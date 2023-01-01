Три причини купити брендову жіночу футболку просто зараз*





З цієї статті ви дізнаєтеся, чому



Стильний дизайн

Знайти стильну футболку (не оверсайз, без яскравого принту, не відверто спортивного чи пляжного фасону) дуже важко. Але у колекціях відомих брендів завжди є однотонні футболки, які підходять до кежуального стилю в одязі. Їх можна одягати і на прогулянку, і до офісу. Малюнки, вишивка та декор на них стримані, не контрастні.



Якість на роки

Якість фірмового одягу перевірена часом. Кожен бренд має покупців, котрі йому не зраджують. Виробники багато уваги приділяють якості одягу – тканинам та пошиттю в цілому.



Купуючи брендову футболку, покупець може бути впевнений, що вона буде носитися не один сезон та не втратить яскравість кольорів після кількох циклів прання й не покошлатиться.



Екологічний одяг



Експерти інтернет-магазину d-fashion.com.ua відмічають, що за останні 10 років значно зросла кількість усвідомлених споживачів. Люди замислюються над тим, як одяг, який вони носять, впливає на навколишнє середовище, з яких тканин бренди створюють речі.



Багато світових брендів вже почали виробляти якісні речі з вторинної сировини. Бренд Esprit, наприклад, отримує 40% необхідного текстилю для пошиття одягу з sustainable джерел. І з кожним роком цей відсоток зростає.



В основі такого виробництва наступні принципи:



відповідальне ставлення до ресурсів;

використання органічних волокон;

безпечне використання хімічних речовин.

Це допомагає споживати ресурси свідомо та відійти від культури разового використання, зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.



Такі футболки можна носити подовгу, а за потреби відремонтувати та дати друге життя. Враховуючи такий підхід, ціна за брендовий одяг - вища. Але у будь-якому разі одна фірмова футболка коштує дешевше, ніж умовно 5 менш якісних з мас-маркету.



Особливості жіночих футболок Esprit

Бренд Esprit виробляє комфортні для носіння речі, приділяючи увагу вирізу горловини, довжині рукавів та крою в цілому. Завдяки чому футболки бренду можна носити як самостійний базовий елемент з будь-яким низом або ж комбінувати футболку з жилетом, піджаком, сорочкою. Покупець знайде базові однотонні моделі та оригінальні дизайнерські вироби зі стильними принтами, аплікаціями та іншим декором.



Якщо ви за відповідальне ставлення до ресурсів та речей, цінуєте якість та стиль, точно обирайте брендовий одяг. В інтернет-магазині d-fashion.com.ua свідомі та відповідальні споживачі можуть підібрати для себе стильний комфортний образ на літо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Футболка – частина базового гардеробу. Майже кожна людина має їх декілька у шафі. Ця річ вдало комбінується з усім — джинсами, спідницями, шортами. Але вибирати виключно футболки noname з мас-маркету – невдала ідея.З цієї статті ви дізнаєтеся, чому стильні жіночі футболки відомих виробників кращі за аналогічні з мас-маркету, та про основні переваги фірмового одягу.Знайти стильну футболку (не оверсайз, без яскравого принту, не відверто спортивного чи пляжного фасону) дуже важко. Але у колекціях відомих брендів завжди є однотонні футболки, які підходять до кежуального стилю в одязі. Їх можна одягати і на прогулянку, і до офісу. Малюнки, вишивка та декор на них стримані, не контрастні.Якість фірмового одягу перевірена часом. Кожен бренд має покупців, котрі йому не зраджують. Виробники багато уваги приділяють якості одягу – тканинам та пошиттю в цілому.Купуючи брендову футболку, покупець може бути впевнений, що вона буде носитися не один сезон та не втратить яскравість кольорів після кількох циклів прання й не покошлатиться.Експерти інтернет-магазину d-fashion.com.ua відмічають, що за останні 10 років значно зросла кількість усвідомлених споживачів. Люди замислюються над тим, як одяг, який вони носять, впливає на навколишнє середовище, з яких тканин бренди створюють речі.Багато світових брендів вже почали виробляти якісні речі з вторинної сировини. Бренд Esprit, наприклад, отримує 40% необхідного текстилю для пошиття одягу з sustainable джерел. І з кожним роком цей відсоток зростає.В основі такого виробництва наступні принципи:Це допомагає споживати ресурси свідомо та відійти від культури разового використання, зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.Такі футболки можна носити подовгу, а за потреби відремонтувати та дати друге життя. Враховуючи такий підхід, ціна за брендовий одяг - вища. Але у будь-якому разі одна фірмова футболка коштує дешевше, ніж умовно 5 менш якісних з мас-маркету.Бренд Esprit виробляє комфортні для носіння речі, приділяючи увагу вирізу горловини, довжині рукавів та крою в цілому. Завдяки чому футболки бренду можна носити як самостійний базовий елемент з будь-яким низом або ж комбінувати футболку з жилетом, піджаком, сорочкою. Покупець знайде базові однотонні моделі та оригінальні дизайнерські вироби зі стильними принтами, аплікаціями та іншим декором.Якщо ви за відповідальне ставлення до ресурсів та речей, цінуєте якість та стиль, точно обирайте брендовий одяг. В інтернет-магазині d-fashion.com.ua свідомі та відповідальні споживачі можуть підібрати для себе стильний комфортний образ на літо.

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