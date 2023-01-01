5 причин купити XIAOMI Redmi 10C*





Співвідношення ціна-якість

В Україні справді можна придбати чудовий смартфон на дві «сімки» приблизно за 150 доларів. З актуальними цінами та знижками можна ознайомитися в інтернет-магазині електроніки.



Одна з особливостей всієї лінійки Redmi – те, що моделі в ній мають чудову функціональність за бюджетну вартість. В цілому це недорогий смартфон зі стильним дизайном у різних кольорах корпусу, великим обсягом памʼяті до 128 ГБ та двома 50-мегапіксельними задніми камерами, які за умови гарного денного світла фотографують на тверду пʼятірку. Є в ньому і можливість зняти якісне відео (1080p).



Великий екран

Пристрій має солідну діагональ – 6,71 дюйма. Для розуміння це 169,59 на 76,56 мм – саме такий розмір корпуса у цього смартфона. Захищений склом Corning Gorilla Glass 3 від подряпин та падінь, екран має роздільну здатність 1650x720, достатню для перегляду контенту у високій якості та комфортного серфінгу в інтернеті без перенапруження очей. А от плавність роботи важко назвати чудовою, оскільки прилад не підтримує високу частоту оновлень.



Потужність

Цей пристрій оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 680 на 8 ядер. Він дуже потужний та дозволяє користуватися різними застосунками у режимі багатозадачності. Він чудово підходить для будь-яких цілей, в тому числі перегляду високоякісного відео та гри у вимогливі відеоігри.



Тривала автономна робота

Не очікуєш побачити акумулятор на ​​5000 мАг у недорогому смартфоні? Проте виробник XIAOMI вирішив інакше й начинив девайс акумулятором саме такої місткості. Тому автономність роботи тут висока.



Додаткові функції та опції

Хоча це далеко не флагман бренду, виробник додав багато корисних опцій до цього Redmi. Тут є подвійна камера, сканер відбитків пальців, швидка зарядка, функція розпізнавання обличчя - все, що має бути у сучасному смартфоні.



Кому точно підійде Redmi 10C

Redmi 10C – гарний телефон, який обходить конкурентів у ціновому діапазоні. Девайс підійде людині, яка шукає якісний та функціональний смартфон за розумні гроші. При цьому надсучасні технології, якими нафаршировані флагмани, їй надто не важливі – достатньо базових гарних характеристик для щоденного використання.



Постачається Xiaomi Redmi 10C із лаунчером MIUI13 на Android 11, але його можна оновити до останньої версії Android, щоб збільшити продуктивність та виправити проблеми з безпекою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Сучасний, якісний, зручний та за невелику ціну. Так описують модель XIAOMI Redmi 10C її власники. Телефон був випущений у березні 2022 року і з великим успіхом продається зараз. Тож ми вирішили детальніше розібратися у технічних характеристиках redmi 10c та його перевагах. Далі опишемо 5 причин, які, на нашу думку, вагомі для того, щоб, маючи невеликий бюджет, придбати такий девайс без зайвих роздумів.В Україні справді можна придбати чудовий смартфон на дві «сімки» приблизно за 150 доларів. З актуальними цінами та знижками можна ознайомитися в інтернет-магазині електроніки.Одна з особливостей всієї лінійки Redmi – те, що моделі в ній мають чудову функціональність за бюджетну вартість. В цілому це недорогий смартфон зі стильним дизайном у різних кольорах корпусу, великим обсягом памʼяті до 128 ГБ та двома 50-мегапіксельними задніми камерами, які за умови гарного денного світла фотографують на тверду пʼятірку. Є в ньому і можливість зняти якісне відео (1080p).Пристрій має солідну діагональ – 6,71 дюйма. Для розуміння це 169,59 на 76,56 мм – саме такий розмір корпуса у цього смартфона. Захищений склом Corning Gorilla Glass 3 від подряпин та падінь, екран має роздільну здатність 1650x720, достатню для перегляду контенту у високій якості та комфортного серфінгу в інтернеті без перенапруження очей. А от плавність роботи важко назвати чудовою, оскільки прилад не підтримує високу частоту оновлень.Цей пристрій оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 680 на 8 ядер. Він дуже потужний та дозволяє користуватися різними застосунками у режимі багатозадачності. Він чудово підходить для будь-яких цілей, в тому числі перегляду високоякісного відео та гри у вимогливі відеоігри.Не очікуєш побачити акумулятор на ​​5000 мАг у недорогому смартфоні? Проте виробник XIAOMI вирішив інакше й начинив девайс акумулятором саме такої місткості. Тому автономність роботи тут висока.Хоча це далеко не флагман бренду, виробник додав багато корисних опцій до цього Redmi. Тут є подвійна камера, сканер відбитків пальців, швидка зарядка, функція розпізнавання обличчя - все, що має бути у сучасному смартфоні.Redmi 10C – гарний телефон, який обходить конкурентів у ціновому діапазоні. Девайс підійде людині, яка шукає якісний та функціональний смартфон за розумні гроші. При цьому надсучасні технології, якими нафаршировані флагмани, їй надто не важливі – достатньо базових гарних характеристик для щоденного використання.Постачається Xiaomi Redmi 10C із лаунчером MIUI13 на Android 11, але його можна оновити до останньої версії Android, щоб збільшити продуктивність та виправити проблеми з безпекою.

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