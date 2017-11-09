Три способи легально купити біткоін*





Тобто в Україні можна законно купувати, продавати криптовалюту, обмінювати монети та користуватися онлайн-обмінниками, серед яких і



Способи купівлі біткоїна

Інвестори можуть додати у свій криптопортфель біткоїн у будь-який момент. Зробити це можна трьома способами, кожен з яких має свої особливості.



Онлайн-обмінники

Це віртуальний аналог пункту обміну валют. Тільки, замість доларів та євро, тут обмінюють цифрові монети. В онлайн-обміннику можна швидко купити та продати крипту. Такий спосіб підійде для операцій на суму до 20 000 грн.



Чому вигідно скористатися обмінником Changeit

В цілому, Changeit – надійний та перевірений сервіс для обмінних операцій. Ця платформа хоч і надає аналогічні послуги, що й інші обмінники, проте вигідно виділяється на тлі конкурентів.



Основні переваги:



спеціалізація – тут обмінюють лише 7 криптовалют (UAH, BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE та DASH), тобто є можливість провести найвигіднішу за курсом транзакцію;

немає прихованих комісій – вартість операції відображається на екрані;

простий інтерфейс – можна здійснити обмін у кілька кліків.

Онлайн-обмінники вважають найшвидшим та найпростішим способом придбати крипту, бо обмін та купівля монет відбуваються миттєво, а комісія за транзакцію невисока.



Біржі

Це торговельні майданчики з широким функціоналом. Найпопулярніші – Binance, Bybit, Coinbase Exchange. Тут можна не лише купити-продати криптовалюту, але й зберігати її, обмінювати на стейблкоїни, холдити, займатися трейдингом тощо.



P2P-обмін

Купити криптовалюту можна і у приватної особи, оформивши P2P-обмін за вигідним для обох сторін курсом. У цьому випадку біржа виступає посередником та гарантом безпеки на випадок, якщо один з учасників не виконає зобовʼязання – не перекаже кошти або монети.



Чому варто інвестувати в біткоїн

Крипту відносять до високоризикових активів, проте інвестори та трейдери з усього світу інвестують у біткоїн та інші монети. Залежно від стратегії інвестора, капіталовкладення у біткоїн можуть мати різну мету.



По-перше, це потенційне здорожчання монети. Хоча у житті біткоїна бувають і злети і падіння, у перспективі він виросте у ціні. По-друге, захист капіталу від інфляції, якої зазнають фіатні валюти. Й, нарешті, спекуляція. Багато хто з трейдерів інвестує в біткоїн “на низах”, щоб у випадку стрибку ціни заробити на цьому.



Не має значення, з якою метою ви плануєте купити біткоїн – інвестувати, зберегти гроші чи отримати екстра прибуток, купуйте та обмінюйте криптомонети лише на перевірених сервісах, щоб уберегтися від невигідних курсів та шахраїв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Багато хто з українців не купує криптовалюту, бо вважає, що це нелегально. Насправді крипта легалізована в Україні ще у 2022 році, коли було прийнято закон «Про віртуальні активи».Тобто в Україні можна законно купувати, продавати криптовалюту, обмінювати монети та користуватися онлайн-обмінниками, серед яких і обмінник Changeit . Його експерти розповіли, як купувати криптовалюту на прикладі найбажанішої монети – біткоїна.Інвестори можуть додати у свій криптопортфель біткоїн у будь-який момент. Зробити це можна трьома способами, кожен з яких має свої особливості.Це віртуальний аналог пункту обміну валют. Тільки, замість доларів та євро, тут обмінюють цифрові монети. В онлайн-обміннику можна швидко купити та продати крипту. Такий спосіб підійде для операцій на суму до 20 000 грн.В цілому, Changeit – надійний та перевірений сервіс для обмінних операцій. Ця платформа хоч і надає аналогічні послуги, що й інші обмінники, проте вигідно виділяється на тлі конкурентів.Основні переваги:Онлайн-обмінники вважають найшвидшим та найпростішим способом придбати крипту, бо обмін та купівля монет відбуваються миттєво, а комісія за транзакцію невисока.Це торговельні майданчики з широким функціоналом. Найпопулярніші – Binance, Bybit, Coinbase Exchange. Тут можна не лише купити-продати криптовалюту, але й зберігати її, обмінювати на стейблкоїни, холдити, займатися трейдингом тощо.Купити криптовалюту можна і у приватної особи, оформивши P2P-обмін за вигідним для обох сторін курсом. У цьому випадку біржа виступає посередником та гарантом безпеки на випадок, якщо один з учасників не виконає зобовʼязання – не перекаже кошти або монети.Крипту відносять до високоризикових активів, проте інвестори та трейдери з усього світу інвестують у біткоїн та інші монети. Залежно від стратегії інвестора, капіталовкладення у біткоїн можуть мати різну мету.По-перше, це потенційне здорожчання монети. Хоча у житті біткоїна бувають і злети і падіння, у перспективі він виросте у ціні. По-друге, захист капіталу від інфляції, якої зазнають фіатні валюти. Й, нарешті, спекуляція. Багато хто з трейдерів інвестує в біткоїн “на низах”, щоб у випадку стрибку ціни заробити на цьому.Не має значення, з якою метою ви плануєте купити біткоїн – інвестувати, зберегти гроші чи отримати екстра прибуток, купуйте та обмінюйте криптомонети лише на перевірених сервісах, щоб уберегтися від невигідних курсів та шахраїв.

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