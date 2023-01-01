Майбутнє України: чи є шанси на хайтек*





Креативний ресурс

Фраза може здатися заїждженою, але справжнє багатство України — це її люди. Найкращою демонстрацією цього твердження є сфера IT. Останніми роками країна переживає справжній бум інформаційних технологій. У кожному великому місті працюють десятки міжнародних компаній. Українські інтернет-сервіси безпосередньо конкурують з американськими та європейськими.



Креативний ресурс, що стоїть за успіхом IT-сфери, утворився завдяки взаємодії кількох факторів:



• тієї самої наукової спадщини, яка подарувала нам інтелігентні сім’ї;

• порівняно доступних цін, що забезпечують високий рівень життя за помірного (за західними мірками) доходу;

• атмосфері лібералізму, яка передбачає мінімальне втручання держави у приватне життя.



Люди, які є основою креативного ресурсу, готові працювати не тільки в IT. Це підтверджують актуальні новини України. У країні з’являється все більше високотехнологічних підприємств, які виробляють різні продукти — від інноваційних полімерів до ракетних двигунів, від нових сортів гібридних сільськогосподарських культур до сучасного озброєння.



Географічне положення

Україна є дуже вигідною для багатьох міжнародних інвесторів. Уся справа у транспортних маршрутах, які пов’язують її з більшістю розвинених економік світу. Сухопутні торговельні шляхи ведуть до всіх європейських країн, а морські — до середземноморських портів, США, Латинської Америки та Китаю.



В Україні працює багато морських портів та автомобільних пропускних пунктів на кордонах. Це дає підприємствам можливість обирати оптимальні транспортні коридори для доставки будь-яких товарів, скорочуючи час перевезення та витрати. Це унікальне становище, яким не можуть похвалитися більшість європейських держав, що мають сильнішу економіку.



Чи потрібно відновлювати минуле

Одним із ключових обмежень на шляху до хайтекової індустрії експерти називають відсутність науково-дослідних інститутів та занепад університетів, якими країна славилася 50 років тому. Проте в сучасних реаліях це не буде серйозною перешкодою для розвитку високих технологій.



Завдяки глобалізації люди здобувають необхідні їм знання дистанційно. Більшість престижних навчальних закладів мають програми онлайн-навчання. Чимале значення мають і спеціалізовані курси, яких нараховується десятки тисяч.



Тому хайтекове майбутнє України може бути реальним. Залишається тільки зібрати разом усі компоненти, необхідні для втілення такої ідеї в життя.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У дискусіях про минуле та майбутнє України часто порушується питання про втрачену спадщину. У 1960–1980-х роках на її території працювали десятки науково-дослідних інститутів і високотехнологічних підприємств. Сьогодні ж більшість із них припинили свою діяльність. Однак економічні новини дають можливість сподіватися на відродження України як наукового центру. Чи можливо це?Фраза може здатися заїждженою, але справжнє багатство України — це її люди. Найкращою демонстрацією цього твердження є сфера IT. Останніми роками країна переживає справжній бум інформаційних технологій. У кожному великому місті працюють десятки міжнародних компаній. Українські інтернет-сервіси безпосередньо конкурують з американськими та європейськими.Креативний ресурс, що стоїть за успіхом IT-сфери, утворився завдяки взаємодії кількох факторів:• тієї самої наукової спадщини, яка подарувала нам інтелігентні сім’ї;• порівняно доступних цін, що забезпечують високий рівень життя за помірного (за західними мірками) доходу;• атмосфері лібералізму, яка передбачає мінімальне втручання держави у приватне життя.Люди, які є основою креативного ресурсу, готові працювати не тільки в IT. Це підтверджують актуальні новини України. У країні з’являється все більше високотехнологічних підприємств, які виробляють різні продукти — від інноваційних полімерів до ракетних двигунів, від нових сортів гібридних сільськогосподарських культур до сучасного озброєння.Україна є дуже вигідною для багатьох міжнародних інвесторів. Уся справа у транспортних маршрутах, які пов’язують її з більшістю розвинених економік світу. Сухопутні торговельні шляхи ведуть до всіх європейських країн, а морські — до середземноморських портів, США, Латинської Америки та Китаю.В Україні працює багато морських портів та автомобільних пропускних пунктів на кордонах. Це дає підприємствам можливість обирати оптимальні транспортні коридори для доставки будь-яких товарів, скорочуючи час перевезення та витрати. Це унікальне становище, яким не можуть похвалитися більшість європейських держав, що мають сильнішу економіку.Одним із ключових обмежень на шляху до хайтекової індустрії експерти називають відсутність науково-дослідних інститутів та занепад університетів, якими країна славилася 50 років тому. Проте в сучасних реаліях це не буде серйозною перешкодою для розвитку високих технологій.Завдяки глобалізації люди здобувають необхідні їм знання дистанційно. Більшість престижних навчальних закладів мають програми онлайн-навчання. Чимале значення мають і спеціалізовані курси, яких нараховується десятки тисяч.Тому хайтекове майбутнє України може бути реальним. Залишається тільки зібрати разом усі компоненти, необхідні для втілення такої ідеї в життя.

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