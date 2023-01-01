Альтернатива ботоксу: як боротися зі старінням шкіри*



Які ж нині існують альтернативи?



Боротися з ознаками старіння можна по-різному: косметичними засобами, спеціальними процедурами і маніпуляціями, змінами способу життя і щоденної рутини тощо. Найкращі результати, звісно ж, забезпечує комплексний підхід. З чого варто почати?



Догляд — запорука красивої шкіри

Щодня шкіра потребує якісного багатоступеневого догляду. Це не лише забезпечує їй красивий зовнішній вигляд, але й допомагає боротися з проблемами, усувати недосконалості, підтримувати її здоровʼя. На сьогодні косметичні бренди випускають доглядову косметику з різним призначенням: для освітлення, зволоження, живлення, боротьби з акне, подразненнями тощо. Існує також антивікова косметика, яка допомагає боротися з ознаками старіння шкіри.



Щоб такий догляд був максимально ефективним, варто обирати професійну косметику. Вона містить високоякісні компоненти, має дієві формули і гарантує помітний результат, що підтверджують косметологи і дерматологи. Однією з таких є інноваційна антивікова



Для будь-якого догляду, зокрема й антивікового, важливо дотримуватися комплексності і багатоступеневості. У жодному разі не можна нехтувати очищенням. Воно має бути якісним і делікатним, складатися з двох етапів: усунення декоративних засобів за допомогою гідрофільної олії, а також умивання пінкою або гелем. Етап очищення обовʼязково необхідно закріпити тоніком. Далі варто орієнтуватися на особливості шкіри і використовувати призначені засоби: сироватки, емульсії, концентрати тощо. Закріпити догляд потрібно зволожувальним або живильним кремом.



Сонцезахист — це надважливий етап догляду для збереження молодості шкіри. Саме сонячне випромінювання є основною причиною ранньої появи вікових змін. Захищати обличчя від ультрафіолету потрібно і влітку, і взимку. Також існують наукові підтвердження непрямого впливу сонця на шкіру, тобто захист їй потрібен навіть у світлому приміщенні. Обирайте для цього засоби на основі фізичних і хімічних фільтрів нового покоління, які захищають від променів різної довжини, синього та інфрачервоного випромінювання тощо. За потреби оновлюйте SPF упродовж дня. Також захищайте від сонця губи за допомогою спеціальних бальзамів чи помад.



Які компоненти мають бути у складі антивікових засобів

Колаген та еластин — компоненти, які є «будівельним матеріалом» для шкіри. Вони заповнюють клітини зсередини, роблять шкіру пружною та еластичною.

Гіалуронова кислота — речовина, що насичує шкіру вологою, утримує її у клітинах, запобігає сухості та появі зморщок, підтримує шкіру пружною.

Пептиди — спеціальні сполуки з амінокислот, які проникають глибоко у шкіру і стимулюють клітинне оновлення.

Вітамін С — антиоксидант, що бореться з вільними радикалами, які спричиняють появу зморщок і в'янення шкіри. Він освітлює пігментацію, стимулює синтез колагену, усуває запалення.

Стовбурові клітини — здатні до активного поділу клітини, які заповнюють «зруйновану» структуру, оновлюють, підтягують і розгладжують шкіру.

Для антивікового догляду також важливими є кераміди, AHA-кислоти, ретинол, коензим Q10 тощо.



Масаж і фейс-фітнес

Ще одна альтернатива ботоксу — масаж обличчя і фейс-фітнес (виконання спеціальних вправ мʼязами обличчя). Ці методи можуть допомогти зменшити виразність зморщок, підтягнути овал, зробити риси більш чіткими. Також за допомогою масажу і фейс-фітнесу можна підтягнути шкіру, наприклад, над очима. Масаж зазвичай виконується на зволожену кремом, сироваткою або олійкою шкіру. Його можна робити руками, спеціальними ролерами, шкребком гуаша або іншими інструментами. Вправи для фейс-фітнесу можна знайти у вільному доступі в інтернеті. Головне у цій справі — регулярність і правильність виконання.



Корисні звички, які допоможуть відтермінувати старіння шкіри

Уникайте засмаги на сонці, а також соляріїв, які спричиняють появу вікових змін.

Відмовтеся від куріння, частого вживання алкоголю і шкідливої їжі, які погіршують стан організму і шкіри.

Використовуйте окуляри із сонцезахисними властивостями, які захищають зону навколо очей від УФ-променів і допомагають не мружитися від сонця, що провокує появу мімічних зморщок.

Обирайте якісну декоративну косметику і ніколи не залишайте її на обличчі на ніч.

Правильно харчуйтеся, щоб організм отримував достатню кількість вітамінів і мінералів, для краси і здоровʼя шкіри зокрема.

Забезпечуйте також антивіковий догляд для тіла. Захищайте шкіру від сонця за допомогою одягу і косметичних засобів із SPF. Регулярно використовуйте зволожувальні і живильні креми або лосьйони для тіла. Щоб шкіра якомога довше була пружною і гладкою, регулярно займайтеся спортом. І памʼятайте про водний баланс: пийте достатню кількість води для запобігання сухості і зневодненості шкіри.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Старіння організму — це природний процес, який ми не можемо змінити, відтермінувати чи вплинути на нього. Проте на сьогодні існує безліч методів, які можуть допомогти зменшити візуальні прояви старіння, зокрема на шкірі. Одним з найбільш популярних є ботокс — інʼєкційне введення спеціального препарату у шкіру, який розслаблює і блокує мʼязи, тим самим зменшує зморшки і підтягує контури обличчя. Проте не всім до вподоби інʼєкційні методи боротьби зі старінням шкіри.Які ж нині існують альтернативи?Боротися з ознаками старіння можна по-різному: косметичними засобами, спеціальними процедурами і маніпуляціями, змінами способу життя і щоденної рутини тощо. Найкращі результати, звісно ж, забезпечує комплексний підхід. З чого варто почати?Щодня шкіра потребує якісного багатоступеневого догляду. Це не лише забезпечує їй красивий зовнішній вигляд, але й допомагає боротися з проблемами, усувати недосконалості, підтримувати її здоровʼя. На сьогодні косметичні бренди випускають доглядову косметику з різним призначенням: для освітлення, зволоження, живлення, боротьби з акне, подразненнями тощо. Існує також антивікова косметика, яка допомагає боротися з ознаками старіння шкіри.Щоб такий догляд був максимально ефективним, варто обирати професійну косметику. Вона містить високоякісні компоненти, має дієві формули і гарантує помітний результат, що підтверджують косметологи і дерматологи. Однією з таких є інноваційна антивікова косметика Filorga . Обирати доглядові засоби потрібно відповідно до свого типу шкіри і з урахуванням її потреб. Щоб зробити це правильно, краще звернутися до спеціаліста, який допоможе знайти продукти, які найкраще підійдуть саме вашій шкірі. Також він проаналізує склад засобів і визначить, які компоненти посилюють дію один одного, а які не можна поєднувати.Для будь-якого догляду, зокрема й антивікового, важливо дотримуватися комплексності і багатоступеневості. У жодному разі не можна нехтувати очищенням. Воно має бути якісним і делікатним, складатися з двох етапів: усунення декоративних засобів за допомогою гідрофільної олії, а також умивання пінкою або гелем. Етап очищення обовʼязково необхідно закріпити тоніком. Далі варто орієнтуватися на особливості шкіри і використовувати призначені засоби: сироватки, емульсії, концентрати тощо. Закріпити догляд потрібно зволожувальним або живильним кремом.Сонцезахист — це надважливий етап догляду для збереження молодості шкіри. Саме сонячне випромінювання є основною причиною ранньої появи вікових змін. Захищати обличчя від ультрафіолету потрібно і влітку, і взимку. Також існують наукові підтвердження непрямого впливу сонця на шкіру, тобто захист їй потрібен навіть у світлому приміщенні. Обирайте для цього засоби на основі фізичних і хімічних фільтрів нового покоління, які захищають від променів різної довжини, синього та інфрачервоного випромінювання тощо. За потреби оновлюйте SPF упродовж дня. Також захищайте від сонця губи за допомогою спеціальних бальзамів чи помад.Для антивікового догляду також важливими є кераміди, AHA-кислоти, ретинол, коензим Q10 тощо.Ще одна альтернатива ботоксу — масаж обличчя і фейс-фітнес (виконання спеціальних вправ мʼязами обличчя). Ці методи можуть допомогти зменшити виразність зморщок, підтягнути овал, зробити риси більш чіткими. Також за допомогою масажу і фейс-фітнесу можна підтягнути шкіру, наприклад, над очима. Масаж зазвичай виконується на зволожену кремом, сироваткою або олійкою шкіру. Його можна робити руками, спеціальними ролерами, шкребком гуаша або іншими інструментами. Вправи для фейс-фітнесу можна знайти у вільному доступі в інтернеті. Головне у цій справі — регулярність і правильність виконання.Забезпечуйте також антивіковий догляд для тіла. Захищайте шкіру від сонця за допомогою одягу і косметичних засобів із SPF. Регулярно використовуйте зволожувальні і живильні креми або лосьйони для тіла. Щоб шкіра якомога довше була пружною і гладкою, регулярно займайтеся спортом. І памʼятайте про водний баланс: пийте достатню кількість води для запобігання сухості і зневодненості шкіри.

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