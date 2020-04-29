Турецькі курорти восени: доступні подорожі з АНЕКС Тур*





Кемер: гори та прозора вода

Відпочинок у Кемері обирають туристи, для яких гори, море та пальми – обов'язкові пункти відпустки у Туреччині.



Чим відрізняються курорти Кемера:



1. Бельдібі – спокійне селище з гарним видом на гори, біля берега велике каміння, для купання побудовані стаціонарні понтони.



2. Гейнюк – піщано-галькові пляжі, готелі-парки, Діно Парк; туристи вирушають гуляти Лікійською стежкою або до гірського каньйону з водою нереального синього кольору.



3. Кемер – курортне містечко з яхт-клубом, затишними парками біля моря, сотнями готелів, торговими вулицями, ресторанами, нічними клубами. Найкращі пляжі у готелів все включено та поряд з парком Moon Light.



4. Кіріш – спокійне селище, на березі поруч VIP-комплекс із захмарними цінами, сімейні мережеві готелі все включено та бюджетні пансіонати 2-3*; працює аквапарк Dolusu;



5. Чамьюва – курорт з готелями клубного типу та елітними котеджними містечками; легко дістатися до пляжів та античних пам'яток Фаселісу;



6. Текірова – пляжі з Голубими прапорами, дуже прозора вода, працює дайвінг-центр.



З аеропорту Анталії груповий трансфер доставляє до готелів Кемера за 25-60 хвилин.



Анталія, Лара та Белек: креативно та цікаво

Від аеропорту та мегамоллів – 15-20 хвилин. В елітних готелях все включено з гольф-клубами, концепціями в стилі Топкапи, авіалайнера, тайського палацу. Найвідоміший комплекс – готель та парк атракціонів The Land of Legends.



Сіде – широкі піщані пляжі

Сіде – крихітне місто з античним заповідником, амфітеатром, піратською пристанню та ресторанами. По обидва боки від Сіде простяглися кілометри широких природних пляжів із золотавим піском – ідеально для відпочинку з дітьми та пенсіонерів. У місцевих річках відпочивають величезні черепахи. Гори далеко, ввечері на пляжі можна довго засмагати.



Аланія – курорти на будь-який смак

Курортний ареал Аланії починається від пляжів Окурджалар і тягнеться майже сотню кілометрів до Газіпаша. Більшість піщаних пляжів – насипні, під водою в Махмутларі та Каргиджазі слизькі плити.



Найкращі піщані пляжі – Клеопатри, Інжекум, Авсаллар, Паяллар. Кестель. У селищі Тюрклер – стаціонарні понтони, великий аквапарк Sealanya із дельфінарієм. Найкрасивіша набережна з парком та ресторанами в Аланії.



Бодрум – елітний релакс

Комфортний відпочинок біля Егейського моря гарантований до кінця жовтня. У Бодрумі найвища концентрація елітних готелів світового рівня: авторський дизайн, екстравагантні інтер'єрні рішення, приватні пляжі, чудові спа-програми. Мармарис – британський шарм в Туреччині.



Атмосферний курорт з дивовижними краєвидами, пристанню для «піратських» кораблів, регулярним поромом на грецький острів Родом та знаменитою вулицею ста барів.



Пакетні гарячі тури до Туреччини зі страховкою, авіаквитками та трансфером купують в онлайн турагенції АНЕКС Тур без візиту в офіс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Східне узбережжя Середземномор'я восени приваблює справжніх сибаритів: море +26°C, на вулиці тепло вдень та ввечері, зникає липка задуха та висока вологість. Вигідні путівки до Туреччини https://anex-tour.com.ua/uk/countries/turkey/ з вильотом з аеропортів Молдови, Румунії та Польщі легко купити онлайн на сайті турагенції АНЕКС Тур. На які курорти варто звернути увагу?Відпочинок у Кемері обирають туристи, для яких гори, море та пальми – обов'язкові пункти відпустки у Туреччині.Чим відрізняються курорти Кемера:1. Бельдібі – спокійне селище з гарним видом на гори, біля берега велике каміння, для купання побудовані стаціонарні понтони.2. Гейнюк – піщано-галькові пляжі, готелі-парки, Діно Парк; туристи вирушають гуляти Лікійською стежкою або до гірського каньйону з водою нереального синього кольору.3. Кемер – курортне містечко з яхт-клубом, затишними парками біля моря, сотнями готелів, торговими вулицями, ресторанами, нічними клубами. Найкращі пляжі у готелів все включено та поряд з парком Moon Light.4. Кіріш – спокійне селище, на березі поруч VIP-комплекс із захмарними цінами, сімейні мережеві готелі все включено та бюджетні пансіонати 2-3*; працює аквапарк Dolusu;5. Чамьюва – курорт з готелями клубного типу та елітними котеджними містечками; легко дістатися до пляжів та античних пам'яток Фаселісу;6. Текірова – пляжі з Голубими прапорами, дуже прозора вода, працює дайвінг-центр.З аеропорту Анталії груповий трансфер доставляє до готелів Кемера за 25-60 хвилин.Від аеропорту та мегамоллів – 15-20 хвилин. В елітних готелях все включено з гольф-клубами, концепціями в стилі Топкапи, авіалайнера, тайського палацу. Найвідоміший комплекс – готель та парк атракціонів The Land of Legends.Сіде – крихітне місто з античним заповідником, амфітеатром, піратською пристанню та ресторанами. По обидва боки від Сіде простяглися кілометри широких природних пляжів із золотавим піском – ідеально для відпочинку з дітьми та пенсіонерів. У місцевих річках відпочивають величезні черепахи. Гори далеко, ввечері на пляжі можна довго засмагати.Курортний ареал Аланії починається від пляжів Окурджалар і тягнеться майже сотню кілометрів до Газіпаша. Більшість піщаних пляжів – насипні, під водою в Махмутларі та Каргиджазі слизькі плити.Найкращі піщані пляжі – Клеопатри, Інжекум, Авсаллар, Паяллар. Кестель. У селищі Тюрклер – стаціонарні понтони, великий аквапарк Sealanya із дельфінарієм. Найкрасивіша набережна з парком та ресторанами в Аланії.Комфортний відпочинок біля Егейського моря гарантований до кінця жовтня. У Бодрумі найвища концентрація елітних готелів світового рівня: авторський дизайн, екстравагантні інтер'єрні рішення, приватні пляжі, чудові спа-програми. Мармарис – британський шарм в Туреччині.Атмосферний курорт з дивовижними краєвидами, пристанню для «піратських» кораблів, регулярним поромом на грецький острів Родом та знаменитою вулицею ста барів.Пакетні гарячі тури до Туреччини зі страховкою, авіаквитками та трансфером купують в онлайн турагенції АНЕКС Тур без візиту в офіс.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію