажувати дитиною. Силоміць забирав і не привозив день, другий. Я її мусила забирати з поліцією і як тільки. Коли переїхала до батьків, він постійно приїжджав, чатував, погрожував, спокою не було ні хвилини. Це побачили соцпрацівники і порадили мені звернутися в притулок у Луцьк. Я поїхала – і мені це дуже допомогло. Чоловік не знав, де ми. І за цей час я змогла піти на роботу, влаштувати дитину в садочок, спокійно розлучилася і подала в суд на призначення йому днів побачень з дитиною. Він заспокоївся, бо зрозумів, що все закінчено і я більше не його річ.Історії цих жінок мають позитивне завершення. А все тому, що вони вчасно звернулися за допомогою. Мова йде про шелтер для осіб, які постраждали від домашнього насильства або потрапили у складні життєві обставини. Він є у Луцьку і діє на базі Волинського обласного центру соціально-психологічної допомоги, який очолює. Що ж це за центр, хто саме може звернутися сюди за допомогою, скільки тут можна проживати, – у розмові з фахівчинями з соціальної роботи– До нас можуть звертатися всі люди, які опинилися в складних життєвих обставинах і самостійно не можуть їх подолати. Це стосується і чоловіків, і жінок. Тут можуть проживати особи, які постраждали від торгівлі людьми і внутрішньо переміщені. Терміни проживання для усіх різні, але стандартний термін – 90 діб, – говорить Анастасія Хом’як.Зауважу, мешканці центру мають готувати собі їжу самостійно із власних продуктів, але є випадки, що у людини немає можливості придбати собі харчі, тож на такі випадки у притулку завжди є крупи, тушонки, картопля. Все це надають благодійники.– запитую Анастасію Хом’як.– Так. З останнього, проживав у нас чоловік старшого віку. Зазвичай чоловіки старшого віку потерпають від домашнього насильства зі сторони дорослих дітей або від дружини. Але, звичайно, частіше нашими клієнтами є постраждалі жінки і діти. Проживають в нас і внутрішньо переміщені особи, і ті, хто постраждав від торгівлі людьми.- Є в нас мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, ми виїжджаємо екстрено безпосередньо на місце вчинення насильства або з просвітницькими бесідами до учнів, студентів тощо. На постійній основі у нас отримують консультації телефоном або ж очні. В нас є телефон гарячої лінії, і, оскільки ситуації бувають різні, ми неодноразово даємо особисті номери, аби людина могла зателефонувати у будь-який час. Дуже часто телефонують уночі.– Складно сказати. З війною однозначно зменшилася кількість місць у таких закладах, як наш, – через внутрішньо переміщених осіб. З війною з’явилася категорія осіб, які не звертаються, тому що «не на часі, є важливіші проблеми – війна ж». І ми пояснюємо таким людям, що вони не мають рації, що їхня локальна трагедія не стає менш важливою від того, що в країні відбувається щось глобальне. З війною випадків домашнього насильства точно не стало менше. І це при тому, що частина людей, які потенційно могли б до нас звернутися, виїхали за кордон.Як зазначає Тетяна Склезь, часто жінки досить швидко повертаються до агресора і ситуація із домашнім насильством знову повторюється.– Був у нас випадок, коли жінка досить швидко повернулася із дітьми до кривдника. А потім служба у справах дітей наклала на неї адміністративне стягнення, бо вона як мама не піклується про своїх дітей і свідомо залишається з ними у небезпечному місці, поряд із кривдником. Тобто на той момент вона не виконувала своїх батьківських обов’язків. Адже дитина-свідок – це автоматично дитина, яка постраждала від домашнього насильства. Так от, та жінка знову повернулася до нас, пробула тут певний період часу, але повернулася до чоловіка, коли він вирішив закодуватися.Постає питання: чому саме постраждала особа має залишати помешкання, а кривдник – ні? Тетяна Склезь відповідає: за правилами, може бути виписаний терміновий заборонений припис на 10 днів. Його поліція виписує агресору на місці. І якщо є діти, припис має видаватися і на дітей. І тоді не залежно від того, кому належить житло за документами, кривдник має залишити місце проживання. Але, як свідчить практика, постраждалій особі легше самій десь заховатися, аніж залишатися вдома і чекати, порушить чоловік той припис чи не порушить, прийде чи не прийде.– Залежно від стану жінки. Інколи я практикую таку «шокову» терапію. Показую жінці кут стола і кажу: «Бачте, який гострий?» Міліметр удару не туди, і все – кінець. Але трагічних випадків у нас не було. Якщо пам’ятаєте, у Луцьку років два тому чоловік убив доньку і дружину сокирою. Ця жінка за життя по допомогу не зверталася до нас, хоча зрозуміло, що насильство там тривало систематично. І ось результат, згублене життя і її, і її дитини. Був у нас випадок, що привезли до нас потерпілу, її так побив чоловік, що вона просто харкала кров’ю. Ми змушені були викликати їй «швидку». Бо якби вона в нас залишилася, хтозна, чи дожила б до ранку. Після лікарні жінка в нас прожила якийсь час із дітьми, але потім таки повернулася до чоловіка. Зараз, як ми знаємо, у цій родині далеко не все добре, – відповідає Тетяна Склезь.– Так, було. Була історія, коли жінка втекла з малою дитиною з Тернополя у Володимир, звідти – до нас. Чоловік дізнався, що вона тут. Наступного ранку він уже був під дверима. Ми, звичайно, викликали поліцію, його звідси забрали. Але наступні два тижні він приходив і просто стояв під вікнами. Такий от чинив психологічний тиск. Ми з ним довго говорили, я пояснювала, що ця жінка – це не його власність, а він мені каже: «Ні, вона моя власність…» Зрештою ця жінка повернулася додому, ми підтримували з нею зв’язок, вона влаштувалася на роботу і жила своїм життям. Але якось з соцмережі ми дізналися, що вона вибачила своєму чоловіку і вони знову разом. Але там проблема була у тому, що її мама керувалася збоченою логікою: «Всі так живуть, і в мене з твоїм батьком не все добре було. Терпи», – продовжує Настя Хом’як– Знаєте, це найбільш тіньовий вид домашнього насильства, його найважче довести до розгляду в судовому порядку. Факт зґвалтування сторонньою особою в суді довести легше, ніж «рідним» чоловіком. Але те, що жінки вже розуміють, що це ніякий не шлюбний обов’язок, – дуже добре. Сексуальне домашнє насильство – це єдиний вид домашнього насильства, який не має адміністративної відповідальності, бо за фізичне, психологічне і економічне відповідальність є.– Не стільки там ця проблема більша, як людина в селі опиняється в заручниках своєї ситуації: там на неї тиснуть сам кривдник, сім’я, власні упередження, сором і ще й те, що це село і всі всіх знають. І якщо сьогодні ти звертаєшся за якоюсь допомогою, то завтра це вже знають всі. І вважають, що це не нормально, бо «усі так живуть». Ні, не усі так живуть, це стаття! Ось що ми намагаємося довести жінкам.– Чи давати людині другий шанс, це вже вирішувати кожній потерпілій стороні особисто, зважаючи на ситуацію. Кривдник однозначно повинен проходити корекційні програми, аби виправитися. Кривдник, який розуміє, що він вчиняє домашнє насильство і що це погано, тут ще з ним можна працювати. А якщо людина вважає, що вона робить все правильно, ні про який другий шанс не може бути й мови…

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