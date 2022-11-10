Як стабілізувати напругу у квартирі*





За останній рік скарг побільшало, адже перепади напруги почали виникати і через пошкодження електростанцій. Як зарадити цій ситуації та стабілізувати напругу у помешканні?



Про це детально розповіли експерти інтернет-магазину якісного електроживлення



Використання стабілізатора

Існують технічні прилади, які допоможуть нормалізувати напругу в оселі та підтримувати її необхідні показники. Також стабілізатори захищають техніку від різких перепадів напруги та її нестабільних значень. Варто зазначити, що шкоди може наробити як висока, так і низька напруга, тож стабілізатор працює в обидва напрямки та вирівнює значення до 220V.



Зменшення навантаження на мережу

Нерідко проблеми з електромережами виникають через їхнє перевантаження власниками квартири, які вмикають потужні електроприлади одночасно, наприклад, електрочайник, фен та обігрівач. Фахівці рекомендують регулювати навантаження на власну мережу та чергувати вмикання потужних девайсів, для прикладу, кипʼятити воду в електрочайнику після того, як скористаєтеся феном.



Регулярне обслуговування мереж

Електричні системи у будинку також мають свій термін служби, а нестабільна напруга тільки пришвидшує зношення електричних дротів. Тому бажано періодично проводити технічний огляд розеток, дротів, електрощитової та усувати проблеми з електрикою на ранніх стадіях, поки це не призвело до замикання системи.



Як вибрати стабілізатор для квартири

Для побутової техніки, квартир та будинків використовують однофазні моделі. Є ще трифазні моделі, але їх встановлюють на великих промислових обʼєктах та виробництві.



Також важливий критерій вибору – час реакції на стрибок напруги. Якщо він складає понад 100 мс, пристрій просто не встигне зреагувати та відкоригувати значення вольтажу. Швидкість реакції приладу на перепади дуже важлива у квартирах, де встановлена велика кількість освітлювальних приладів та використовується чутливе обладнання, зокрема, медична апаратура.



Найнадійнішими та швидкими вважаються стабілізатори інверторного типу, які коригують напругу з мінімальним відхиленням до 1% та стабілізують показник напруги у широкому діапазоні – від 90 В до 380 V. Реакція на коливання напруги в них менша за 1 мс, тож девайс оперативно вирішить проблему різких стрибків.



Також для нормалізації напруги непогано зарекомендували себе релейні апарати, але реакція на зміну вольтажу у них не така блискавична.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Номінальне значення напруги в розетках має складати 220 вольт. Допустиме відхилення у показниках – 10%, тобто діапазон 198 В-242V вважається нормою. Мешканці багатоквартирних будинків часто скаржаться на стрибки напруги більше допустимої у 10% похибки, через що є ризик псування техніки.За останній рік скарг побільшало, адже перепади напруги почали виникати і через пошкодження електростанцій. Як зарадити цій ситуації та стабілізувати напругу у помешканні?Про це детально розповіли експерти інтернет-магазину якісного електроживлення stabilizatori.com , наголошуючи, що для початку потрібно перевірити справність розеток, проводки та щитку, а вже потім переходити до стабілізації напруги.Існують технічні прилади, які допоможуть нормалізувати напругу в оселі та підтримувати її необхідні показники. Також стабілізатори захищають техніку від різких перепадів напруги та її нестабільних значень. Варто зазначити, що шкоди може наробити як висока, так і низька напруга, тож стабілізатор працює в обидва напрямки та вирівнює значення до 220V.Нерідко проблеми з електромережами виникають через їхнє перевантаження власниками квартири, які вмикають потужні електроприлади одночасно, наприклад, електрочайник, фен та обігрівач. Фахівці рекомендують регулювати навантаження на власну мережу та чергувати вмикання потужних девайсів, для прикладу, кипʼятити воду в електрочайнику після того, як скористаєтеся феном.Електричні системи у будинку також мають свій термін служби, а нестабільна напруга тільки пришвидшує зношення електричних дротів. Тому бажано періодично проводити технічний огляд розеток, дротів, електрощитової та усувати проблеми з електрикою на ранніх стадіях, поки це не призвело до замикання системи.Для побутової техніки, квартир та будинків використовують однофазні моделі. Є ще трифазні моделі, але їх встановлюють на великих промислових обʼєктах та виробництві.Також важливий критерій вибору – час реакції на стрибок напруги. Якщо він складає понад 100 мс, пристрій просто не встигне зреагувати та відкоригувати значення вольтажу. Швидкість реакції приладу на перепади дуже важлива у квартирах, де встановлена велика кількість освітлювальних приладів та використовується чутливе обладнання, зокрема, медична апаратура.Найнадійнішими та швидкими вважаються стабілізатори інверторного типу, які коригують напругу з мінімальним відхиленням до 1% та стабілізують показник напруги у широкому діапазоні – від 90 В до 380 V. Реакція на коливання напруги в них менша за 1 мс, тож девайс оперативно вирішить проблему різких стрибків.Також для нормалізації напруги непогано зарекомендували себе релейні апарати, але реакція на зміну вольтажу у них не така блискавична.

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