Якщо вас не влаштовують чинні тарифи на електроенергію, знайдіть нові джерела*





Загальна інформація

Отже, якщо ви вирішили встановити



Сонячні електростанції являють собою технологічну систему, до якої включені:



спеціальні панелі;

контролер заряду;

акумулятор.

Якщо ви маєте намір експлуатувати систему в мережі з напругою 220 В, до зазначених елементів надається інвертор.



Технологічна інформація

Сонячні панелі бувають монокристалічними або полікристалічними. Вони відрізняються технологією виробництва. Полікристалічні панелі належать до бюджетних рішень. Вони поступаються продуктивністю і витривалістю монокристалічним. З іншого боку, їм притаманна здібність краще сприймати розсіяне світло. Полікристалічні сонячні панелі є більш продуктивними у порівнянні з монокристалічними, але лише тоді, коли на вулиці похмура погода.



Призначання контролера – регулювання заряду акумуляторної батареї. Якщо в ній фіксується перенапруга, робиться відключення струму. Наразі використовуються прилади таких конфігурацій:



1. On/Off. Є найбюджетнішим контролером серед тих, що використовуються. Його алгоритм налаштований на відключення надходження струму в разі досягнення граничного напруження. До недоліків приладу належить відсутність здатності регулювати режим заряду, також він не дозаряджає акумулятор.



2. ШІМ (або PWM, якщо використовувати англійську термінологію). Виходячи зі ступеня заряду акумуляторної батареї, він підбирає режим надходження електрики. Технологія заряджання передбачає кілька ступенів, процес здійснюється поступово, що зберігає «життєздатність» АКБ.



3. MPPT, або Maximum Power Point Tracking. Виходячи з найменування, він здійснює стеження за точкою максимальної потужності заряду, веде пошук оптимальних параметрів напруги в автоматичному режимі. Така особливість дає змогу використати потужність батареї в повному обсязі, отже, ця конфігурація вважається найефективнішою.



Контролери MPPT є особливо доречними в хмарну погоду.



Додаткові елементи

В акумуляторній батареї зберігається електроенергія. Одиницею вимірювання є ампер/година (А/год). На цей показник варто звертати увагу, коли купуєте пристрій, і робити вибір відповідно до потреб. Акумулятори відрізняються між собою матеріалами, з яких виготовляються електроди, і типом електроліту. Класифікуються пристрої на групи, що:



обслуговуються – це тягові батареї, для яких використовують рідкий електроліт, наприклад, PzS, OPzS;

не обслуговуються – конфігурації OPzV; AGM; GEL.

Важливо знати, що батареї, які потребують обслуговування, мають функціонувати в окремому приміщенні, адже під час їхньої роботи здійснюються шкідливі випаровування. Отже, якщо ви вирішили зупинитися на цьому варіанті, до проєкту майбутньої сонячної електростанції варто включити додаткову будівлю. До пристроїв, які не обслуговуються, належать і літієві акумулятори. Вони мають малу вагу і тривалий період роботи, тому їхня відносно висока вартість є виправданою.



На багатьох сонячних електростанціях використовується інвертор. Він доводить постійну напругу (вона може дорівнювати 12 В, 24 В, 48 В) до показника 220 вольтів. Але є сонячні електростанції, які всю енергію, що перетворюється, скидають у мережу. Такі системи доцільно встановлювати абонентам зеленого тарифу. На них використовується мережевий інвертор, і вони працюють лише тоді, коли в мережі є струм. Практичними є гібридні сонячні електростанції. Вони функціонують і автономно, і в мережі. Маючи їх, можна накопичувати електрику або продавати її за зеленим тарифом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Щомісячні суми, які нині позначені в платіжках за електрику, невпинно зростають, що засмучує пересічних громадян. На допомогу можна «покликати» сили природи, зокрема, сонце, яке є необмеженим джерелом енергії. Сонячні батареї винайдені давно й активно використовуються. Нині вони є доступними в Україні, забезпечують безперебійне постачання електрики й заощаджують бюджет.Отже, якщо ви вирішили встановити сонячні панелі в Києві, потрібно запросити фахівців Solar-Tech, які допоможуть здійснити проєктування і монтаж. Йдеться про компанію, яка однією з перших в Україні почала використовувати альтернативні енергетичні джерела і впроваджувати «Зелені тарифи».Сонячні електростанції являють собою технологічну систему, до якої включені:Якщо ви маєте намір експлуатувати систему в мережі з напругою 220 В, до зазначених елементів надається інвертор.Сонячні панелі бувають монокристалічними або полікристалічними. Вони відрізняються технологією виробництва. Полікристалічні панелі належать до бюджетних рішень. Вони поступаються продуктивністю і витривалістю монокристалічним. З іншого боку, їм притаманна здібність краще сприймати розсіяне світло. Полікристалічні сонячні панелі є більш продуктивними у порівнянні з монокристалічними, але лише тоді, коли на вулиці похмура погода.Призначання контролера – регулювання заряду акумуляторної батареї. Якщо в ній фіксується перенапруга, робиться відключення струму. Наразі використовуються прилади таких конфігурацій:1. On/Off. Є найбюджетнішим контролером серед тих, що використовуються. Його алгоритм налаштований на відключення надходження струму в разі досягнення граничного напруження. До недоліків приладу належить відсутність здатності регулювати режим заряду, також він не дозаряджає акумулятор.2. ШІМ (або PWM, якщо використовувати англійську термінологію). Виходячи зі ступеня заряду акумуляторної батареї, він підбирає режим надходження електрики. Технологія заряджання передбачає кілька ступенів, процес здійснюється поступово, що зберігає «життєздатність» АКБ.3. MPPT, або Maximum Power Point Tracking. Виходячи з найменування, він здійснює стеження за точкою максимальної потужності заряду, веде пошук оптимальних параметрів напруги в автоматичному режимі. Така особливість дає змогу використати потужність батареї в повному обсязі, отже, ця конфігурація вважається найефективнішою.Контролери MPPT є особливо доречними в хмарну погоду.В акумуляторній батареї зберігається електроенергія. Одиницею вимірювання є ампер/година (А/год). На цей показник варто звертати увагу, коли купуєте пристрій, і робити вибір відповідно до потреб. Акумулятори відрізняються між собою матеріалами, з яких виготовляються електроди, і типом електроліту. Класифікуються пристрої на групи, що:Важливо знати, що батареї, які потребують обслуговування, мають функціонувати в окремому приміщенні, адже під час їхньої роботи здійснюються шкідливі випаровування. Отже, якщо ви вирішили зупинитися на цьому варіанті, до проєкту майбутньої сонячної електростанції варто включити додаткову будівлю. До пристроїв, які не обслуговуються, належать і літієві акумулятори. Вони мають малу вагу і тривалий період роботи, тому їхня відносно висока вартість є виправданою.На багатьох сонячних електростанціях використовується інвертор. Він доводить постійну напругу (вона може дорівнювати 12 В, 24 В, 48 В) до показника 220 вольтів. Але є сонячні електростанції, які всю енергію, що перетворюється, скидають у мережу. Такі системи доцільно встановлювати абонентам зеленого тарифу. На них використовується мережевий інвертор, і вони працюють лише тоді, коли в мережі є струм. Практичними є гібридні сонячні електростанції. Вони функціонують і автономно, і в мережі. Маючи їх, можна накопичувати електрику або продавати її за зеленим тарифом.

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