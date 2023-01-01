Збільшення кількості підписників у Телеграмі: ТОП 7 сервісів*





Існує кілька способів набрати фоловерів. Один із варіантів –



1) LikesID

Одна з особливостей сайту – його функціональність. Тут вам буде доступна не тільки накрутка підписників, але й різні види іншої соціальної активності для каналу або групи. Наприклад, ви зможете замовити реакції, коментарі, перегляди та багато іншого. Це забезпечить рівномірне розкручування сторінки, так ви не потрапите ні під які санкції соціальної мережі.



Купити підписників на цьому сайті варто з кількох причин:



• Конфіденційність клієнтів. Сервіс не розкриває третім особам жодних даних, ніхто ніколи не дізнається, що ви користувалися послугами накрутки;

• Безпека. На сайті встановлені сучасні сертифікати шифрування для безпечних транзакцій. Також не потрібно створювати обліковий запис для замовлення послуги, вказувати пароль від своєї сторінки або будь-які конфіденційні дані;

• Рівномірний прихід підписників. Час накрутки залежатиме від того, скільки фоловерів включає замовлений пакет. Об'ємні послуги надають протягом кількох робочих днів. Це забезпечує органічне збільшення активності на сторінці;

• Кілька варіантів пакетів послуг. На сайті ви зможете замовити від 100 до 5000 підписників за один раз. Мінімальні пакети чудово підійдуть для новачків, які хочуть зрозуміти, як тут усе працює.



Скільки коштує накрутка підписників Телеграм канал

Якщо ви хочете накрутити підписників у Телеграм за допомогою цього сайту, просто виберіть відповідний для себе пакет залежно від ціни та кількості фоловерів:



• 100 осіб – 0,99 доларів;

• 1000 осіб – 5,49 доларів;

• 5000 осіб – 24,99 доларів.





2) SocialsGrow.com

Англомовний сайт, який можна використовувати для роботи з різними соціальними мережами, у тому числі і з Telegram. Накручувати можна перегляди та підписників. Тому цей варіант також можна використовувати для підвищення популярності каналу або групи. Сайт гарантує надходження високоякісних акаунтів. Також тут працює цілодобовий саппорт, підтримка швидко відповідає на всі питання та вирішує проблеми, що виникли. Якщо послуги не були надані в повному обсязі, ви зможете повернути гроші протягом 30 днів.



Як отримати підписників у Телеграм

Щоб купити підписників у Телеграм, вам необхідно виконати такі дії:



1. Перейдіть на сайт сервісу та у правій верхній частині відкрийте меню з усіма послугами.

2. Виберіть потрібну соціальну мережу та вид активності, яка буде накручуватися.

3. Ознайомтеся з наявними пакетами. Тут ви можете замовити від 100 підписників за 2,99 фунтів стерлінгів.

4. Оплатіть пакет зручним способом. Приймають крипту, банківські картки та ін.



3) SocialBoss.org

Сайт працює за аналогічним принципом та пропонує клієнтам швидко збільшити показники, що стосуються фоловерів у Телеграмі. Доступно просування і інших соціальних мереж, у тому числі Тік-Току, Інстаграм, Ютубу, Твіча та ін. Для замовлення вам достатньо вибрати потрібну соціальну мережу, ознайомитися з пакетами та придбати найбільш оптимальний. Сайт приймає оплату за допомогою таких платіжних систем:



• Google Pay

• Apple Pay

• VISA

• Mastercard

• Криптовалюта



Накрутка розпочнеться протягом 15 хвилин після оплати. Діє 100% гарантія повернення грошей у разі, якщо послуги з тих чи інших причин не були надані у повному обсязі.



Ціни на накрутку підписників телеграм в Україні

Як говорилося вище, вам на вибір запропонують кілька пакетів. Користувачі-початківці можуть замовити від 100 підписників за 2,99 долара. Для більш розвинених каналів та груп доступні такі пакети:



• 1000 штук – 19, 99 доларів;

• 2500 штук – 49, 99 доларів;

• 5000 штук – 89,99 доларів.



Ви також можете активувати перемикач «Підписники високої якості». Ціни на пакети збільшаться, але на вас підписуватимуться реальні профілі з фотографіями.





4) Upsocial

Тут вам буде доступна накрутка підписників телеграм в Україні, всі ціни вказані у гривні, це спрощує розрахунок необхідного рекламного бюджету. Замовити можна від 100 до 10 000 чоловік. Старт розпочнеться протягом години після внесення сплати за послуги. На сайті також часто проводяться акції для постійних замовників. Пакет із 100 осіб тут коштуватиме 90 гривень.



Сайт працює з обмеженою кількістю соціальних мереж, щоб отримати знижку тут потрібно буде вводити промокод, а його буває непросто знайти. Також деякі замовники звертають увагу на повільну роботу підтримки.



5) Smmix

Сервіс працює з Телеграмом, Інстаграмом та Тік-Током. Для Telegram ви можете замовити два варіанти підписників – боти та живі люди. Боти коштуватимуть дешевше. Ціна на 500 підписників-ботів тут складає 97 гривень. Якщо потрібні реальні користувачі, цінник збільшиться до 145 гривень за 500 осіб.



Сервіс підтримує обмежену кількість платіжних систем, також тут ви не зможете внести оплату за замовлення за допомогою криптовалюти.



6) Unu.im

За фактом, це не сервіс накрутки, а біржа із мікрозавданнями. Тут ви зможете сформувати власне завдання, де будуть прописані вимоги до підписників та інші умови. Так як завдання виконують реальні люди, на вашу групу або сторінку підписуватимуться справжні облікові записи, а не боти.



Для використання сервісу потрібно пройти обов'язкову реєстрацію. Також ніхто не дає гарантій, що виконавець не відпишеться від вас одразу після отримання оплати. Зате тут доступна накрутка безкоштовно, для цього ви зможете виконувати завдання від інших людей, щоб заробити гроші на просування.



7) Addmefast

Ще одна біржа з мікрозавданнями, яку ви можете використовувати для розкручування свого Телеграму. Одна з особливостей сервісу – користувачі отримують 400 балів, які можна витратити на накрутку. Замовити можна лайки, підписників, коментарі для груп та каналів. Приходять реальні люди, які виконують ваші завдання на сайті.



На сайті також встановлена обов'язкову реєстрацію. Іноді буває складно вибрати оптимальну вартість завдання, щоб і ви, і виконавець залишилися у плюсі.



Навіщо потрібна накрутка підписників у Телеграм

Накрутка живих підписників Телеграм стане в нагоді в таких випадках:

• Ви хочете отримати велику кількість користувачів у своїй групі або каналі за мінімальну кількість часу;

• Підготовка до рекламної компанії. Якщо ви плануєте замовити платну рекламу для залучення аудиторії, краще створити видиму активність на каналі за допомогою накрутки;

• Можливість залучення живої аудиторії. Сучасні сервіси накрутки залучають як ботів, а й живих користувачів.



Якщо ви публікуєте дійсно цікавий контент, особливо в таких популярних категоріях, як гумор, кулінарія, новини, після накрутки на вашому каналі може з'явитися багато зацікавленої аудиторії.



Висновок

Використання платних сервісів для накрутки – чудовий варіант розвивати та просувати свій канал чи групу без особливих зусиль. При цьому не варто забувати про якісний контент. Накрутка на ваш канал матиме позитивний ефект лише в тому випадку, якщо аудиторія захоче залишитись на вашій сторінці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Накрутка підписників у Телеграмі – це чудовий спосіб швидко збільшити показники сторінки та привернути до неї увагу. Це важливо не лише для розширення аудиторії, а й для рекламодавців. Чим більше людей підписані, тим вищою буде вартість рекламного поста.Існує кілька способів набрати фоловерів. Один із варіантів – отримати підписників на LikesID або на інших подібних платних сервісах. Нижче ми зробили добірку найкращих сайтів, а також розповіли, для чого саме потрібна накрутка підписників Телеграм.Одна з особливостей сайту – його функціональність. Тут вам буде доступна не тільки накрутка підписників, але й різні види іншої соціальної активності для каналу або групи. Наприклад, ви зможете замовити реакції, коментарі, перегляди та багато іншого. Це забезпечить рівномірне розкручування сторінки, так ви не потрапите ні під які санкції соціальної мережі.Купити підписників на цьому сайті варто з кількох причин:• Конфіденційність клієнтів. Сервіс не розкриває третім особам жодних даних, ніхто ніколи не дізнається, що ви користувалися послугами накрутки;• Безпека. На сайті встановлені сучасні сертифікати шифрування для безпечних транзакцій. Також не потрібно створювати обліковий запис для замовлення послуги, вказувати пароль від своєї сторінки або будь-які конфіденційні дані;• Рівномірний прихід підписників. Час накрутки залежатиме від того, скільки фоловерів включає замовлений пакет. Об'ємні послуги надають протягом кількох робочих днів. Це забезпечує органічне збільшення активності на сторінці;• Кілька варіантів пакетів послуг. На сайті ви зможете замовити від 100 до 5000 підписників за один раз. Мінімальні пакети чудово підійдуть для новачків, які хочуть зрозуміти, як тут усе працює.Якщо ви хочете накрутити підписників у Телеграм за допомогою цього сайту, просто виберіть відповідний для себе пакет залежно від ціни та кількості фоловерів:• 100 осіб – 0,99 доларів;• 1000 осіб – 5,49 доларів;• 5000 осіб – 24,99 доларів.Англомовний сайт, який можна використовувати для роботи з різними соціальними мережами, у тому числі і з Telegram. Накручувати можна перегляди та підписників. Тому цей варіант також можна використовувати для підвищення популярності каналу або групи. Сайт гарантує надходження високоякісних акаунтів. Також тут працює цілодобовий саппорт, підтримка швидко відповідає на всі питання та вирішує проблеми, що виникли. Якщо послуги не були надані в повному обсязі, ви зможете повернути гроші протягом 30 днів.Щоб купити підписників у Телеграм, вам необхідно виконати такі дії:1. Перейдіть на сайт сервісу та у правій верхній частині відкрийте меню з усіма послугами.2. Виберіть потрібну соціальну мережу та вид активності, яка буде накручуватися.3. Ознайомтеся з наявними пакетами. Тут ви можете замовити від 100 підписників за 2,99 фунтів стерлінгів.4. Оплатіть пакет зручним способом. Приймають крипту, банківські картки та ін.Сайт працює за аналогічним принципом та пропонує клієнтам швидко збільшити показники, що стосуються фоловерів у Телеграмі. Доступно просування і інших соціальних мереж, у тому числі Тік-Току, Інстаграм, Ютубу, Твіча та ін. Для замовлення вам достатньо вибрати потрібну соціальну мережу, ознайомитися з пакетами та придбати найбільш оптимальний. Сайт приймає оплату за допомогою таких платіжних систем:• Google Pay• Apple Pay• VISA• Mastercard• КриптовалютаНакрутка розпочнеться протягом 15 хвилин після оплати. Діє 100% гарантія повернення грошей у разі, якщо послуги з тих чи інших причин не були надані у повному обсязі.Як говорилося вище, вам на вибір запропонують кілька пакетів. Користувачі-початківці можуть замовити від 100 підписників за 2,99 долара. Для більш розвинених каналів та груп доступні такі пакети:• 1000 штук – 19, 99 доларів;• 2500 штук – 49, 99 доларів;• 5000 штук – 89,99 доларів.Ви також можете активувати перемикач «Підписники високої якості». Ціни на пакети збільшаться, але на вас підписуватимуться реальні профілі з фотографіями.Тут вам буде доступна накрутка підписників телеграм в Україні, всі ціни вказані у гривні, це спрощує розрахунок необхідного рекламного бюджету. Замовити можна від 100 до 10 000 чоловік. Старт розпочнеться протягом години після внесення сплати за послуги. На сайті також часто проводяться акції для постійних замовників. Пакет із 100 осіб тут коштуватиме 90 гривень.Сайт працює з обмеженою кількістю соціальних мереж, щоб отримати знижку тут потрібно буде вводити промокод, а його буває непросто знайти. Також деякі замовники звертають увагу на повільну роботу підтримки.Сервіс працює з Телеграмом, Інстаграмом та Тік-Током. Для Telegram ви можете замовити два варіанти підписників – боти та живі люди. Боти коштуватимуть дешевше. Ціна на 500 підписників-ботів тут складає 97 гривень. Якщо потрібні реальні користувачі, цінник збільшиться до 145 гривень за 500 осіб.Сервіс підтримує обмежену кількість платіжних систем, також тут ви не зможете внести оплату за замовлення за допомогою криптовалюти.За фактом, це не сервіс накрутки, а біржа із мікрозавданнями. Тут ви зможете сформувати власне завдання, де будуть прописані вимоги до підписників та інші умови. Так як завдання виконують реальні люди, на вашу групу або сторінку підписуватимуться справжні облікові записи, а не боти.Для використання сервісу потрібно пройти обов'язкову реєстрацію. Також ніхто не дає гарантій, що виконавець не відпишеться від вас одразу після отримання оплати. Зате тут доступна накрутка безкоштовно, для цього ви зможете виконувати завдання від інших людей, щоб заробити гроші на просування.Ще одна біржа з мікрозавданнями, яку ви можете використовувати для розкручування свого Телеграму. Одна з особливостей сервісу – користувачі отримують 400 балів, які можна витратити на накрутку. Замовити можна лайки, підписників, коментарі для груп та каналів. Приходять реальні люди, які виконують ваші завдання на сайті.На сайті також встановлена обов'язкову реєстрацію. Іноді буває складно вибрати оптимальну вартість завдання, щоб і ви, і виконавець залишилися у плюсі.Накрутка живих підписників Телеграм стане в нагоді в таких випадках:• Ви хочете отримати велику кількість користувачів у своїй групі або каналі за мінімальну кількість часу;• Підготовка до рекламної компанії. Якщо ви плануєте замовити платну рекламу для залучення аудиторії, краще створити видиму активність на каналі за допомогою накрутки;• Можливість залучення живої аудиторії. Сучасні сервіси накрутки залучають як ботів, а й живих користувачів.Якщо ви публікуєте дійсно цікавий контент, особливо в таких популярних категоріях, як гумор, кулінарія, новини, після накрутки на вашому каналі може з'явитися багато зацікавленої аудиторії.Використання платних сервісів для накрутки – чудовий варіант розвивати та просувати свій канал чи групу без особливих зусиль. При цьому не варто забувати про якісний контент. Накрутка на ваш канал матиме позитивний ефект лише в тому випадку, якщо аудиторія захоче залишитись на вашій сторінці.

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