Турецькі курорти восени: доступні подорожі з АНЕКС Тур*
Сьогодні, 17:32
Східне узбережжя Середземномор'я восени приваблює справжніх сибаритів: море +26°C, на вулиці тепло вдень та ввечері, зникає липка задуха та висока вологість. Вигідні путівки до Туреччини https://anex-tour.com.ua/uk/countries/turkey/ з вильотом з аеропортів Молдови, Румунії та Польщі легко купити онлайн на сайті турагенції АНЕКС Тур. На які курорти варто звернути увагу?
Відпочинок у Кемері обирають туристи, для яких гори, море та пальми – обов'язкові пункти відпустки у Туреччині.
Чим відрізняються курорти Кемера:
1. Бельдібі – спокійне селище з гарним видом на гори, біля берега велике каміння, для купання побудовані стаціонарні понтони.
2. Гейнюк – піщано-галькові пляжі, готелі-парки, Діно Парк; туристи вирушають гуляти Лікійською стежкою або до гірського каньйону з водою нереального синього кольору.
3. Кемер – курортне містечко з яхт-клубом, затишними парками біля моря, сотнями готелів, торговими вулицями, ресторанами, нічними клубами. Найкращі пляжі у готелів все включено та поряд з парком Moon Light.
4. Кіріш – спокійне селище, на березі поруч VIP-комплекс із захмарними цінами, сімейні мережеві готелі все включено та бюджетні пансіонати 2-3*; працює аквапарк Dolusu;
5. Чамьюва – курорт з готелями клубного типу та елітними котеджними містечками; легко дістатися до пляжів та античних пам'яток Фаселісу;
6. Текірова – пляжі з Голубими прапорами, дуже прозора вода, працює дайвінг-центр.
З аеропорту Анталії груповий трансфер доставляє до готелів Кемера за 25-60 хвилин.
Від аеропорту та мегамоллів – 15-20 хвилин. В елітних готелях все включено з гольф-клубами, концепціями в стилі Топкапи, авіалайнера, тайського палацу. Найвідоміший комплекс – готель та парк атракціонів The Land of Legends.
Сіде – крихітне місто з античним заповідником, амфітеатром, піратською пристанню та ресторанами. По обидва боки від Сіде простяглися кілометри широких природних пляжів із золотавим піском – ідеально для відпочинку з дітьми та пенсіонерів. У місцевих річках відпочивають величезні черепахи. Гори далеко, ввечері на пляжі можна довго засмагати.
Курортний ареал Аланії починається від пляжів Окурджалар і тягнеться майже сотню кілометрів до Газіпаша. Більшість піщаних пляжів – насипні, під водою в Махмутларі та Каргиджазі слизькі плити.
Найкращі піщані пляжі – Клеопатри, Інжекум, Авсаллар, Паяллар. Кестель. У селищі Тюрклер – стаціонарні понтони, великий аквапарк Sealanya із дельфінарієм. Найкрасивіша набережна з парком та ресторанами в Аланії.
Комфортний відпочинок біля Егейського моря гарантований до кінця жовтня. У Бодрумі найвища концентрація елітних готелів світового рівня: авторський дизайн, екстравагантні інтер'єрні рішення, приватні пляжі, чудові спа-програми. Мармарис – британський шарм в Туреччині.
Атмосферний курорт з дивовижними краєвидами, пристанню для «піратських» кораблів, регулярним поромом на грецький острів Родом та знаменитою вулицею ста барів.
Пакетні гарячі тури до Туреччини зі страховкою, авіаквитками та трансфером купують в онлайн турагенції АНЕКС Тур без візиту в офіс.
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Кемер: гори та прозора вода
Відпочинок у Кемері обирають туристи, для яких гори, море та пальми – обов'язкові пункти відпустки у Туреччині.
Чим відрізняються курорти Кемера:
1. Бельдібі – спокійне селище з гарним видом на гори, біля берега велике каміння, для купання побудовані стаціонарні понтони.
2. Гейнюк – піщано-галькові пляжі, готелі-парки, Діно Парк; туристи вирушають гуляти Лікійською стежкою або до гірського каньйону з водою нереального синього кольору.
3. Кемер – курортне містечко з яхт-клубом, затишними парками біля моря, сотнями готелів, торговими вулицями, ресторанами, нічними клубами. Найкращі пляжі у готелів все включено та поряд з парком Moon Light.
4. Кіріш – спокійне селище, на березі поруч VIP-комплекс із захмарними цінами, сімейні мережеві готелі все включено та бюджетні пансіонати 2-3*; працює аквапарк Dolusu;
5. Чамьюва – курорт з готелями клубного типу та елітними котеджними містечками; легко дістатися до пляжів та античних пам'яток Фаселісу;
6. Текірова – пляжі з Голубими прапорами, дуже прозора вода, працює дайвінг-центр.
З аеропорту Анталії груповий трансфер доставляє до готелів Кемера за 25-60 хвилин.
Анталія, Лара та Белек: креативно та цікаво
Від аеропорту та мегамоллів – 15-20 хвилин. В елітних готелях все включено з гольф-клубами, концепціями в стилі Топкапи, авіалайнера, тайського палацу. Найвідоміший комплекс – готель та парк атракціонів The Land of Legends.
Сіде – широкі піщані пляжі
Сіде – крихітне місто з античним заповідником, амфітеатром, піратською пристанню та ресторанами. По обидва боки від Сіде простяглися кілометри широких природних пляжів із золотавим піском – ідеально для відпочинку з дітьми та пенсіонерів. У місцевих річках відпочивають величезні черепахи. Гори далеко, ввечері на пляжі можна довго засмагати.
Аланія – курорти на будь-який смак
Курортний ареал Аланії починається від пляжів Окурджалар і тягнеться майже сотню кілометрів до Газіпаша. Більшість піщаних пляжів – насипні, під водою в Махмутларі та Каргиджазі слизькі плити.
Найкращі піщані пляжі – Клеопатри, Інжекум, Авсаллар, Паяллар. Кестель. У селищі Тюрклер – стаціонарні понтони, великий аквапарк Sealanya із дельфінарієм. Найкрасивіша набережна з парком та ресторанами в Аланії.
Бодрум – елітний релакс
Комфортний відпочинок біля Егейського моря гарантований до кінця жовтня. У Бодрумі найвища концентрація елітних готелів світового рівня: авторський дизайн, екстравагантні інтер'єрні рішення, приватні пляжі, чудові спа-програми. Мармарис – британський шарм в Туреччині.
Атмосферний курорт з дивовижними краєвидами, пристанню для «піратських» кораблів, регулярним поромом на грецький острів Родом та знаменитою вулицею ста барів.
Пакетні гарячі тури до Туреччини зі страховкою, авіаквитками та трансфером купують в онлайн турагенції АНЕКС Тур без візиту в офіс.
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